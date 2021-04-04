От мультяшного «Форда» до уютного «Соболя»: лучшие объявления на Авто.ру

Если вы здесь, значит, автомобиль для вас не просто средство доставки вас и ещё кого-то вместе с вами из пункта А в пункт Б, а нечто большее. Потому что здесь мы собираем только самые крутые машины, которые продаются на Авто.ру. Варианты мы, по традиции, подыскиваем на любой вкус и кошелёк. Короче говоря, даже тем, кому пробка для ванной кажется увлекательнее машины, тут будет на что посмотреть.