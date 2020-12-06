Самые мощные машины автобрендов: от MINI до Saab. Большая энциклопедия мощности: часть 4

От S-класса до Широна: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

До наступления 2021 года осталось всего 25 дней. 25 дней на то, чтобы выбрать авто­мобиль мечты и подарить его себе в новогоднюю ночь. А чтобы вам было проще, читайте наши еженедель­ные подборки. У нас есть варианты на любой вкус и кошелёк. Приятного выбора!

Mercedes-Benz S-класса

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Да-да, это совсем новый Mercedes-Benz S-класса! А это значит, что пока у дилеров немецкой марки выстраи­ваются очереди из олигархов, которым придётся подождать начала официаль­ных поставок, вы сможете рассекать на свежем 223-м всем на зависть. Правда, придётся раскошелиться.

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Rolls-Royce Silver Cloud

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Но если вы предпочитаете британский премиум немецкому и хотите немного сэкономить, то... берите Rolls-Royce! Перед вами модель Silver Cloud 1957 года выпуска с кузовом от ателье Hooper, которое делало кареты для королевской семьи Велико­британии ещё в XIX веке! И стоит этот Роллс в четыре с лишним раза дешевле предыдущего Мерседеса. Круто, да?

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Mercury Eight

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И за примерно те же деньги вы можете взять вот этого красавца — Mercury Eight на таком стансе, что задних колёс не видно вообще! Конечно, с нашими климатиче­скими условиями на этой машине получится выезжать примерно раз в 7–10 лет. Но кто из нас не хотел бы иметь такую лапочку в своём гараже?

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AMC Eagle

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Думаете, что первым массовым кроссовером был Toyota RAV4? Как бы не так! Превращать авторынок в то, что он представ­ляет собой сейчас, фактически начал вот этот неказистый малыш от несуще­ствующей уже компании AMC. Продавец утверждает, что такой Eagle в России всего один! А про историю модели можно узнать из нашего видео.

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Mitsubishi Eclipse

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Самая доступная машина сегодняшней подборки. И при этом, возможно, самая яркая! Это Mitsubishi Eclipse первого поколения в слегка вычурном, но интересном обвесе. Нюанс только в том, что владелец не то чтобы продаёт этот авто­мобиль: он куда больше заинтере­сован в обмене на другой проект. Однако вряд ли ему подойдёт, например, Приора БПАН.

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Hummer H2

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Любой Хаммер — сам по себе авто­мобиль большой и внушающий уважение. Но это шести­колёсное чудовище — другой уровень! Этот авто­мобиль построила известная компания RIDA. Испыты­вали его целый год, а допол­нительная ось и все необходимые для её установки внесения в конструкцию согласо­ваны с ГИБДД и внесены в ПТС. Кажется, един­ственная проблема, с которой может столкнуться хозяин такого Хаммера, — это парковка.

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Bugatti Chiron

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Кажется, один из самых мощных, быстрых, желанных и дорогих авто­мобилей этой планеты в представ­лении не нуждается. Всего 227 986 496 рублей, и он ваш!

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Лучшая машина в этой подборке...

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