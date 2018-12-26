Беспилотная машинка научилась дрифтить по картинке с камеры
Специалисты из Технологического института Джорджии испытали систему управления беспилотниками, которая не использует данные системы позиционирования GPS, а строит свой маршрут на основе изображения с камер, которое анализируют сразу две нейросети. Технология называется AutoRally и пока что установлена на модель автомобиля в масштабе 1:5.
Как она работает
Разработку системы автономного управления в институте начали еще в 2016 году – в первой версии использовались две фронтальные камеры, датчики поворота колёс, гироскоп и данные с GPS. Анализируя все эти данные, компьютер вычислял 2560 возможных траекторий движения и выбирал наиболее оптимальную, управляя автомобилем. Причём, даже в дрифте!
В новой версии инженеры отказались от GPS-датчика – вместо этого они научили машину видеть и анализировать дорогу с помощью двух нейросетей. Первая использует долгую краткосрочную память (LSTM) – она запоминает и отрисовывает трек на основании изображения с камер. Вторая нейросеть использует свёрточную архитектуру (CNN, используется для распознавания изображений) и анализирует картинку с камеры, выстраивая траекторию движения автомобиля.
Благодаря новой технологии маленький ралли-кар проезжает 23-метровый круг гравийного трека за 27,9 секунды со средней скоростью 43,9 км/ч. Для сравнения, предыдущая система преодолевала тот же трек за 29,4 секунды со скоростью 37,4 км/ч.
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Габаритная длина модели, используемой в проекте AutoRally, составляет один метр, ширина – 0,6 метра, высота – 0,4 метра. Мощность электромотора – 10 л.с., максималка – 100 км/ч, масса – 21,8 килограммов.