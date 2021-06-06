Девять потрясающих минивэнов из 1960-х, которые могли заменить отель

От огненной «Фиесты» до пафосного «Аденауэра»: объявления недели на Авто.ру

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Константин Новацкий

Можно ли улучшить и без того отличное летнее настроение? Конечно — стоит лишь заценить подборку ярких объявлений на Авто.ру! Как обычно, собрали предложения на любой вкус, цвет и кошелёк: от букашки кей-кара до царского Бенца и грозной «Годзиллы». Смотрите!

ВАЗ-2102
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Эта ярко-голубая «двойка» выглядит так, будто собрана буквально вчера. В принципе, почти так и есть: 1983 год выпуска — не больше чем отметка в документах. Благодаря кропотливой работе реставраторов, каждая деталь советского универсала выглядит и функционирует как новенькая. Кроме того, цена автомобиля даже не пытается пробить психологический потолок. Так что единственная серьёзная проблема, связанная с этими «Жигулями», может заключаться в дилемме: ездить каждый день или поставить на прикол в частную коллекцию? Выбирайте.

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ВАЗ-21099
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А вот по-настоящему дорогой лот: вазовская «девяносто девятка», которая недавно появилась на Авто.ру по цене 700 000 рублей. Увы, насладиться фотографиями чудесного позднесоветского седана с пробегом чуть больше 700 километров не получится: продавец соизволил поделиться лишь снимками моторного отсека, приборной панели и крышки багажника. Негусто. Однако, с его слов, машина находится в хорошем состоянии и хранится исключительно в гараже. Вдобавок с любителем загадок можно связаться по телефону и выпросить пару-тройку более детальных фотографий. С поездкой в Минск на «смотрины», правда, могут быть некоторые сложности...

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Ford Fiesta
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А как вам этот яркий хэтч из Москвы? Алый кузов, моторный тюнинг и салонный стайлинг добавляют этой Фиесте пару десятков очков крутости. 1,3-литровый мотор снабжён спортивными карбюраторами и доработанной ГБЦ, интерьер облагорожен кожей и украшен классической «баранкой» с деревянным ободом, а внешность — несмотря на компактные размеры и незамысловатые линии кузова — кажется дерзкой безо всяких обвесов. Не желаете познакомиться поближе?

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Fiat-124 Spider
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Брат-близнец родстера Mazda MX-5 — гость в наших краях крайне редкий. Благодаря неоклассическому дизайну в духе шестидесятых и собственному двигателю (турбированной 160-сильной «четвёрке» MultiAir), «сто двадцать четвёртый» воспринимается как отдельная, самостоятельная модель. А мягкий складной верх — то что нужно для незабываемых поездок вдвоём. Правда, обнять спутницу в момент приступа романтических чувств не получится — механическая коробка передач, сами понимаете...

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Mercedes-Benz Type 300
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Что ж, вот и настоящая классика — самые, что ни на есть немецкие пятидесятые: роскошные, пафосные и дорогие. У пятиметрового седана в этом поколении было более звучное имя: Adenauer. Встретить такую модель в наших краях почти невозможно, однако за словом «почти» в данном случае скрывается живое объявление на Авто.ру

По информации владельца, Мерседес хранился в тёплом гараже, использовался бережно, крайне редко и только в летний период, а также проходил регулярное обслуживание. Стоит ли отмечать идеальное техническое состояние и полный порядок с документами? Пожалуй, нет. А вот цену «Аденауэра» мы обязаны озвучить: 25 000 000 рублей.

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Honda S660
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А кому карманную «зажигалку» от Хонды? 3,4-метровый японский родстер готов предложить не только два места, два стильных «горба» над моторной крышкой и съёмный верх, но и 64-сильный турбомоторчик, который здорово крутится и выдаёт 104 ньютон-метра тяги. Паспортный расход у кей-кара очень даже ничего: меньше пяти литров на «сотню», но куда важнее прыткость, манёвренность и ощущения от рулёжки. А если верить продавцу этой козявки, никаких проблем будущему покупателю не перепадёт.

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Nissan Skyline GT-R R32
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От «козявок» — к животным пострашнее. Легендарные «Годзиллы»   в кузове R32 на Авто.ру заглядывают нечасто. Особенно такие: в хорошем состоянии, с оригинальными узлами и без лишнего кузовного пластика. Из тюнинга продавец отмечает «прокачку» турбинами Garrett M24 AR53, «живое» сцепление Nismo, настройку рядной «шестёрки» RB26 и ещё несколько мелочей. А вдобавок отдаёт целый ворох запасных частей. И всё это — за два с половиной миллиона рублей. Для справки: альтернативный «гэтэр» на Авто.ру обойдётся на миллион дороже.

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Какой из этих автомобилей вам приглянулся?

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