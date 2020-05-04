От Пульмана до ЭлЛады: самые интересные объявления на Авто.ру

Автору этого объявления официально даём звание самого немного­словного: в описании «восьмёрки» — ноль букв! Однако мы не могли пройти мимо одной из самых красивых машин BMW 1990-х, а то и вовсе за всю историю марки. Судя по фото­графиям, автомобиль либо круто отреставри­ровали, либо за ним ухаживали как за самой красивой женщиной планеты. Вероятно, имело место и то, и другое. Потому что иначе сохранить за 159 000 километров почти заводское состояние попросту невозможно.