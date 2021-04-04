От мультяшного «Форда» до уютного «Соболя»: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Если вы здесь, значит, автомобиль для вас не просто средство доставки вас и ещё кого-то вместе с вами из пункта А в пункт Б, а нечто большее. Потому что здесь мы собираем только самые крутые машины, которые продаются на Авто.ру. Варианты мы, по традиции, подыскиваем на любой вкус и кошелёк. Короче говоря, даже тем, кому пробка для ванной кажется увлекательнее машины, тут будет на что посмотреть.
Ford Econoline
Возможно, это самая мультяшная машина, которая бывала в наших еженедельных подборках. Этот Econoline выглядит так, будто выехал из какой-то компьютерной игры, а его руль как будто не успел до конца прогрузиться. Какова практическая ценность фургона 1974 года выпуска, представить трудно, но на фестивалях и других тематических мероприятиях он будет как рыба в воде, а вы в нём — как рыба в рыбе в воде.
Посмотреть объявление
Opel GT
Вряд ли найдётся много людей, у которых Опели ассоциируются со скоростью, безудержной мощью, прохождением поворотов на грани и пронзающим до костей звуком выхлопа. Однако спорткары в истории немецкой марки были. Например, Opel GT. Не то чтобы он рвал в щепки Ferrari и позволял уводить жён у владельцев Корветов, но модель была занимательной. Мы, кстати, на ней ездили.
Посмотреть объявление
«Москвич»-401
И наша любимая рубрика «Видишь, там, под ковром, отдыхает "Москвич"». Одна из ярчайших «капсул времени» этой недели — синий отечественный седан 1954 года. Говорят, что из новодела тут только колёса, руль и глушитель. Всё остальное — оригинальное и явно требующее мойки, ласки и заботы. Впрочем, получить 67-летнюю машину с пробегом 5000 километров за 400 000 рублей, да чтобы ещё и ничего с ней делать не надо было — невозможно.
Посмотреть объявление
ВАЗ-2107
Не показывайте эти фотографии вашему папе! Перед вами — ВАЗ-2107, на одометре которого жалкие 400 километров! Хром на гордо выпирающей вперёд решётке радиатора не имеет никаких признаков цветения, а в салоне, по словам продавца, стоит запах нового автомобиля. Нового, отечественного автомобиля...
Посмотреть объявление
Bentley Eight
Автор объявления утверждает, что это — один из последних «настоящих Bentley», то есть выпущенных до того, как права на британскую марку перешли к Volkswagen. Обещано идеальное техническое состояние, а судя по фотографиям, снаружи и в салоне машина выглядит так же, как в 1987 году.
Посмотреть объявление
AMC Eagle
Лоска и роскоши Бентли этому AMC Eagle, конечно, не хватает. Зато это седан с полным приводом и дорожным просветом, как у УАЗ Патриот. Да и стоит в четыре с лишним раза меньше британской четырёхдверки. А ещё непонятно, чья историческая ценность в итоге будет выше. Потому что именно Eagle запустил всеобщую кроссоверизацию.
Посмотреть объявление
ГАЗ Соболь
И, как говорил мой прадед: «Если начали с фургона от Форда, тогда заканчивать надо "Соболем"». Да необычным, а подготовленным для поездок туда, где если и ступала чья-то нога, то разве что диплодока. На худой конец, мамонта. Плюс в машине есть полноценное спальное место, мощный и тяговитый дизель, полный привод, а также классная аэрография.