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AUTO.RU CONF: почему важно посетить первую дилерскую конференцию года

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

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24 марта в Санкт-Петербурге состоится первая в этом году офлайн-конференция для дилеров Авто.ру — AUTO.RU CONF. Важные цели этой встречи — обсудить, как российский авторынок пережил 2022 год и что ждёт автоиндустрию в 2023-м, обменяться опытом и эффективными инструментами для дилеров и, конечно же, вместе найти новые точки роста и возможности для развития.

Спикеры конференции поделятся полезными кейсами и рекомендациями о том, как грамотно планировать и автоматизировать работу с трафиком в автомобилях с пробегом, как повысить конверсию, не увеличивая бюджет, на какие показатели стоит ориентироваться в новых реалиях, как эффективно управлять складом, как зарабатывать больше, выстроив слаженную работу отделов продаж и маркетинга, и многое другое. 

  • Анатолий Орленко, руководитель группы по работе с дилерами СЗФО, Авто.ру, расскажет, как изменился авторынок Санкт-Петербурга и как Авто.ру помогает дилерам адаптироваться в быстро меняющейся обстановке.
  • Даниил Шкурыгин, директор по продажам и развитию, CM.Expert, разберёт наиболее важные метрики для бизнеса дилеров и поделится знаниями о том, как их контролировать, улучшать и управлять ими.
  • Дарья Медведева, менеджер по развитию отношений с крупными клиентами индустрии Авто, Яндекс. Она поделится статистикой и аналитикой поведения пользователей, которые ищут автомобили в интернете, а также уделит внимание инструментам Яндекса, которые будут полезны дилерам.

Также в числе спикеров: Анна Касьян (Автохолдинг RRT), Дарья Куприс (автохолдинг «Аларм-Моторс»), Юлия Петина (ГК Автополе), Ирина Черняева (ГК Авангард). 

Начало мероприятия — в 13:00. Участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна.

Ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться можно по этой ссылке.

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