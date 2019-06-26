Правительство выделит ещё 10 миллиардов на поддержку автопрома

Правительство РФ приняло решение возобновить с 1 июля 2019 года финансирование программ господдержки, направленных на покупку легковых и грузовых автомобилей на льготных условиях. На эти цели будет выделено 10 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс».

6 миллиардов рублей пойдут на финансирование программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» — они дают 10-процентную скидку при приобретении транспортного средства физическим лицом.

Ещё 4 миллиарда рублей потратят на субсидирование лизинга легковых и грузовых машин.



При этом 3 миллиарда рублей будет выделено из резервного фонда правительства, ещё 7 – по итогам осенних корректировок бюджета на 2019 год.



Планируется, что в рамках нового раунда финансирования на льготных условиях будет продано около 75 тысяч автомобилей.

В первой половине 2019 года российский автопром получил господдержку в размере 10,4 миллиарда рублей. Этих денег хватило на 63 тысячи новых автомобилей.

Ведущий аналитик Авто.ру Алексей Муханов считает, что возобновление мер господдержки — логичная и ожидаемая реакция Минпромторга на спад продаж новых автомобилей в мае. Льготные программы помогут удержать рынок от дальнейшего провала, но их будет недостаточно, чтобы дать импульс к росту. Адресный характер господдержки и ограничение по максимальной цене автомобиля сужает выбор покупателей, в результате главными бенефициарами оказываются «производители бюджетных автомобилей во главе с АвтоВАЗом».