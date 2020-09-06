От «Бронко» до «Спайдера»: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Вот-вот настанет золотая осень, деревья перекрасятся во все оттенки красного и жёлтого, небо станет драматично-облачным... Вы просто представьте, как в таких декорациях будет выглядеть ваш автомобиль мечты! Звезда инстаграма, не иначе. А выбрать его можно прямо здесь. Как всегда, мы ищем экземпляры на любой вкус и кошелёк. А те машины, которые наберут больше всего голосов, попадут на следующие выборы автомобиля месяца!
Ford Bronco
Нет, это не новый Бронко. Это — последний «классический» внедорожник. Машине 16 лет, но выглядит она так, будто в июне сошла с конвейера. А сколько приятных фишек: кондиционер, автоматическая коробка передач, кнопочное управление полным приводом и понижающим рядом. Всё, что появилось у УАЗа совсем недавно, у этого красавца было в
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Nissan Pao
Если у вас роскошная густая борода, ваш гардероб состоит из клетчатых рубашек с длинным рукавом и узких джинсов с подворотами, но при этом ваши габариты позволяют встать четвёртым около двери в метро, то Nissan Pao — машина для вас! Стильный хипстерский кей-кар с матерчатой крышей и ретросалоном. Мечта истинного ламберджека!
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Toyota Land Cruiser 80
В России когда-то напрочь забыли о том, что Toyota Land Cruiser — это в первую очередь крутой и суровый внедорожник, а не показатель статуса. Но владелец этого «крузака» о его истинном предназначении помнит! Поэтому и поставил на него лифт-комплект, пневмоэлементы, перебрал мотор и втиснул в арки огромные внедорожные шины. И посмотрите на эту машину без переднего бампера: вот что такое «хорошая геометрия».
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Austin Healey 100
«Сотка» была первой моделью британской компании Austin Healey. Спорткар представили в
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MG TD
Парад реплик ретроавтомобилей в этой подборке продолжает копия MG TD. Но об этой машине известно куда больше. Её построили на базе какого-то Фольксвагена 1972 года (судя по мотору сзади, это вполне мог быть Beetle) в США. Продавец утверждает, что машина без сколов и царапин. И оцените стильный отсек для инструментов под капотом. Хотя количество этих инструментов мягко намекает на то, что водитель должен быть рукастым.
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Mitsuoka Le-Seyde
Автомобили Mitsuoka — редкие гости как в России, так и в наших подборках. А такие модели, как Le-Seyde — вообще эксклюзив. Всего таких купе с довоенным дизайном собрали 500 штук! Продавец утверждает, что материалы отделки у Митсуоки на уровне Bentley, оснащение богатейшее, а состояние — прекрасное. Что неудивительно при пробеге меньше 12 000 километров.
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Porsche 918 Spyder
Это — самый дорогой автомобиль Porsche на Авто.ру и один из самых дорогих в принципе. Всего немцы выпустили 918 экземпляров супергибрида. Как и в случае с любым флагманским Porsche — это шедевр инженерной мысли, одна из самых быстрых машин планеты и, судя по тиражу, с годами она будет только дорожать.