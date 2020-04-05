Шесть необычных способов покупки машины и один обычный, но красивый

От «Нивы» до «Дастера»: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Продолжаем искать для вас на Авто.ру самые крутые, яркие и необычные автомобили, которые мы бы с удовольствием купили вместо вас, но пока не будем! Сегодня, как и в любое другое воскресенье, — семь отличных машин!

ВАЗ-2329

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Если вы мечтаете о «Ниве», то, скорее всего, именно о такой. Лифто­ванный пикап на злых шинах, с пластиковым кунгом, весь в диодных «люстрах», с силовыми бамперами и лебёдкой, шноркелем, прока­чанным салоном и дисковыми тормозами сзади. Ладно, подбирайте подбо­родок и бегом звонить продавцу. Потому что за всё это велико­лепие просят всего 1,15 миллиона рублей! Считай, даром!

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Chevrolet Silverado

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Несмотря на пошлины, налоги, цены на топливо и другие препят­ствия на пути к счастли­вому владению большим амери­канским пикапом, разных Ford F-150 и «Рэмов» в России хватает. А вот свежих Chevrolet Silverado — немного. Вроде этого красавца с 5,3-литровым V8, просторным салоном и огромным грузовым отсеком, в который можно сложить почти тонну чего угодно.

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Infiniti FX50 Vettel Edition

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Этот автомобиль возвращает во времена, когда Infiniti делала действи­тельно крутые тачки, вместо того, чтобы баловаться с вариаторами и степенью сжатия, а Себа­стьян Феттель уничтожал соперников, а не собствен­ный болид о напарника в Фор­муле-1. FX50 Vettel Edition — это уникальный карбоновый обвес, 420 л.с. и эксклюзивный статус: в Россию офици­ально ввезли всего 50 таких кроссоверов.

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Mercedes-AMG GT R

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Любите троллить фанатов Nissan GT-R? Тогда вы точно должны ездить на такой машине! Мало того, что Mercedes-AMG GT R выглядит злее и круче своего японского тёзки, так ведь этот зелёный монстр ещё и чертов­ски быстр: меньше четырёх секунд до сотни и куча лучших времён на треках! Но цена кусается — почти 9,4 миллиона рублей или около 1000 рублей за каждый километр, который уже проехал немецкий суперкар.

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Cadillac CTS-V

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Редкие «заряженные» седаны в таких подборках становятся хорошей традицией. В прошлый раз был Audi RS6, а сегодня — Cadillac CTS-V. 649 лошадиных сил, задний привод и злющий дизайн! Немного смущает, что продавец готов поменять этого красавца на куда менее эксклю­зивный BMW M5. Надеемся, у него есть очень чёткие мотивы или… ЧТО С НИМ НЕ ТАК?!

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Hudson Deluxe Eight

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Это самая дорогая (10 000 000 ₽), самая старая (1937 год) и самая занима­тельная машина в этом списке. Авто­мобиль прибыл в СССР в 1945 году и работал служебной машиной маршала, героя Совет­ского Союза, ветерана Великой Отече­ственной войны Андрея Ерёменко. Короче говоря, покупая Хадсон, вы приобрета­ете не только классную машину, но и кусочек истории!

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Renault Duster

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Дизель, лифт подвески, съёмная лебёдка, злые шины, экспедици­онный багажник на крыше, дополни­тельная свето­техника и окраска кузова, которая не боится никаких веток. Кажется, для макси­мальной крутости этому Дастеру не хватает только гусениц.

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Самая крутая машина в этом списке?

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