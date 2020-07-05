От Зефира до Праулера: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Лето — это кабрик, верно? Но такой, чтобы запоминался. А противо­речивый «обескрышен­ный» хотрод Prowler не выйдет из памяти примерно никогда. В курсе, что этой модели больше 23 лет? Вот и мы не верим. Как и в то, что «Бродяга» (так с английского пере­водится Prowler) не зашёл аудитории и получил весьма скромный тираж в 11 с небольшим тысяч машин. Так что перед нами не только убойный внешне, но и весьма редкий авто­мобиль для вояжей любой дальности. Забирайте, пока продают, и станьте его первым россий­ским владельцем.