Яндекс.Маркет Аналитика: какие автотовары чаще всего покупают в онлайне

В 2020-м сезон смены резины стартовал в марте — на месяц раньше, чем год назад, на что повлияла аномально тёплая зима. Также с наступ­лением тепла растёт интерес к мотошинам, а пик заказов приходится на апрель-май. Ещё одна категория, которая показы­вает стабильную сезон­ность и всплески спроса два раза в год, — это домкраты и подставки. Пик регистри­руется в апреле и октябре.

Летом россияне чаще всего покупают в интернете багажные боксы и автомо­бильные холодиль­ники, необходимые для долгих автомо­бильных путеше­ствий. В свою очередь, поздней осенью и зимой в онлайне растёт спрос на щётки и стекло­очистители, зарядные устройства для аккуму­ляторов.

В то же время есть и другие товары, за которыми замечена сезон­ность, и не всегда это связано с погодой.

В декабре 2019 года количество проданных в интернете автомо­бильных теле­визоров было на 26% больше, чем в ноябре. Аналогичная ситуация у видео­реги­стра­торов: заказы традици­онно растут перед Новым годом. Видео­реги­страторы особенно популярны в качестве подарков в Северо-Западном федераль­ном округе: там в декабре 2019 года число проданных гаджетов увели­чилось на 72% по сравнению с ноябрём.

Интересная сезонность наблюдается в Сибирском федераль­ном округе. Там, например, в отличие от других регионов, в марте по отношению к февралю подскаки­вает спрос на щётки для стекло­очистителей. В этом году — на 70%, а в прошлом — на 151%.

Структура рынка: продажи и аудитория

Большая часть (85 процентов) онлайн-покупателей автотоваров — это мужчины.

На аудиторию в возрасте от 25 до 44 лет приходится более 70% потраченных в категории денег.

С января по июль 2020 года в штуках в категории самую большую долю (37 процентов) занимают шины. На втором месте — моторные масла (11 процентов), а на третьем — колёсные диски (9 процентов).

Шины также лидируют в доле оборота категории в онлайне — 55%. Колёсные диски занимают 11%, а автомагнитолы — 6%.