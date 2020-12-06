От S-класса до Широна: лучшие объявления на Авто.ру

И за примерно те же деньги вы можете взять вот этого красавца — Mercury Eight на таком стансе, что задних колёс не видно вообще! Конечно, с нашими климатиче­скими условиями на этой машине получится выезжать примерно раз в 7–10 лет. Но кто из нас не хотел бы иметь такую лапочку в своём гараже?