От NFR до Z8: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Нет времени объяснять! Скорее листайте дальше! Потому что, пока вы тут, кто-то уже звонит продавцу автомобиля вашей мечты и договаривается о встрече! А найти автомобиль мечты в наших еженедельных подборках — проще простого. И по традиции, у нас есть варианты на любой вкус и кошелёк.
Lada Kalina NFR
Совсем недавно мы писали о неожиданных «капсулах времени» — машинах, которые, как правило, много ездят, а не пылятся в гаражах. И вот сразу же нашлась ещё одна! Обычно хот-хэтч Lada Kalina NFR дико корчуется и стирает шины об асфальт автодромов на трек-днях. Но эта пятидверка 2015 года по неизвестным нам причинам скучала в тёплом гараже, а до того, как встать на консервацию, проехала всего 200 километров. Ищете «живую» заготовку под трек-тул? Вот же она!
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Nissan 370Z
Для тех, кто ищет что-нибудь весёлое, но заднеприводное и тотально непрактичное, у нас есть красивейший родстер Nissan 370Z. Обвес, колёса, крутой цвет, тюнинг, карбоновый кардан. Красота же! Да ещё и главный дрифтер русскоязычного YouTube Аркадий Цареградцев выступает в RDS на почти такой же машине. Кажется, многие только что нашли то, что так долго искали.
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Range Rover
Да, это не «капсула». Хотя за 32 года машина проехала чуть более 100 000 километров, то есть по три с небольшим тысячи каждый год. Однако владелец машины утверждает, что из «колхоза» — только противотуманки! Всё остальное родное и почти первозданное. Фанаты британской классики должны оценить.
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Opel Olympia
А мы продолжаем рубрику «Отличная классика по цене Hyundai Solaris». Знакомьтесь, Opel Olympia 1937 года выпуска. Автомобиль находился в частной коллекции, технически исправен, документы на него имеются, ездит самостоятельно. Если вы хотите попробовать что-нибудь раритетное, но не уверены, что готовы много тратить, то присмотритесь к этому Опелю повнимательнее.
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ГАЗ А
Ну а это не настоящий раритет, а очень качественная копия легендарной «полуторки», созданная на современных узлах и агрегатах. По словам продавца, концепция этого проекта — «максимальное внешнее сходство [с оригинальным автомобилем] и максимальная ремонтопригодность». Понятно, что исторической ценности у машины нет, но взять её, чтобы периодически красиво кататься и не думать, где искать детали на 70-летний автомобиль, — да почему бы и нет?!
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Cadillac Fleetwood
Но если уж вы решились собрать коллекцию классических автомобилей и готовы тратить на это серьёзные деньги, то пора набрать продавцу этого потрясающего Кадиллака Fleetwood 1960 года выпуска. Краска родная, всё работает, документы в порядке. Купил, забрал, поставил и любуешься: ничего больше делать не надо.
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BMW Z8
Да-да, это совсем не первая BMW Z8 в наших воскресных подборках. Ну и что? Таких автомобилей выпустили меньше 6000 штук. На такой же машине ездил Джеймс Бонд в «И целого мира мало». В конце концов, это одна из самых красивых моделей в истории BMW и, возможно, даже всего мирового автопрома. Поэтому у нас нет морального права пройти мимо неё.