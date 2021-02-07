От NFR до Z8: лучшие объявления на Авто.ру

Совсем недавно мы писали о неожиданных «капсулах времени» — машинах, которые, как правило, много ездят, а не пылятся в гаражах. И вот сразу же нашлась ещё одна! Обычно хот-хэтч Lada Kalina NFR дико корчуется и стирает шины об асфальт автодромов на трек-днях. Но эта пятидверка 2015 года по неизвестным нам причинам скучала в тёплом гараже, а до того, как встать на консервацию, проехала всего 200 километров. Ищете «живую» заготовку под трек-тул? Вот же она!