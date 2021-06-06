От огненной «Фиесты» до пафосного «Аденауэра»: объявления недели на Авто.ру

Что ж, вот и настоящая классика — самые, что ни на есть немецкие пятидесятые: роскошные, пафосные и дорогие. У пятиметрового седана в этом поколении было более звучное имя: Adenauer. Встретить такую модель в наших краях почти невозможно, однако за словом «почти» в данном случае скрывается живое объявление на Авто.ру

По информации владельца, Мерседес хранился в тёплом гараже, использовался бережно, крайне редко и только в летний период, а также проходил регулярное обслуживание. Стоит ли отмечать идеальное техническое состояние и полный порядок с документами? Пожалуй, нет. А вот цену «Аденауэра» мы обязаны озвучить: 25 000 000 рублей.