От Приоры-паука до Баркетты: самые интересные объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Положите тяпки, отложите мотыги, отставьте в сторону лопаты. Разжигайте самовар, доставайте банку печенья и всей семьёй садитесь читать свежий выпуск лучших машин, которые прямо сейчас продаются на Авто.ру. Ведь у нас автомобили на любой вкус и кошелёк. Себе что-нибудь присмотрите, жене подберёте, может, и дочурке чего приглянется. Поехали!
Lada Priora
Про это чудо слесарно-инженерной мысли мы писали несколько раз. Приору-паука сделали в одном из автосервисов Краснодара, а недавно автомобиль (с вашего позволения, мы всё-таки будем называть это именно так) научился передвигаться. Надо признать, что перемещается он не так эпично, как выглядит, но впечатление может произвести и стоя на месте.
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Ford Thunderbird
Знакомьтесь — это Ford Thunderbird последнего, одиннадцатого поколения. Машина спорная и неоднозначная. Настолько, что даже в компании не смогли определиться, зачем она такая нужна, поэтому выпускали её всего три года. Однако есть у Тандербёрда одна увлекательная особенность — два типа крыши сразу! Да-да, если вам по душе мягкий верх — то пользуйтесь им. Не нравится? У вас есть жёсткий колпак! Не вдохновляет ни то, ни другое? Ну, попробуйте вообще без крыши.
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Land Rover Defender
Если у «Бегущего по лезвию-2049» бюджет был бы поменьше и машины в фильме не летали бы, а передвигались более привычным нам способом, то этому Дефу следовало бы подскочить на кастинг — выглядит потрясающе! А о его внедорожных талантах можно написать методичку. Продавец утверждает, что эта машина буквально умеет ездить по воде. Главное, чтобы не один раз.
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Toyota Land Cruiser 70
Да-да, представьте себе. На этой планете ещё есть места, где можно купить новый Toyota Land Cruiser 70 японского производства. Круто, да? Откуда именно этот экземпляр, продавец не говорит. Однако судя по огромному количеству песка и арабской вязи на наклейках, откуда-то с Ближнего Востока. То есть у этой машины есть всего один небольшой недостаток — слабенькая печка. Потому что в странах Персидского залива она фактически не требуется.
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ГАЗ М-72
«Что за старое барахло вы нам подсовываете?!» — спросите вы. Для тех, кто так подумал, у нас заготовлен один ответ: «Сам ты такое нехорошее слово!» Это ГАЗ
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Cadillac Brougham
Фанаты американской классики могут отложить валокордин: мы про вас не забыли! И отыскали вот такой Cadillac! Судя по фотографиям, состояние автомобиля близко к идеальному, а наш прибор для измерения крутости стиля треснул при виде этой машины! И вы только посмотрите на этот красный салон! Если вы всю жизнь мечтали носить шубу и цацки, но боялись, что пацаны не поймут, то с этой машиной такой образ состыкуется идеально.
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Fiat Barchetta
Ну и на сладкое: маленький, но очень стильный итальянский родстер Fiat Barchetta, за который просят всего 499 000 рублей. Это единственный экземпляр модели, который прямо сейчас есть на Авто.ру, и он достаточно крут, чтобы его захотеть. Состояние, судя по фотографиям и со слов владельца, сел и поехал. Куда-нибудь в закат, с опущенной крышей, под песни Челентано… в маске и перчатках, конечно же!