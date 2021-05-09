От полуторки до «Смерша»: лучшие праздничные объявления на Авто.ру

Знакомьтесь: бронемобиль БА-64 «Смерш» — ощетинив­шийся металли­ческими листами горьков­ский внедорожник 1943 года постройки. Боевое крещение спешно разра­ботанная модель приняла в боях под Брянском и Воронежем, а сегодня носит сразу два титула: первого серийного брониро­ванного полно­приводника в СССР и последней советской броне­машины классического типа.

Угловатый кузов из катанной бронестали (толщиной от 4 до 15 мм) на серийных машинах венчала башня с пулемётом Дегтярёва, с помощью которого вели огонь в том числе по воздушным целям (на дистанции до 500 м), а полный привод и 50-сильный мотор от «эмки» давали возмож­ность карабкаться на 36-градусные подъёмы и разгоняться до 80 кило­метров в час.