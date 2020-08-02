Девять смелых попыток побороть Rolls-Royce и Ferrari. Или хотя бы Теслу

От V8 до 500e: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

По нашим подборкам лучших объявлений можно сверять часы и календари: вот уже чёрт знает сколько времени они выходят строго по воскресеньям и неизменно помогают вам найти автомобиль мечты! Напомним: у нас есть варианты на любой вкус и кошелёк. Скорее всего, вы найдёте что-нибудь для себя.

Audi V8

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Это не просто предшественник флагманского седана A8. Это первый авто­мобиль Audi с двигателем V8, а также первая модель марки, на которой полный привод quattro уживался с автомати­ческой коробкой передач! Наконец, со спортивной версией V8 компания Audi выигрывала титулы в DTM. Ну что, нужны ещё аргументы в пользу этого красавчика?

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ВАЗ-2106

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Эта ласточка проехала 12 355 километров с 1983 года. Её не рестав­рировали, не пере­делы­вали, не использо­вали для задорных покатушек бочком на заснежен­ных парковках около супер­маркетов и не эксплуати­ровали вместо ГАЗели для транспорти­ровки помидоров и других огородных культур. Короче говоря, машина в идеале. Не хотите себе, подарите папе: он должен оценить.

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Chevrolet SSR

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Уникальный пикап-родстер Chevrolet SSR — редкий гость даже на Авто.ру. Потому что этих машин в России не так уж и много. А значит, если вы действи­тельно хотите выделяться в потоке, то дерзайте! Кто ж знает, когда кто-нибудь ещё решит продать SSR? А если вы видите эту машину впервые и пытаетесь понять, что это вообще такое, то просто посмотрите наше видео про неё.

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Mercedes-Benz G500

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Это не машина, а самый настоящий тест на авто­эксперта. Как вы думаете, почему этот некази­стый трёх­дверный Гелик стоит 18 000 000 рублей? Потому что таких автомо­билей всего 200 во всём мире! Немцы выпустили две сотни специ­альных G-классов, чтобы проститься с внедорож­ником с мягкой складной крышей. Этот — один из них. Эксклюзи­вище!

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Nissan Patrol

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Этот Патрол, конечно, не настолько эксклю­зивный, как G-класс из предыдущего объяв­ления. Но, во-первых, он почти в 18 раз дешевле. Во-вторых, кузов авто­мобиля 1990 года пережил крутую рестав­рацию и продавец даёт 20-летнюю гарантию на то, что с ним ничего не случится. Ну и в-третьих, вы посмотрите, какой он милашка! Разве можно не влюбиться в эти круглые фары?!

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Opel GT

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Эта машина — одно из ярчайших напоми­наний о том, что компания Opel когда-то принад­лежала концерну General Motors. Потому что GT этого поколения — ближайший родст­венник Pontiac Solstice и Saturn Sky. Под капотом двух­дверки стоит двух­литровый наддувный мотор, у которого уже поменяли турбину, за счёт чего мощность выросла с 264 до 340 сил. Искали небанальный и недорогой спорткар с прикольным дизайном? Вот же он! Не благодарите.

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Fiat 500e

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Fiat — нередкий гость на российских дорогах (а в Москве он есть даже в кар­шеринге). Да даже быстрые Abarth-версии у нас появляются. А вот электриче­ских 500e почти нет! Зато такой электрокар можно прямо сейчас купить на Авто.ру. Ну и пусть, что на одной зарядке он не протянет больше 150 кило­метров. Зато он супер­стильный!

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