От Пульмана до ЭлЛады: самые интересные объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Кажется, сейчас самое время отдохнуть от майских шашлыков и прочитать свежую подборку отличных машин, которые прямо сейчас продают на Авто.ру. Как всегда, мы собрали тут самые неординарные варианты. Приступаем!
Lada El Lada
Русский ответ Тесле — универсал Lada El Lada! Это первый серийный электрокар производства АвтоВАЗа. Модель начали делать в
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BMW 8 серии
Автору этого объявления официально даём звание самого немногословного: в описании «восьмёрки» — ноль букв! Однако мы не могли пройти мимо одной из самых красивых машин BMW
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Chevrolet Task Force Apache
Да, в заголовке этого объявления написано El Camino. На самом деле продавец, который каждый день ездит на этом Chevrolet Task Force Apache (именно так называется грузовик, который является самым лёгким в линейке Task Force), попросту не нашёл в каталоге нужную модель. Это говорит лишь об одном: машина для России крайне редкая. Можно даже сказать — эксклюзивная.
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Ford Shelby GT500
Уууух… 671 лошадиная сила (662 л.с. «американские» силы, именно они указаны в объявлении), компрессор, V8, задний привод, механическая коробка передач. А ещё это та самая машина из фильма Need for Speed. Проще говоря, этот Shelby GT500 по всем признакам вправе претендовать на звание «Автомобиль мечты». И его можно купить прямо сейчас, если у вас завалялись свободные
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Lexus LM
Всё, что вы должны знать об этой модели: это первый минивэн премиального подразделения Тойоты и самый дорогой Лексус в России прямо сейчас. LM — это роскошная версия вэна Toyota Alphard, который сам по себе уже достаточно роскошен. Перегородка, телек... Взяли бы такой вместо представительского седана?
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Lexus LM, LS или LX?
Nissan President
Продавец обещает, что этот Президент — полностью оригинален и пребывает в идеальном состоянии. Очевидно, что купанием в реагентах автомобиль не испытывали, а основными пунктами его назначений были тематические вечеринки и фестивали. Про технику и железки седана долго рассказывать не будем. Потому что уже сделали это в ролике, ссылка на который чуть ниже.
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Mercedes-Benz S-класса Pullman
Эти машины заставляли трепетать прохожих и соседей по потоку. На таких автомобилях ездили большие политики и бизнесмены. Это даже не универсальный увеличитель
пени… простите. Это настоящий монумент на колёсах с телевизором внутри!