10 самых популярных кроссоверов и внедорожников августа в России

От «Бронко» до «Спайдера»: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Вот-вот настанет золотая осень, деревья перекрасятся во все оттенки красного и жёлтого, небо станет драматично-облачным... Вы просто пред­ставьте, как в таких декорациях будет выглядеть ваш автомобиль мечты! Звезда инстаграма, не иначе. А выбрать его можно прямо здесь. Как всегда, мы ищем экземпляры на любой вкус и кошелёк. А те машины, которые наберут больше всего голосов, попадут на следующие выборы автомобиля месяца!

Ford Bronco

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Нет, это не новый Бронко. Это — последний «классический» внедорожник. Машине 16 лет, но выглядит она так, будто в июне сошла с конвейера. А сколько приятных фишек: кондиционер, автомати­ческая коробка передач, кнопочное управление полным приводом и понижающим рядом. Всё, что появилось у УАЗа совсем недавно, у этого красавца было в 1994-м. Ценник, кстати, с Патриотом вполне сопо­ставимый. Причём с не самым дорогим.

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Nissan Pao

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Если у вас роскошная густая борода, ваш гардероб состоит из клетчатых рубашек с длинным рукавом и узких джинсов с подворотами, но при этом ваши габариты позволяют встать четвёртым около двери в метро, то Nissan Pao — машина для вас! Стильный хипстерский кей-кар с матерчатой крышей и ретросалоном. Мечта истинного ламберджека!

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Toyota Land Cruiser 80

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В России когда-то напрочь забыли о том, что Toyota Land Cruiser — это в первую очередь крутой и суровый внедорож­ник, а не показатель статуса. Но владелец этого «крузака» о его истинном предназ­начении помнит! Поэтому и поставил на него лифт-комплект, пневмо­элементы, перебрал мотор и втиснул в арки огромные внедорожные шины. И посмотрите на эту машину без переднего бампера: вот что такое «хорошая геометрия».

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Austin Healey 100

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«Сотка» была первой моделью британской компании Austin Healey. Спорткар представили в 1950-х, но это, увы, не он... Это очень качественно и с заботой к деталям сделанная копия. Как снаружи, так и внутри машина выглядит очень презентабельно. Что было донором, неизвестно. Продавец сообщил только, что автомобиль сделали в 1997 году, а мощность его мотора составляет 118 сил. Немного, зато шанс «обнять» столб минимален.

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MG TD

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Парад реплик ретроавтомобилей в этой подборке продолжает копия MG TD. Но об этой машине известно куда больше. Её построили на базе какого-то Фолькс­вагена 1972 года (судя по мотору сзади, это вполне мог быть Beetle) в США. Продавец утверждает, что машина без сколов и царапин. И оцените стильный отсек для инструментов под капотом. Хотя количество этих инструментов мягко намекает на то, что водитель должен быть рукастым.

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Mitsuoka Le-Seyde

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Автомобили Mitsuoka — редкие гости как в России, так и в наших подборках. А такие модели, как Le-Seyde — вообще эксклюзив. Всего таких купе с довоенным дизайном собрали 500 штук! Продавец утверждает, что материалы отделки у Митсуоки на уровне Bentley, оснащение богатейшее, а состояние — прекрасное. Что неудивительно при пробеге меньше 12 000 километров.

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Porsche 918 Spyder

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Это — самый дорогой автомобиль Porsche на Авто.ру и один из самых дорогих в принципе. Всего немцы выпустили 918 экземпляров супер­гибрида. Как и в случае с любым флагманским Porsche — это шедевр инженерной мысли, одна из самых быстрых машин планеты и, судя по тиражу, с годами она будет только дорожать.

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