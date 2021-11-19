Независимые эксперты назвали Авто.ру самым привлекательным классифайдом для покупки и продажи автомобилей
Дмитрий СавостьянчикКомменты
Одна из главных задач любого классифайда — помогать эффективно продавать автомобили. Чем популярнее классифайд, тем больше целевого трафика и потенциальных клиентов он принесёт продавцу. IT-компания «Ашманов и партнеры» провела исследование и выяснила, что самый привлекательный для пользователей поисковых систем сайт по покупке и продаже автомобилей в России в 2021 году — Авто.ру.
Как считали
Для исследования аналитики выделили 3 сегмента по автомобильной тематике: покупка и продажа легкового транспорта, автосервисы (ремонт, шиномонтаж, химчистка, тонировка, установка дополнительного оборудования и т.д.) и покупка и продажа спецтехники. Для каждого из них собрали идентичные наборы поисковых запросов пользователей по соответствующей тематике. На основе полученных данных были определены самые популярные сайты в поисковых системах. Чем выше классифайд оказывался в поисковой выдаче, тем выше получился его показатель видимости в рейтинге.
Динамика видимости классифайдов
Авто.ру — первый классифайд, который увидит потенциальный покупатель во время поиска автомобиля. В поисковых выдачах крупнейших поисковых систем — Яндекс и Google — Авто.ру располагается выше других классифайдов, а значит и пользователи встречают его чаще. По данным исследования, на протяжении года индекс видимости Авто.ру был в среднем на треть выше, чем у конкурентов. А в Google, начиная со второй половины года, отрыв стал ещё больше — в 1,5 раза.
Пользователи, которые интересовались покупкой и продажей машин, часто искали конкретные варианты. Близко к топ-10 самых популярных запросов остались запросы о покупке и ценах моделей Lada — в основном это Granta, Niva и Vesta («лада веста цена», «нива купить», «лада гранта цена»), корейских машин — Hyundai Solaris и Kia Rio («купить киа», «купить хендай сорярис», «киа рио цена»), а также французских кроссоверов — Renault Duster и Kaptur («рено каптур цена», «купить рено дастер», «рено дастер цена»).
В мобильных версиях поисковиков конкуренция выше. В среднем, показатели видимости самых популярных классифайдов держатся на уровне 55-60%, хотя во второй половине года средняя видимость классифайдов снизилась примерно в 1,5 раза. Тем не менее, самый высокий индекс видимости в крупнейших поисковиках на протяжении года сохраняется за Авто.ру (суммарно мобильная и десктопная версии сайта).
Снижение видимости в сегменте связано с общим падением количества запросов на автомобильную тематику, а также в снижении интереса к покупке-продаже машин. Активнее всего пользователи искали, где купить или продать автомобиль, в конце периода отпусков — в августе и сентябре. В октябре спрос ожидаемо начал снижаться (минус 22% к августу), в ноябре падение продолжилось (минус 19% к октябрю).
Так же, как и в десктопных версиях поисковиков, с мобильных устройств пользователи искали цены на автомобили Lada, Kia, Renault.
На общей статистике рейтинга стала более заметной категория «Автосервис». Например, среди 10 самых популярных запросов по автомобильной тематике, количество запросов по услугам сервиса на 10% опережает покупку и продажу. А ремонтом автоматической трансмиссии интересуются на 15% чаще, чем китайскими автомобилями. Они, к слову, оказались одной из самых популярных тем среди автомобильных запросов в поисковиках.