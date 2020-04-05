От «Нивы» до «Дастера»: самые интересные объявления недели на Авто.ру

Любите троллить фанатов Nissan GT-R? Тогда вы точно должны ездить на такой машине! Мало того, что Mercedes-AMG GT R выглядит злее и круче своего японского тёзки, так ведь этот зелёный монстр ещё и чертов­ски быстр: меньше четырёх секунд до сотни и куча лучших времён на треках! Но цена кусается — почти 9,4 миллиона рублей или около 1000 рублей за каждый километр, который уже проехал немецкий суперкар.