От Зефира до Праулера: самые интересные объявления недели на Авто.ру
Константин Новацкий
Если всё это время вы усиленно копили на автомобиль своей мечты, то сейчас самый подходящий момент, чтобы направиться к банкомату. Перед вами — сразу семь способов выделиться в потоке, разделаться с бездорожьем и отметиться на пафосной парковке. Выбирайте сами. Олдтаймеры, машины-игрушки, кабриолеты на любой вкус и настоящие монстры, которые не признают ничего кроме силы — все эти машины можно купить на Авто.ру прямо сейчас!
Dodge Charger SRT
Если широкоплечий и длинноносый Challenger почти вошёл в категорию машин, которые мелькают на дорогах, то четырёхдверный Charger встречается реже и, по большей части, в кино. Чёрный седан — любимец вечно стильного Киану Ривза, так что на дороге вас едва ли будут считать позёром. Тем более — с 6,4-литровой V-образной «восьмёркой», честно и ненапряжно развивающей почти 500 лошадиных сил. Вместе с мотором и надёжной коробкой ZF вы получите и прелести SRT-пакета: тормоза Brembo, регулируемый выхлоп, систему прогрева задних шин и лонч-контроль для безумных стартов. Главное, на заправках не говорите загадочным голосом. Не пугайте народ…
Посмотреть объявление
Toyota Tundra CrewMax
Сущая дичь, которая способна украсить любой гараж, если сможет в него поместиться. Американская контора Devolro, возглавляемая выходцем из России, специализируется на монстрах для сурового бездорожья. Причём, чем круче их проект, тем меньше его хочется пачкать банальной грязью. Вот и у этой «Тундры» есть всё, чтобы проехать от Рублёвки до Камчатки, ни разу не свернув: 532-сильный компрессорный мотор, усиленная и лифтованная на 19 сантиметров подвеска, пара лебёдок, 180-литровый бак и силовые бамперы, чтобы сшибать низкорослые деревья. Но с такой внешностью (и ценой) Тойоте подошли бы вылазки на столичные Патриаршие пруды. Гонять с парковок разомлевшие «Авентадоры».
Посмотреть объявление
Plymouth Prowler
Лето — это кабрик, верно? Но такой, чтобы запоминался. А противоречивый «обескрышенный» хотрод Prowler не выйдет из памяти примерно никогда. В курсе, что этой модели больше 23 лет? Вот и мы не верим. Как и в то, что «Бродяга» (так с английского переводится Prowler) не зашёл аудитории и получил весьма скромный тираж в 11 с небольшим тысяч машин. Так что перед нами не только убойный внешне, но и весьма редкий автомобиль для вояжей любой дальности. Забирайте, пока продают, и станьте его первым российским владельцем.
Посмотреть объявление
«Победа»
Или присмотритесь к чему-то более патриотичному. Когда-то давно этот
Посмотреть объявление
Citroen DS
Конечно, вы узнали эту эффектную машину, даже если ни разу не смотрели французское кино. О передовой для пятидесятых годов модели DS сказано столько, что невозможно придумать что-то свежее и небанальное. Поясним разве, что этот Citroen — поздней серии, с современной оптикой и мотором увеличенной мощности. Но гидравлическая подвеска, запредельно смелый дизайн и комфортабельные диваны — ещё из той эпохи ситроеновского триумфа, который французы мечтают повторить десятилетиями. Посмотрите наш ролик про DS и решайтесь уже!
Посмотреть объявление
Mercedes-Benz G500 Guard
От шарма — к шрамам. Как вам, например, «боевой»
Посмотреть объявление
Deco Rides Zephyr
А как насчёт настоящего 5,3-литрового кастома на выходные? Только взгляните на этот двухдверный проект от Deco Rides, уходящий корнями в