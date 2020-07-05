Мне б такую: самые интересные превращения российских машин за границей

От Зефира до Праулера: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Подборки

Константин Новацкий

Если всё это время вы усиленно копили на автомобиль своей мечты, то сейчас самый подходящий момент, чтобы направиться к банкомату. Перед вами — сразу семь способов выделиться в потоке, разделаться с без­дорожьем и отметиться на пафосной парковке. Выбирайте сами. Олдтаймеры, машины-игрушки, кабри­олеты на любой вкус и настоящие монстры, которые не признают ничего кроме силы — все эти машины можно купить на Авто.ру прямо сейчас!

Dodge Charger SRT

1/4

Если широкоплечий и длинноносый Challenger почти вошёл в категорию машин, которые мелькают на дорогах, то четырёх­дверный Charger встречается реже и, по большей части, в кино. Чёрный седан — любимец вечно стильного Киану Ривза, так что на дороге вас едва ли будут считать позёром. Тем более — с 6,4-литровой V-образной «восьмёркой», честно и ненапряжно развивающей почти 500 лошадиных сил. Вместе с мотором и надёжной коробкой ZF вы получите и прелести SRT-пакета: тормоза Brembo, регулиру­емый выхлоп, систему прогрева задних шин и лонч-контроль для безумных стартов. Главное, на заправках не говорите загадочным голосом. Не пугайте народ…

Посмотреть объявление 

Toyota Tundra CrewMax

1/4

Сущая дичь, которая способна украсить любой гараж, если сможет в него поместиться. Американ­ская контора Devolro, возглав­ляемая выходцем из России, специали­зируется на монстрах для сурового бездорожья. Причём, чем круче их проект, тем меньше его хочется пачкать банальной грязью. Вот и у этой «Тундры» есть всё, чтобы проехать от Рублёвки до Камчатки, ни разу не свернув: 532-сильный компрессорный мотор, усиленная и лифтованная на 19 санти­метров подвеска, пара лебёдок, 180-литровый бак и силовые бамперы, чтобы сшибать низко­рослые деревья. Но с такой внешностью (и ценой) Тойоте подошли бы вылазки на столичные Патриаршие пруды. Гонять с парковок разом­левшие «Авентадоры».

Посмотреть объявление 

Plymouth Prowler

1/5

Лето — это кабрик, верно? Но такой, чтобы запоминался. А противо­речивый «обескрышен­ный» хотрод Prowler не выйдет из памяти примерно никогда. В курсе, что этой модели больше 23 лет? Вот и мы не верим. Как и в то, что «Бродяга» (так с английского пере­водится Prowler) не зашёл аудитории и получил весьма скромный тираж в 11 с небольшим тысяч машин. Так что перед нами не только убойный внешне, но и весьма редкий авто­мобиль для вояжей любой дальности. Забирайте, пока продают, и станьте его первым россий­ским владельцем.

Посмотреть объявление 

«Победа»

1/4

Или присмотритесь к чему-то более патриотичному. Когда-то давно этот ГАЗ-М-20 пребывал в плачевном состоянии, но после того, как в дело вмешались реставрация, современная краска и станок ЧПУ (для раскройки элементов мягкой крыши), машина получила вторую молодость — если даже не юность. Со слов продавца, состояние «Победы» идеальное, а мотор, трансмиссия, шасси, электрика, оптика, тормозная система и покрышки оригинальные. При этом цена с учётом проведённых работ не улетает в далёкий космос. Нравится? Купили бы?

Посмотреть объявление 

Citroen DS

1/4

Конечно, вы узнали эту эффектную машину, даже если ни разу не смотрели француз­ское кино. О передовой для пяти­десятых годов модели DS сказано столько, что невозможно придумать что-то свежее и небанальное. Поясним разве, что этот Citroen — поздней серии, с современной оптикой и мотором увеличенной мощности. Но гидравли­ческая подвеска, запредельно смелый дизайн и комфорта­бельные диваны — ещё из той эпохи ситроенов­ского триумфа, который французы мечтают повторить десяти­летиями. Посмотрите наш ролик про DS и решайтесь уже!

Посмотреть объявление 

Mercedes-Benz G500 Guard

1/3

От шарма — к шрамам. Как вам, например, «боевой» G-Class в брониро­ванном исполнении для отчаянных прогулок по благо­получным кварталам Выхино? В конце концов, у всех свои выходные. Панели кузова и стёкла Гелика защищены по стандарту B7, то есть обитатели салона могут не бояться таких фамилий, как Макаров, Калашников или Кольт. Вдобавок усилены шины, а изолиро­ванный кожаный салон снабжён огнетушителем. Хотя, как говорят в Выхино, «огнетушитель не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт...»

Посмотреть объявление 

Deco Rides Zephyr

1/5

А как насчёт настоящего 5,3-литрового кастома на выходные? Только взгляните на этот двух­дверный проект от Deco Rides, уходящий корнями в 1930-е! Мичиган­ская старина и калифор­нийская современ­ность в одном карамельном миксе. Если в местах вашего обитания стоят друже­любные бордюры и лежат самые лояльные лежачие полицейские, можете считать, что с машиной вы поладите. Любопытно, что помимо таких тюнинговых двух­дверок компания предлагала открытые версии, а также хотрод-универсал, куда можно было загнать кастомизиро­ванный чоппер. Но и этот «Зефир» слаще сахара...

Посмотреть объявление 

Лучшее объявление в этой подборке — это...

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение