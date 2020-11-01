Грязный-грязный Гуччи: очень дорогие автомобили на бездорожье

От «Субурбана» до «Таункара»: лучшие объявления на Авто.ру

Подборки

Александр Мирошкин

Знаете, когда лучше всего покупать машину? Сразу, как только нашёлся авто­мобиль мечты. И мы каждую неделю пытаемся вам в этом помочь, находя семь интересных машин, которые продаются прямо сейчас. По традиции, варианты у нас есть на любой вкус и кошелёк. Поехали!

Chevrolet Suburban

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Рама, мосты, лебёдка, понижайка и блокировки кажутся вам недо­статочным набором для покорения бездорожья? Ищете авто­мобиль, из-за руля которого можно искать тропы, глядя над деревьями? Тогда этот Chevrolet Suburban — явно ваш вариант. Ну или, может, вы всю жизнь мечтали о биг-футе. Это почти он.

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Lexus IS 300

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На Авто.ру часто продают машины, подготов­ленные для профес­сиональ­ного дрифта. Проблема в том, что в этом самом профес­сиональ­ном дрифте машины не всегда выглядят как авто­мобили с обложки глянцевого журнала, но этот Лексус — прямо конфетка! А ещё он гонялся вместе с легендарной жёлтой Сильвией Гочи. Не машина, а подарок. И всего за 700 000 рублей!

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Nissan Skyline

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Это, конечно, не дрифт-корч, но машина тоже весьма эффектная. По словам продавца, перед нами — один из самых ухоженных Скай­лайнов Москвы. Что в общем-то подтвер­ждается фото­графиями из детейлинга. Конечно, есть «скаи» намного круче и аутентичнее, но эта машина кажется неплохим способом начать знаком­ство с леген­дарным семей­ством за весьма вменяемые деньги.

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Toyota Chaser

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Всё, это последний японский корч в сегодняшней подборке. Правда-правда. Но согласитесь, если бы увидели такой Чайзер на улице, то точно не оставили бы его без внимания. А то и пост с ним в Инстаграм запилили бы! Потому что выглядит он так, будто перепутал Токио с Зеленоградом.

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ИЖ «Ода»

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Говорят, что раньше в Ижевске машины покрывали не антикором, а ижанитом: раствором, который ускорял коррозию. Это, конечно же, байка, но скорость, с которой ИЖы ржавели, могла сравниться разве что со скоростью света. И вот перед нами живая «Ода», без каких-либо «рыжиков» и с пробегом 10 000 километров. Самому Ижевскому автозаводу стоило бы присмотреться к этой ласточке повнимательнее.

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«Москвич»-2141

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И ещё одна машина, которая чудом дожила до наших дней в перво­зданном виде. Потому что некоторые экзем­пляры этих «Москвичей» буквально разва­лились на ходу. А остав­шиеся делали то же самое, но стоя на месте. Секрет успеха этого красав­чика в том, что за 29 лет он проехал лишь 16 000 километров. Кто бы мог подумать, что «капсулой времени» станет такой авто­мобиль, не правда ли?

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Lincoln Town Car

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Вы можете ходить в спортзал, отпустить волосы, сделать стильную причёску, получить «Оскар» и стать самым привлека­тельным мужчиной планеты, чтобы быть как Мэтью Макконахи. А можете сэкономить время и купить этот Lincoln Town Car — эффект будет почти такой же. Потому что на таком же седане, только чёрного цвета, пере­мещался герой Макконахи в «Лин­кольне для адвоката». Крутой план, да?

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