От V8 до 500e: лучшие объявления на Авто.ру

Уникальный пикап-родстер Chevrolet SSR — редкий гость даже на Авто.ру. Потому что этих машин в России не так уж и много. А значит, если вы действи­тельно хотите выделяться в потоке, то дерзайте! Кто ж знает, когда кто-нибудь ещё решит продать SSR? А если вы видите эту машину впервые и пытаетесь понять, что это вообще такое, то просто посмотрите наше видео про неё.