От S-класса до Широна: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
До наступления 2021 года осталось всего 25 дней. 25 дней на то, чтобы выбрать автомобиль мечты и подарить его себе в новогоднюю ночь. А чтобы вам было проще, читайте наши еженедельные подборки. У нас есть варианты на любой вкус и кошелёк. Приятного выбора!
Mercedes-Benz S-класса
Да-да, это совсем новый Mercedes-Benz
Посмотреть объявление
Rolls-Royce Silver Cloud
Но если вы предпочитаете британский премиум немецкому и хотите немного сэкономить, то... берите Rolls-Royce! Перед вами модель Silver Cloud 1957 года выпуска с кузовом от ателье Hooper, которое делало кареты для королевской семьи Великобритании ещё в XIX веке! И стоит этот Роллс в четыре с лишним раза дешевле предыдущего Мерседеса. Круто, да?
Посмотреть объявление
Mercury Eight
И за примерно те же деньги вы можете взять вот этого красавца — Mercury Eight на таком стансе, что задних колёс не видно вообще! Конечно, с нашими климатическими условиями на этой машине получится выезжать примерно раз в 7–10 лет. Но кто из нас не хотел бы иметь такую лапочку в своём гараже?
Посмотреть объявление
AMC Eagle
Думаете, что первым массовым кроссовером был Toyota RAV4? Как бы не так! Превращать авторынок в то, что он представляет собой сейчас, фактически начал вот этот неказистый малыш от несуществующей уже компании AMC. Продавец утверждает, что такой Eagle в России всего один! А про историю модели можно узнать из нашего видео.
Посмотреть объявление
Mitsubishi Eclipse
Самая доступная машина сегодняшней подборки. И при этом, возможно, самая яркая! Это Mitsubishi Eclipse первого поколения в слегка вычурном, но интересном обвесе. Нюанс только в том, что владелец не то чтобы продаёт этот автомобиль: он куда больше заинтересован в обмене на другой проект. Однако вряд ли ему подойдёт, например, Приора БПАН.
Посмотреть объявление
Hummer H2
Любой Хаммер — сам по себе автомобиль большой и внушающий уважение. Но это шестиколёсное чудовище — другой уровень! Этот автомобиль построила известная компания RIDA. Испытывали его целый год, а дополнительная ось и все необходимые для её установки внесения в конструкцию согласованы с ГИБДД и внесены в ПТС. Кажется, единственная проблема, с которой может столкнуться хозяин такого Хаммера, — это парковка.
Посмотреть объявление
Bugatti Chiron
Кажется, один из самых мощных, быстрых, желанных и дорогих автомобилей этой планеты в представлении не нуждается. Всего