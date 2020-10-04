От «бочки» до «девилля»: лучшие объявления на Авто.ру

Не так давно вы спрашивали в коммен­тариях, почему у нас так мало аутентичных американ­ских машин. Всё дело в том, что Мустангов, Камаро и Челлен­джеров на Авто.ру едва ли меньше, чем в каком-нибудь Огайо, а нам хочется показывать вам что-то невероятное и незабы­ваемое. Вроде вот этой красотки. Такие авто­мобили, да ещё и в настолько фанта­стическом состоянии, увы, до России добираются нечасто. Если вам не нравится этот Cadillac DeVille 1959 года, то у вас нет сердца!