От «бочки» до «девилля»: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Так-так, что это у нас тут такое? Так это же наисвежайшая подборка самых крутых объявлений на Авто.ру! Мы вновь нашли для вас экземпляры, которые легко вписываются в концепцию «машины мечты». И, как всегда, варианты есть на любой вкус и кошелёк. Чего же вы ждёте — всё самое интересное дальше. Погнали!
Audi 80
Ну конечно же, никакая это не ur quattro. Как минимум из-за того, что никто в здравом уме не будет продавать легенду за 650 000 рублей. Это копия, сделанная на базе «бочки» — Audi 80. Шасси, мотор и салон доработали, а обвес изготовили из стеклопластика. Матрицы для отливки деталей отдадут вместе с машиной.
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Mitsubishi L200
Давненько у нас не было автомобилей Mitsubishi, но мимо этого L200 пройти было сложно. Лебёдка, шноркель, светодиодная люстра на крыше, силовой бампер сзади, фаркоп, толстенная защита мотора снизу и камуфляжная расцветка, сделанная краской, которая сама может поцарапать что угодно. Интересно, а эта тачка вообще знает, что такое «не проехать»?
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Toyota Hilux
Фургоны и минивэны с жилыми модулями — это круто, но совсем не годится, если вы хотите действительно сбежать от цивилизации в места, где связи нет, а еда добывается при помощи ружья и лопаты, а не смартфона и курьера. А вот на этой Тойоте, судя по всему, можно укатить буквально на край света и провести там пару недель без особых трудностей. Кухня, раковина, душ, диванчик, кровать и тент у этого автодома имеются. Что вам ещё надо?!
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Hummer H1
ПОСТОЙТЕ! Это слово специально написано «капсом», чтобы привлечь ваше внимание. Так как это — очень непростой Hummer H1. По словам продавца, перед нами машина в редчайшей комплектации K12. Всего было сделано 20 таких автомобилей (по другим данным, около 40), а чёрных — лишь пять. Проще говоря, это — музейный и коллекционный экспонат, да ещё и, по словам продавца, в полностью заводском состоянии.
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Nissan Fairlady Z
Перед вами — одна из самых культовых японских машин всех времен, наряду с Supra, Skyline
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Rolls-Royce 20/25
20/25 — одна из самых успешных и востребованных моделей Rolls-Royce довоенного периода. Но эта машина примечательна не только этим. Во-первых, со слов продавца, на неё есть все документы, начиная с 1933 года! Во-вторых, на протяжении 78 лет автомобиль был во владении всего одной семьи!
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Cadillac DeVille
Не так давно вы спрашивали в комментариях, почему у нас так мало аутентичных американских машин. Всё дело в том, что Мустангов, Камаро и Челленджеров на Авто.ру едва ли меньше, чем в каком-нибудь Огайо, а нам хочется показывать вам что-то невероятное и незабываемое. Вроде вот этой красотки. Такие автомобили, да ещё и в настолько фантастическом состоянии, увы, до России добираются нечасто. Если вам не нравится этот Cadillac DeVille 1959 года, то у вас нет сердца!