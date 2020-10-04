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От «бочки» до «девилля»: лучшие объявления на Авто.ру

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Александр Мирошкин

Так-так, что это у нас тут такое? Так это же наисвежайшая подборка самых крутых объяв­лений на Авто.ру! Мы вновь нашли для вас экзем­пляры, которые легко вписы­ваются в концепцию «машины мечты». И, как всегда, варианты есть на любой вкус и кошелёк. Чего же вы ждёте — всё самое интересное дальше. Погнали!

Audi 80

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Ну конечно же, никакая это не ur quattro. Как минимум из-за того, что никто в здравом уме не будет продавать легенду за 650 000 рублей. Это копия, сделанная на базе «бочки» — Audi 80. Шасси, мотор и салон доработали, а обвес изгото­вили из стекло­пластика. Матрицы для отливки деталей отдадут вместе с машиной. Да-да, мы знаем и видим, что над машиной ещё стоит поработать. Тем интереснее, не так ли?

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Mitsubishi L200

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Давненько у нас не было автомобилей Mitsubishi, но мимо этого L200 пройти было сложно. Лебёдка, шноркель, свето­диодная люстра на крыше, силовой бампер сзади, фаркоп, толстенная защита мотора снизу и камуфляжная расцветка, сделанная краской, которая сама может поцарапать что угодно. Интересно, а эта тачка вообще знает, что такое «не проехать»?

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Toyota Hilux

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Фургоны и минивэны с жилыми модулями — это круто, но совсем не годится, если вы хотите действительно сбежать от цивили­зации в места, где связи нет, а еда добы­вается при помощи ружья и лопаты, а не смартфона и курьера. А вот на этой Тойоте, судя по всему, можно укатить буквально на край света и провести там пару недель без особых трудностей. Кухня, раковина, душ, диванчик, кровать и тент у этого автодома имеются. Что вам ещё надо?!

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Hummer H1

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ПОСТОЙТЕ! Это слово специально написано «капсом», чтобы привлечь ваше внимание. Так как это — очень непростой Hummer H1. По словам продавца, перед нами машина в редчайшей комп­лектации K12. Всего было сделано 20 таких авто­мобилей (по другим данным, около 40), а чёрных — лишь пять. Проще говоря, это — музейный и коллекци­онный экспонат, да ещё и, по словам продавца, в полностью заводском состоянии.

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Nissan Fairlady Z

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Перед вами — одна из самых культовых японских машин всех времен, наряду с Supra, Skyline GT-R, RX-7 и остальными «хачироку». Да, машину восстанав­ливали и реставри­ровали, но это не распил и не конструктор. Да ещё и документы, говорят, в полном порядке. Коллекци­онерам и фанатам стоило бы задуматься.

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Rolls-Royce 20/25

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20/25 — одна из самых успешных и востребо­ванных моделей Rolls-Royce довоенного периода. Но эта машина примеча­тельна не только этим. Во-первых, со слов продавца, на неё есть все документы, начиная с 1933 года! Во-вторых, на протяжении 78 лет авто­мобиль был во владении всего одной семьи! В-третьих, машина находится в полностью оригинальном состоянии. Да-да, её не реставри­ровали! Конечно, обивка на сиденьях немного истрепалась, а при личном осмотре найдутся ещё какие-нибудь недочёты. Но это всё равно подходящий способ прикоснуться к автомо­бильной истории.

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Cadillac DeVille

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Не так давно вы спрашивали в коммен­тариях, почему у нас так мало аутентичных американ­ских машин. Всё дело в том, что Мустангов, Камаро и Челлен­джеров на Авто.ру едва ли меньше, чем в каком-нибудь Огайо, а нам хочется показывать вам что-то невероятное и незабы­ваемое. Вроде вот этой красотки. Такие авто­мобили, да ещё и в настолько фанта­стическом состоянии, увы, до России добираются нечасто. Если вам не нравится этот Cadillac DeVille 1959 года, то у вас нет сердца! 

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