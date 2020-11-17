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Яндекс.Маркет Аналитика: какие автотовары чаще всего покупают в онлайне

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Илья Зинченко, руководитель сервиса для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика, в колонке для Авто.ру рассказал о необычных сезонных товарах в категории «Авто­товары», о том, как строится онлайн-рынок, а также поделился своими оценками и инсайтами.

Сезонные товары

Самый высокий оборот онлайн-продаж автомо­бильных товаров приходится на весну и осень — время смены резины. В каждый всплеск спроса его структура отличается, но основную волну продаж стимулируют именно шины.

В 2020-м сезон смены резины стартовал в марте — на месяц раньше, чем год назад, на что повлияла аномально тёплая зима. Также с наступ­лением тепла растёт интерес к мотошинам, а пик заказов приходится на апрель-май. Ещё одна категория, которая показы­вает стабильную сезон­ность и всплески спроса два раза в год, — это домкраты и подставки. Пик регистри­руется в апреле и октябре.

Летом россияне чаще всего покупают в интернете багажные боксы и автомо­бильные холодиль­ники, необходимые для долгих автомо­бильных путеше­ствий. В свою очередь, поздней осенью и зимой в онлайне растёт спрос на щётки и стекло­очистители, зарядные устройства для аккуму­ляторов.

В то же время есть и другие товары, за которыми замечена сезон­ность, и не всегда это связано с погодой.

В декабре 2019 года количество проданных в интернете автомо­бильных теле­визоров было на 26% больше, чем в ноябре. Аналогичная ситуация у видео­реги­стра­торов: заказы традици­онно растут перед Новым годом. Видео­реги­страторы особенно популярны в качестве подарков в Северо-Западном федераль­ном округе: там в декабре 2019 года число проданных гаджетов увели­чилось на 72% по сравнению с ноябрём.

Интересная сезонность наблюдается в Сибирском федераль­ном округе. Там, например, в отличие от других регионов, в марте по отношению к февралю подскаки­вает спрос на щётки для стекло­очистителей. В этом году — на 70%, а в прошлом — на 151%.

Структура рынка: продажи и аудитория

  • Большая часть (85 процентов) онлайн-покупателей автотоваров — это мужчины.

  • На аудиторию в возрасте от 25 до 44 лет приходится более 70% потраченных в категории денег.

С января по июль 2020 года в штуках в категории самую большую долю (37 процентов) занимают шины. На втором месте — моторные масла (11 процентов), а на третьем — колёсные диски (9 процентов).

Шины также лидируют в доле оборота категории в онлайне — 55%. Колёсные диски занимают 11%, а автомагнитолы — 6%.

Шины: как устроены онлайн-заказы

Шины можно назвать основным драйвером роста категории «Авто­товары». Так, весной 2020-го онлайн-продажи автомо­бильной резины в деньгах были на 27% выше, чем прошлой весной. Кроме того, в первом полугодии этого года на российском онлайн-рынке было продано на 36% больше именно летних шин, чем в первом полугодии 2019 года. Онлайн-рынок растёт, причины этого — и есте­ственный прирост аудитории, и вызванный пандемией.

Больше половины (55 процентов) продаж в штуках приходится на зимние шины, 40% — на летние, а 5% — на всесезонные. Зимнюю резину не только чаще покупают, но и больше на неё тратят — в среднем от 8660 до 12 350 рублей. На летнюю — в среднем от 6639 до 8660 рублей.

Также Яндекс.Маркет Аналитика с помощью анализа поисковых запросов умеет выяснять, как именно пользо­ватель выбирал товар: искал ли опреде­лённый бренд, конкретную модель или просто по своим параметрам в категории. Так, в поисковых запросах с брендом чаще всего ищут шины Nokian Tyres, а от них немного отстают марки КАМА, Bridgestone, Toyo, Continental, Yokohama, MICHELIN. Пик поисковых запросов по шинам в этом году пришёлся на неделю с 16 по 22 марта, а с начала февраля количество запросов выросло на 117%.

Онлайн-рынок хорош и уникален своей оператив­ностью. Например, о начале сезона можно судить по всплескам поисковых запросов за несколько дней или недель до пика продаж. Стоит помнить, что категория «Автотовары» — максимально сезонная и сильно привязана к погоде. Чтобы поспевать за динамично развива­ющимся рынком онлайн-торговли, произво­дителям и продавцам автотоваров нужно регулярно изучать разовые подробные обзоры и вести постоянный мониторинг самых важных для бизнеса показателей. Мы реко­мендуем отдельно смотреть статистику по всем регионам продаж, так как ситуация сильно отличается в зави­симости от того, где живёт авто­владелец: в Ново­сибирске или Мурманске.

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