От пулемёта до мотоцикла и обратно: история марки Иж

От «инвалидки» до Ягуара: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Гормоны, авитаминоз, весенняя депрессия — ничего из этого не должно вас пугать, если каждое воскресенье вы заходите в Журнал Авто.ру, чтобы посмотреть свежайшую, словно круассан во французской булочной, подборку лучших объявлений. Традици­онно у нас имеются варианты на любой вкус и кошелёк. Го изучать!

Willys MB

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С легендарностью этой машины может сравниться разве что нарезка неудачных дублей в конце фильмов с Джеки Чаном и новогодняя песня ансамбля «Стекловата». Виллис — начало координат для всех настоящих внедорожников: крепкий, выносливый, способный. Правда, этот экзем­пляр не слишком аутентичен, потому что на нём стоят компоненты от... ГАЗа! Однако продавец обещает отдать с машиной и оригинальные детали.

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ЗАЗ-968

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Но если хочется прикоснуться к вселенной классических авто­мобилей, а денег не всегда хватает на абонентскую плату интернет-провайдеру, то и для вас у нас имеется парочка интересных вариантов. Например, этот белый «ушастик» с крошечным пробегом и в практически идеальном состоянии. Отличный экзем­пляр, чтобы начать маленькую, но гордую коллекцию ретрокаров.

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СМЗ С-3Д

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А вот ещё более доступный экземпляр. Да, это «инвалидка». Да, она в пыли. И да, на сиденье остался след от чего-то большого и круглого — кажется, колеса. Однако пробег этого экземпляра СМЗ составляет всего-навсего 2000 километров. Для автомобиля 1972 года выпуска — это прямо крохи!

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BMW 3 серии

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Нет, изначально это не M3 в кузове E36, но мотор в двухдверке стоит именно от легендарной «зажигалки». Однако в данном случае куда важнее внешний вид! Машина выглядит так, будто только что выпрыгнула из Need For Speed и прямо сейчас готова красиво подкатить на светофор для не слишком легальной гонки по улицам ночного города. Красиво, не так ли?

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Mitsubishi Lancer Evolution

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Продолжаем традицию гоночных машин в наших подборках. У нас неоднократно были автомобили для дрифта и «кольца». Теперь очередь дошла до ралли. Этот 340-сильный «эвик» подготовлен по регламенту группы N (далеко не самой топовой, но всё же) и способен мчать по разбитым грунтовкам так быстро, что все белки и ежи сбегутся к обочине, чтобы посмотреть на эту пушку. Ну а вы сможете почув­ствовать себя почти Томми Мякинином. Только с деревьями поосторожнее, пожалуйста...

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Porsche 964

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Многие считают, что лучший 911-й — это тот, что в 964-м кузове. И у нас почти нет аргументов против! В конце концов, лучшие «девять-одиннадцать» сейчас делают именно из 964-х. Это мы про машины компании Singer, если что. Но этот экземпляр и без вмеша­тельства Зингера выглядит так, что его просто невозможно не хотеть. Согласны?

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Jaguar E-Type

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Эта машина в представлении не нуждается. Jaguar E-Type — настоящая, беском­промиссная легенда! Какой цвет, какие колёса, а этот длиннющий капот... Не знаем, как вы, а мы влюбились по-настоящему!

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