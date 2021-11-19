Независимые эксперты назвали Авто.ру самым привлекательным классифайдом для покупки и продажи автомобилей

Одна из главных задач любого классифайда — помогать эффективно продавать автомобили. Чем популярнее классифайд, тем больше целевого трафика и потенциальных клиентов он принесёт продавцу. IT-компания «Ашманов и партнеры» провела исследование и выяснила, что самый привлекательный для пользователей поисковых систем сайт по покупке и продаже автомобилей в России в 2021 году — Авто.ру.

Как считали

Для исследования аналитики выделили 3 сегмента по автомобильной тематике: покупка и продажа легкового транспорта, автосервисы (ремонт, шиномонтаж, химчистка, тонировка, установка дополнительного оборудования и т.д.) и покупка и продажа спецтехники. Для каждого из них собрали идентичные наборы поисковых запросов пользователей по соответствующей тематике. На основе полученных данных были определены самые популярные сайты в поисковых системах. Чем выше классифайд оказывался в поисковой выдаче, тем выше получился его показатель видимости в рейтинге.