От Приоры-паука до Баркетты: самые интересные объявления на Авто.ру

Знакомьтесь — это Ford Thunderbird последнего, одиннадцатого поколения. Машина спорная и неоднозначная. Настолько, что даже в компании не смогли определиться, зачем она такая нужна, поэтому выпускали её всего три года. Однако есть у Тандербёрда одна увлекательная особенность — два типа крыши сразу! Да-да, если вам по душе мягкий верх — то пользуйтесь им. Не нравится? У вас есть жёсткий колпак! Не вдохновляет ни то, ни другое? Ну, попробуйте вообще без крыши.