От «Бронко» до «Спайдера»: лучшие объявления на Авто.ру

Нет, это не новый Бронко. Это — последний «классический» внедорожник. Машине 16 лет, но выглядит она так, будто в июне сошла с конвейера. А сколько приятных фишек: кондиционер, автомати­ческая коробка передач, кнопочное управление полным приводом и понижающим рядом. Всё, что появилось у УАЗа совсем недавно, у этого красавца было в 1994-м. Ценник, кстати, с Патриотом вполне сопо­ставимый. Причём с не самым дорогим.