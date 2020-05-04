Московский бит: 10 мировых премьер, которые состоялись на автосалоне в Москве

От Пульмана до ЭлЛады: самые интересные объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Кажется, сейчас самое время отдохнуть от майских шашлыков и прочитать свежую подборку отличных машин, которые прямо сейчас продают на Авто.ру. Как всегда, мы собрали тут самые неординарные варианты. Приступаем!

Lada El Lada

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Русский ответ Тесле — универсал Lada El Lada! Это первый серийный электрокар производства АвтоВАЗа. Модель начали делать в 2012-м, и на одной зарядке, по паспорту, она должна была проезжать около 150 километров. Но поговаривают, что так долго ехать от розетки до розетки Эллада может, только когда на улице тепло. Всего выпустили сто таких автомобилей. Короче говоря, настоящий «зелёный» эксклюзив.

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BMW 8 серии

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Автору этого объявления официально даём звание самого немного­словного: в описании «восьмёрки» — ноль букв! Однако мы не могли пройти мимо одной из самых красивых машин BMW 1990-х, а то и вовсе за всю историю марки. Судя по фото­графиям, автомобиль либо круто отреставри­ровали, либо за ним ухаживали как за самой красивой женщиной планеты. Вероятно, имело место и то, и другое. Потому что иначе сохранить за 159 000 километров почти заводское состояние попросту невозможно.

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Chevrolet Task Force Apache

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Да, в заголовке этого объявления написано El Camino. На самом деле продавец, который каждый день ездит на этом Chevrolet Task Force Apache (именно так называется грузовик, который является самым лёгким в линейке Task Force), попросту не нашёл в каталоге нужную модель. Это говорит лишь об одном: машина для России крайне редкая. Можно даже сказать — эксклюзивная.

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Ford Shelby GT500

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Уууух… 671 лошадиная сила (662 л.с. «американские» силы, именно они указаны в объявлении), компрессор, V8, задний привод, механическая коробка передач. А ещё это та самая машина из фильма Need for Speed. Проще говоря, этот Shelby GT500 по всем признакам вправе претендовать на звание «Автомобиль мечты». И его можно купить прямо сейчас, если у вас завалялись свободные 6 000 000 рублей.

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Lexus LM

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Всё, что вы должны знать об этой модели: это первый минивэн премиального подразделения Тойоты и самый дорогой Лексус в России прямо сейчас. LM — это роскошная версия вэна Toyota Alphard, который сам по себе уже достаточно роскошен. Перегородка, телек... Взяли бы такой вместо представительского седана?

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Lexus LM, LS или LX?

Nissan President

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Продавец обещает, что этот Президент — полностью оригинален и пребывает в идеальном состоянии. Очевидно, что купанием в реагентах автомобиль не испытывали, а основными пунктами его назначений были тематические вечеринки и фестивали. Про технику и железки седана долго рассказывать не будем. Потому что уже сделали это в ролике, ссылка на который чуть ниже.

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Mercedes-Benz S-класса Pullman

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Эти машины заставляли трепетать прохожих и соседей по потоку. На таких автомобилях ездили большие политики и бизнесмены. Это даже не универсальный увеличитель пени… простите. Это настоящий монумент на колёсах с телевизором внутри!

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