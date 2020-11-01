От «Субурбана» до «Таункара»: лучшие объявления на Авто.ру
Александр Мирошкин
Знаете, когда лучше всего покупать машину? Сразу, как только нашёлся автомобиль мечты. И мы каждую неделю пытаемся вам в этом помочь, находя семь интересных машин, которые продаются прямо сейчас. По традиции, варианты у нас есть на любой вкус и кошелёк. Поехали!
Chevrolet Suburban
Рама, мосты, лебёдка, понижайка и блокировки кажутся вам недостаточным набором для покорения бездорожья? Ищете автомобиль,
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Lexus IS 300
На Авто.ру часто продают машины, подготовленные для профессионального дрифта. Проблема в том, что в этом самом профессиональном дрифте машины не всегда выглядят как автомобили с обложки глянцевого журнала, но этот Лексус — прямо конфетка! А ещё он гонялся вместе с легендарной жёлтой Сильвией Гочи. Не машина, а подарок. И всего за 700 000 рублей!
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Nissan Skyline
Это, конечно, не дрифт-корч, но машина тоже весьма эффектная. По словам продавца, перед нами — один из самых ухоженных Скайлайнов Москвы. Что в общем-то подтверждается фотографиями из детейлинга. Конечно, есть «скаи» намного круче и аутентичнее, но эта машина кажется неплохим способом начать знакомство с легендарным семейством за весьма вменяемые деньги.
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Toyota Chaser
Всё, это последний японский корч в сегодняшней подборке. Правда-правда. Но согласитесь, если бы увидели такой Чайзер на улице, то точно не оставили бы его без внимания. А то и пост с ним в Инстаграм запилили бы! Потому что выглядит он так, будто перепутал Токио с Зеленоградом.
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ИЖ «Ода»
Говорят, что раньше в Ижевске машины покрывали не антикором, а ижанитом: раствором, который ускорял коррозию. Это, конечно же, байка, но скорость, с которой ИЖы ржавели, могла сравниться разве что со скоростью света. И вот перед нами живая «Ода», без каких-либо «рыжиков» и с пробегом 10 000 километров. Самому Ижевскому автозаводу стоило бы присмотреться к этой ласточке повнимательнее.
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«Москвич»-2141
И ещё одна машина, которая чудом дожила до наших дней в первозданном виде. Потому что некоторые экземпляры этих «Москвичей» буквально развалились на ходу. А оставшиеся делали то же самое, но стоя на месте. Секрет успеха этого красавчика в том, что за 29 лет он проехал лишь 16 000 километров. Кто бы мог подумать, что «капсулой времени» станет такой автомобиль, не правда ли?
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Lincoln Town Car
Вы можете ходить в спортзал, отпустить волосы, сделать стильную причёску, получить «Оскар» и стать самым привлекательным мужчиной планеты, чтобы быть как Мэтью Макконахи. А можете сэкономить время и купить этот Lincoln Town Car — эффект будет почти такой же. Потому что на таком же седане, только чёрного цвета, перемещался герой Макконахи в «Линкольне для адвоката». Крутой план, да?