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Независимые эксперты назвали Авто.ру самым привлекательным классифайдом для покупки и продажи автомобилей

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

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Одна из главных задач любого классифайда — помогать эффективно продавать автомобили. Чем популярнее классифайд, тем больше целевого трафика и потенциальных клиентов он принесёт продавцу. IT-компания «Ашманов и партнеры» провела исследование и выяснила, что самый привлекательный для пользователей поисковых систем сайт по покупке и продаже автомобилей в России в 2021 году — Авто.ру.

Как считали

Для исследования аналитики выделили 3 сегмента по автомобильной тематике: покупка и продажа легкового транспорта, автосервисы (ремонт, шиномонтаж, химчистка, тонировка, установка дополнительного оборудования и т.д.) и покупка и продажа спецтехники. Для каждого из них собрали идентичные наборы поисковых запросов пользователей по соответствующей тематике. На основе полученных данных были определены самые популярные сайты в поисковых системах. Чем выше классифайд оказывался в поисковой выдаче, тем выше получился его показатель видимости в рейтинге.

Динамика видимости классифайдов

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Динамика видимости классифайдов в десктопных версиях поисковых систем

Авто.ру — первый классифайд, который увидит потенциальный покупатель во время поиска автомобиля. В поисковых выдачах крупнейших поисковых систем — Яндекс и Google — Авто.ру располагается выше других классифайдов, а значит и пользователи встречают его чаще. По данным исследования, на протяжении года индекс видимости Авто.ру был в среднем на треть выше, чем у конкурентов. А в Google, начиная со второй половины года, отрыв стал ещё больше — в 1,5 раза. 

Пользователи, которые интересовались покупкой и продажей машин, часто искали конкретные варианты. Близко к топ-10 самых популярных запросов остались запросы о покупке и ценах моделей Lada — в основном это Granta, Niva и Vesta («лада веста цена», «нива купить», «лада гранта цена»), корейских машин — Hyundai Solaris и Kia Rio («купить киа», «купить хендай сорярис», «киа рио цена»), а также французских кроссоверов — Renault Duster и Kaptur («рено каптур цена», «купить рено дастер», «рено дастер цена»). 

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Динамика видимости классифайдов в мобильных версиях поисковых систем

В мобильных версиях поисковиков конкуренция выше. В среднем, показатели видимости самых популярных классифайдов держатся на уровне 55-60%, хотя во второй половине года средняя видимость классифайдов снизилась примерно в 1,5 раза. Тем не менее, самый высокий индекс видимости в крупнейших поисковиках на протяжении года сохраняется за Авто.ру (суммарно мобильная и десктопная версии сайта). 

Снижение видимости в сегменте связано с общим падением количества запросов на автомобильную тематику, а также в снижении интереса к покупке-продаже машин. Активнее всего пользователи искали, где купить или продать автомобиль, в конце периода отпусков — в августе и сентябре. В октябре спрос ожидаемо начал снижаться (минус 22% к августу), в ноябре падение продолжилось (минус 19% к октябрю). 

Так же, как и в десктопных версиях поисковиков, с мобильных устройств пользователи искали цены на автомобили Lada, Kia, Renault. 

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Самые популярные поисковые запросы

На общей статистике рейтинга стала более заметной категория «Автосервис». Например, среди 10 самых популярных запросов по автомобильной тематике, количество запросов по услугам сервиса на 10% опережает покупку и продажу. А ремонтом автоматической трансмиссии интересуются на 15% чаще, чем китайскими автомобилями. Они, к слову, оказались одной из самых популярных тем среди автомобильных запросов в поисковиках. 

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