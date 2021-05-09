Невероятные дома настоящих автофанатов

От полуторки до «Смерша»: лучшие праздничные объявления на Авто.ру

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Константин Новацкий

Даже если вы не рассматривали покупку армейской техники, взглянуть на эффектные находки с просторов Авто.ру интересно всегда, не так ли? Особенно — в День Победы! Поэтому к празднику мы собрали для вас несколько объявлений, от которых буквально тянет порохом.

ГАЗ-ММ

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Выносливая и живучая советская «полуторка» сегодня встречается не только в военной хронике, но и среди объявлений на Авто.ру. Только взгляните, как хорош этот восстанов­ленный «грузовик-фронтовик»! Версия ММ в сороковых считалась улучшенной, в сравнении с базовым ГАЗ-АА, но война подтолкнула к упрощению кон­струкции. Отсюда и угловатые крылья из кровель­ного железа, и брезентовая кабина, и един­ственная фара. По словам продавца, автомобиль был восстановлен с использо­ванием оригинальных деталей. Получилось эффектно, ничего не скажешь.

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«Урал» ЗИС-5

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Ещё один узнаваемый грузовик, который, несмотря на годы, продолжает участ­вовать в весенних парадах. За завидную грузо­подъёмность ЗИС-5 прозвали «трёхтонкой». Автомобиль считался вторым по массо­вости после ГАЗ-АА, а его выпуском в разные годы занимались заводы трёх городов: от Москвы до Миасса. Сегодня в кузове в основном катают праздную публику, но состояние машины не назовёшь иначе как бодрое: восстанов­ленный кузов выглядит на пятёрку, а за створками капота клокочет родная ЗИСовская «шестёрка».

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Willys MB

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Есть те, кто не знаком с этой военной легендой? Да, на кузове Виллиса красуются американ­ские звёзды, но внедорожник знали и в СССР — с 1942 года в Красную армию по договору лендлиза поставлялись тысячи американских джипов. Конкретно этот выглядит аутентично и боевито, и если не знать про мотор от «Волги» под капотом, можно смело говорить о музейном состоянии машины. Кстати, оригиналь­ные агрегаты (двигатель и трансмиссия) не утеряны, а идут довеском к автомобилю.

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ГАЗ-415

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Пикап на базе «Эмки» с миномётом в багажнике?! Почему бы и нет! Грузо­пассажирская версия ГАЗ-М позволяла таскать до полутонны различной поклажи — от продоволь­ствия и радио­станций до боеприпасов, а в 1941 году и вовсе появился полно­приводный вариант грузовичка. В Финскую и первые годы Великой Отече­ственной войны автомобиль активно использо­вался в качестве транс­портёра и тягача. Пред­ставленный на Авто.ру экземпляр ещё и посвящён легендарному подвигу командира миномётной роты, оборонявшей Одессу и Сева­стополь. Помимо 82-милли­метровой установки БМ-37, в грузовой платформе имеются маскиро­вочная сеть, мини-экспозиция из основных боеприпасов и памятный текст на опорной плите с описанием подвига.

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Трофейный ЗИС-21

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Перечёркнутая символика вермахта на дверях этого грузовика говорит о том, что машину в своё время удалось отбить у врага. Причём возвращённый в строй экземпляр интересен не только с позиции истории, но и в смысле техники. Прежде всего, это газо­генераторная версия ЗИСа, способная работать на дровяных чурках. А во-вторых, в грузовом отсеке смонти­рована компактная реактивная установка. Но это не «Катюша», а немецкая четырёх­зарядная sWG41, хотя принцип работы схож.

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БА-20

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Вообще история лёгкой бронемашины на шасси ГАЗ-М1 тянется к тридцатым годам и боям на Халхин-Голе. Но простая и довольно защищённая модель колёсного броневика пригодилась и в Финской кампании, и в первые годы Великой Отече­ственной. Кузов БА-20 был рассчитан на двух-трёх человек, листы брони толщиной до шести милли­метров защищали экипаж от броне­бойных винтовочных пуль, а шины не боялись проколов, поскольку запол­нялись особой губчатой резиной. Мотор под капотом был «эмочным», мощностью полсотни лошадиных сил. С ним укомп­лекто­ванная пулемётом ДТ и боеприпасами «двадцатка» могла развивать скорость до 90 км/ч и проезжать по просёлочной дороге до 270 километров.

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ГАЗ-64

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Знакомьтесь: бронемобиль БА-64 «Смерш» — ощетинив­шийся металли­ческими листами горьков­ский внедорожник 1943 года постройки. Боевое крещение спешно разра­ботанная модель приняла в боях под Брянском и Воронежем, а сегодня носит сразу два титула: первого серийного брониро­ванного полно­приводника в СССР и последней советской броне­машины классического типа.

Угловатый кузов из катанной бронестали (толщиной от 4 до 15 мм) на серийных машинах венчала башня с пулемётом Дегтярёва, с помощью которого вели огонь в том числе по воздушным целям (на дистанции до 500 м), а полный привод и 50-сильный мотор от «эмки» давали возмож­ность карабкаться на 36-градусные подъёмы и разгоняться до 80 кило­метров в час.

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