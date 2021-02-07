G-класс — вырви глаз: 10 очень пёстрых Геликов

От NFR до Z8: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Нет времени объяснять! Скорее листайте дальше! Потому что, пока вы тут, кто-то уже звонит продавцу автомобиля вашей мечты и договари­вается о встрече! А найти автомобиль мечты в наших еженедель­ных подборках — проще простого. И по традиции, у нас есть варианты на любой вкус и кошелёк.

Lada Kalina NFR

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Совсем недавно мы писали о неожиданных «капсулах времени» — машинах, которые, как правило, много ездят, а не пылятся в гаражах. И вот сразу же нашлась ещё одна! Обычно хот-хэтч Lada Kalina NFR дико корчуется и стирает шины об асфальт автодромов на трек-днях. Но эта пятидверка 2015 года по неизвестным нам причинам скучала в тёплом гараже, а до того, как встать на консервацию, проехала всего 200 километров. Ищете «живую» заготовку под трек-тул? Вот же она!

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Nissan 370Z

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Для тех, кто ищет что-нибудь весёлое, но задне­приводное и тотально непрактичное, у нас есть красивейший родстер Nissan 370Z. Обвес, колёса, крутой цвет, тюнинг, карбоновый кардан. Красота же! Да ещё и главный дрифтер русско­язычного YouTube Аркадий Царе­градцев выступает в RDS на почти такой же машине. Кажется, многие только что нашли то, что так долго искали.

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Range Rover

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Да, это не «капсула». Хотя за 32 года машина проехала чуть более 100 000 километров, то есть по три с небольшим тысячи каждый год. Однако владелец машины утверждает, что из «колхоза» — только противо­туманки! Всё остальное родное и почти перво­зданное. Фанаты британской классики должны оценить.

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Opel Olympia

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А мы продолжаем рубрику «Отличная классика по цене Hyundai Solaris». Знакомьтесь, Opel Olympia 1937 года выпуска. Авто­мобиль находился в частной коллекции, технически исправен, документы на него имеются, ездит само­стоятельно. Если вы хотите попробовать что-нибудь раритетное, но не уверены, что готовы много тратить, то присмотри­тесь к этому Опелю повнимательнее.

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ГАЗ А

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Ну а это не настоящий раритет, а очень качественная копия леген­дарной «полуторки», созданная на современных узлах и агрегатах. По словам продавца, концепция этого проекта — «максималь­ное внешнее сходство [с оригиналь­ным автомо­билем] и максимальная ремонто­пригодность». Понятно, что исторической ценности у машины нет, но взять её, чтобы периоди­чески красиво кататься и не думать, где искать детали на 70-летний авто­мобиль, — да почему бы и нет?!

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Cadillac Fleetwood

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Но если уж вы решились собрать коллекцию классических автомо­билей и готовы тратить на это серьёзные деньги, то пора набрать продавцу этого потряса­ющего Кадиллака Fleetwood 1960 года выпуска. Краска родная, всё работает, документы в порядке. Купил, забрал, поставил и любуешься: ничего больше делать не надо.

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BMW Z8

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Да-да, это совсем не первая BMW Z8 в наших воскресных подборках. Ну и что? Таких автомо­билей выпустили меньше 6000 штук. На такой же машине ездил Джеймс Бонд в «И целого мира мало». В конце концов, это одна из самых красивых моделей в истории BMW и, возможно, даже всего мирового автопрома. Поэтому у нас нет морального права пройти мимо неё.

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