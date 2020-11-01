От «Субурбана» до «Таункара»: лучшие объявления на Авто.ру

И ещё одна машина, которая чудом дожила до наших дней в перво­зданном виде. Потому что некоторые экзем­пляры этих «Москвичей» буквально разва­лились на ходу. А остав­шиеся делали то же самое, но стоя на месте. Секрет успеха этого красав­чика в том, что за 29 лет он проехал лишь 16 000 километров. Кто бы мог подумать, что «капсулой времени» станет такой авто­мобиль, не правда ли?