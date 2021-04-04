Наша служба и опасна, и смешна: 8 странных полицейских машин

От мультяшного «Форда» до уютного «Соболя»: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Если вы здесь, значит, автомобиль для вас не просто средство доставки вас и ещё кого-то вместе с вами из пункта А в пункт Б, а нечто большее. Потому что здесь мы собираем только самые крутые машины, которые продаются на Авто.ру. Варианты мы, по традиции, подыскиваем на любой вкус и кошелёк. Короче говоря, даже тем, кому пробка для ванной кажется увлекательнее машины, тут будет на что посмотреть.

Ford Econoline

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Возможно, это самая мультяшная машина, которая бывала в наших еженедель­ных подборках. Этот Econoline выглядит так, будто выехал из какой-то компьютерной игры, а его руль как будто не успел до конца прогрузиться. Какова практическая ценность фургона 1974 года выпуска, представить трудно, но на фестивалях и других тематических меро­приятиях он будет как рыба в воде, а вы в нём — как рыба в рыбе в воде.

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Opel GT

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Вряд ли найдётся много людей, у которых Опели ассоциируются со скоростью, безудержной мощью, прохожде­нием поворотов на грани и пронзающим до костей звуком выхлопа. Однако спорткары в истории немецкой марки были. Например, Opel GT. Не то чтобы он рвал в щепки Ferrari и позволял уводить жён у владельцев Корветов, но модель была занимательной. Мы, кстати, на ней ездили.

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«Москвич»-401

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И наша любимая рубрика «Видишь, там, под ковром, отдыхает "Москвич"». Одна из ярчайших «капсул времени» этой недели — синий отечественный седан 1954 года. Говорят, что из новодела тут только колёса, руль и глушитель. Всё остальное — оригиналь­ное и явно требующее мойки, ласки и заботы. Впрочем, получить 67-летнюю машину с пробегом 5000 километров за 400 000 рублей, да чтобы ещё и ничего с ней делать не надо было — невозможно.

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ВАЗ-2107

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Не показывайте эти фотографии вашему папе! Перед вами — ВАЗ-2107, на одометре которого жалкие 400 километров! Хром на гордо выпирающей вперёд решётке радиатора не имеет никаких признаков цветения, а в салоне, по словам продавца, стоит запах нового автомобиля. Нового, отечественного автомобиля...

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Bentley Eight

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Автор объявления утверждает, что это — один из последних «настоящих Bentley», то есть выпущенных до того, как права на британскую марку перешли к Volkswagen. Обещано идеальное техническое состояние, а судя по фото­графиям, снаружи и в салоне машина выглядит так же, как в 1987 году.

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AMC Eagle

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Лоска и роскоши Бентли этому AMC Eagle, конечно, не хватает. Зато это седан с полным приводом и дорожным просветом, как у УАЗ Патриот. Да и стоит в четыре с лишним раза меньше британской четырёх­дверки. А ещё непонятно, чья историческая ценность в итоге будет выше. Потому что именно Eagle запустил всеобщую кроссоверизацию.

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ГАЗ Соболь

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И, как говорил мой прадед: «Если начали с фургона от Форда, тогда закан­чивать надо "Соболем"». Да необычным, а подготов­ленным для поездок туда, где если и ступала чья-то нога, то разве что диплодока. На худой конец, мамонта. Плюс в машине есть полноценное спальное место, мощный и тяговитый дизель, полный привод, а также классная аэрография.

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