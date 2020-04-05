От «Нивы» до «Дастера»: самые интересные объявления недели на Авто.ру
Александр Мирошкин
Продолжаем искать для вас на Авто.ру самые крутые, яркие и необычные автомобили, которые мы бы с удовольствием купили вместо вас, но пока не будем! Сегодня, как и в любое другое воскресенье, — семь отличных машин!
ВАЗ-2329
Если вы мечтаете о «Ниве», то, скорее всего, именно о такой. Лифтованный пикап на злых шинах, с пластиковым кунгом, весь в диодных «люстрах», с силовыми бамперами и лебёдкой, шноркелем, прокачанным салоном и дисковыми тормозами сзади. Ладно, подбирайте подбородок и бегом звонить продавцу. Потому что за всё это великолепие просят всего 1,15 миллиона рублей! Считай, даром!
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Chevrolet Silverado
Несмотря на пошлины, налоги, цены на топливо и другие препятствия на пути к счастливому владению большим американским пикапом, разных Ford
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Infiniti FX50 Vettel Edition
Этот автомобиль возвращает во времена, когда Infiniti делала действительно крутые тачки, вместо того, чтобы баловаться с вариаторами и степенью сжатия, а Себастьян Феттель уничтожал соперников, а не собственный болид о напарника в Фор
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Mercedes-AMG GT R
Любите троллить фанатов Nissan GT-R? Тогда вы точно должны ездить на такой машине! Мало того, что Mercedes-AMG GT R выглядит злее и круче своего японского тёзки, так ведь этот зелёный монстр ещё и чертовски быстр: меньше четырёх секунд до сотни и куча лучших времён на треках! Но цена кусается — почти 9,4 миллиона рублей или около 1000 рублей за каждый километр, который уже проехал немецкий суперкар.
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Cadillac CTS-V
Редкие «заряженные» седаны в таких подборках становятся хорошей традицией. В прошлый раз был Audi RS6, а сегодня — Cadillac
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Hudson Deluxe Eight
Это самая дорогая (10 000 000 ₽), самая старая (1937 год) и самая занимательная машина в этом списке. Автомобиль прибыл в СССР в 1945 году и работал служебной машиной маршала, героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Андрея Ерёменко. Короче говоря, покупая Хадсон, вы приобретаете не только классную машину, но и кусочек истории!
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Renault Duster
Дизель, лифт подвески, съёмная лебёдка, злые шины, экспедиционный багажник на крыше, дополнительная светотехника и окраска кузова, которая не боится никаких веток. Кажется, для максимальной крутости этому Дастеру не хватает только гусениц.