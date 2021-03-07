От «инвалидки» до Ягуара: лучшие объявления на Авто.ру

Продолжаем традицию гоночных машин в наших подборках. У нас неоднократно были автомобили для дрифта и «кольца». Теперь очередь дошла до ралли. Этот 340-сильный «эвик» подготовлен по регламенту группы N (далеко не самой топовой, но всё же) и способен мчать по разбитым грунтовкам так быстро, что все белки и ежи сбегутся к обочине, чтобы посмотреть на эту пушку. Ну а вы сможете почув­ствовать себя почти Томми Мякинином. Только с деревьями поосторожнее, пожалуйста...