От V8 до 500e: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
По нашим подборкам лучших объявлений можно сверять часы и календари: вот уже чёрт знает сколько времени они выходят строго по воскресеньям и неизменно помогают вам найти автомобиль мечты! Напомним: у нас есть варианты на любой вкус и кошелёк. Скорее всего, вы найдёте что-нибудь для себя.
Audi V8
Это не просто предшественник флагманского седана A8. Это первый автомобиль Audi с двигателем V8, а также первая модель марки, на которой полный привод quattro уживался с автоматической коробкой передач! Наконец, со спортивной версией V8 компания Audi выигрывала титулы в DTM. Ну что, нужны ещё аргументы в пользу этого красавчика?
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ВАЗ-2106
Эта ласточка проехала 12 355 километров с 1983 года. Её не реставрировали, не переделывали, не использовали для задорных покатушек бочком на заснеженных парковках около супермаркетов и не эксплуатировали вместо ГАЗели для транспортировки помидоров и других огородных культур. Короче говоря, машина в идеале. Не хотите себе, подарите папе: он должен оценить.
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Chevrolet SSR
Уникальный пикап-родстер Chevrolet SSR — редкий гость даже на Авто.ру. Потому что этих машин в России не так уж и много. А значит, если вы действительно хотите выделяться в потоке, то дерзайте! Кто ж знает, когда кто-нибудь ещё решит продать SSR? А если вы видите эту машину впервые и пытаетесь понять, что это вообще такое, то просто посмотрите наше видео про неё.
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Mercedes-Benz G500
Это не машина, а самый настоящий тест на автоэксперта. Как вы думаете, почему этот неказистый трёхдверный Гелик стоит
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Nissan Patrol
Этот Патрол, конечно, не настолько эксклюзивный, как
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Opel GT
Эта машина — одно из ярчайших напоминаний о том, что компания Opel когда-то принадлежала концерну General Motors. Потому что GT этого поколения — ближайший родственник Pontiac Solstice и Saturn Sky. Под капотом двухдверки стоит двухлитровый наддувный мотор, у которого уже поменяли турбину, за счёт чего мощность выросла с 264 до 340 сил. Искали небанальный и недорогой спорткар с прикольным дизайном? Вот же он! Не благодарите.
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Fiat 500e
Fiat — нередкий гость на российских дорогах (а в Москве он есть даже в каршеринге). Да даже быстрые Abarth-версии у нас появляются. А вот электрических 500e почти нет! Зато такой электрокар можно прямо сейчас купить на Авто.ру. Ну и пусть, что на одной зарядке он не протянет больше 150 километров. Зато он суперстильный!