Беспилотная машинка научилась дрифтить по картинке с камеры

Как она работает

Разработку системы автономного управления в институте начали еще в 2016 году – в первой версии использовались две фронтальные камеры, датчики поворота колёс, гироскоп и данные с GPS. Анализируя все эти данные, компьютер вычислял 2560 возможных траекторий движения и выбирал наиболее оптимальную, управляя автомобилем. Причём, даже в дрифте!

В новой версии инженеры отказались от GPS-датчика – вместо этого они научили машину видеть и анализировать дорогу с помощью двух нейросетей. Первая использует долгую краткосрочную память (LSTM) – она запоминает и отрисовывает трек на основании изображения с камер. Вторая нейросеть использует свёрточную архитектуру (CNN, используется для распознавания изображений) и анализирует картинку с камеры, выстраивая траекторию движения автомобиля.