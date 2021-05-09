От полуторки до «Смерша»: лучшие праздничные объявления на Авто.ру
Константин Новацкий
Даже если вы не рассматривали покупку армейской техники, взглянуть на эффектные находки с просторов Авто.ру интересно всегда, не так ли? Особенно — в День Победы! Поэтому к празднику мы собрали для вас несколько объявлений, от которых буквально тянет порохом.
ГАЗ-ММ
Выносливая и живучая советская «полуторка» сегодня встречается не только в военной хронике, но и среди объявлений на Авто.ру. Только взгляните, как хорош этот восстановленный «грузовик-фронтовик»! Версия ММ в сороковых считалась улучшенной, в сравнении с базовым
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«Урал» ЗИС-5
Ещё один узнаваемый грузовик, который, несмотря на годы, продолжает участвовать в весенних парадах. За завидную грузоподъёмность
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Willys MB
Есть те, кто не знаком с этой военной легендой? Да, на кузове Виллиса красуются американские звёзды, но внедорожник знали и в СССР — с 1942 года в Красную армию по договору лендлиза поставлялись тысячи американских джипов. Конкретно этот выглядит аутентично и боевито, и если не знать про мотор от «Волги» под капотом, можно смело говорить о музейном состоянии машины. Кстати, оригинальные агрегаты (двигатель и трансмиссия) не утеряны, а идут довеском к автомобилю.
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ГАЗ-415
Пикап на базе «Эмки» с миномётом в багажнике?! Почему бы и нет! Грузопассажирская версия
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Трофейный ЗИС-21
Перечёркнутая символика вермахта на дверях этого грузовика говорит о том, что машину в своё время удалось отбить у врага. Причём возвращённый в строй экземпляр интересен не только с позиции истории, но и в смысле техники. Прежде всего, это газогенераторная версия ЗИСа, способная работать на дровяных чурках. А во-вторых, в грузовом отсеке смонтирована компактная реактивная установка. Но это не «Катюша», а немецкая четырёхзарядная sWG41, хотя принцип работы схож.
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БА-20
Вообще история лёгкой бронемашины на шасси ГАЗ-М1 тянется к тридцатым годам и боям на Халхин-Голе. Но простая и довольно защищённая модель колёсного броневика пригодилась и в Финской кампании, и в первые годы Великой Отечественной. Кузов
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ГАЗ-64
Знакомьтесь: бронемобиль БА-64 «Смерш» — ощетинившийся металлическими листами горьковский внедорожник 1943 года постройки. Боевое крещение спешно разработанная модель приняла в боях под Брянском и Воронежем, а сегодня носит сразу два титула: первого серийного бронированного полноприводника в СССР и последней советской бронемашины классического типа.
Угловатый кузов из катанной бронестали (толщиной от 4 до 15 мм) на серийных машинах венчала башня с пулемётом Дегтярёва, с помощью которого вели огонь в том числе по воздушным целям (на дистанции до 500 м), а полный привод и 50-сильный мотор от «эмки» давали возможность карабкаться на 36-градусные подъёмы и разгоняться до 80 километров в час.