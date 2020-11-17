Яндекс.Маркет Аналитика: какие автотовары чаще всего покупают в онлайне
Илья Зинченко, руководитель сервиса для бизнеса Яндекс.Маркет Аналитика, в колонке для Авто.ру рассказал о необычных сезонных товарах в категории «Автотовары», о том, как строится онлайн-рынок, а также поделился своими оценками и инсайтами.
Сезонные товары
Самый высокий оборот онлайн-продаж автомобильных товаров приходится на весну и осень — время смены резины. В каждый всплеск спроса его структура отличается, но основную волну продаж стимулируют именно шины.
В 2020-м сезон смены резины стартовал в марте — на месяц раньше, чем год назад, на что повлияла аномально тёплая зима. Также с наступлением тепла растёт интерес к мотошинам, а пик заказов приходится на апрель-май. Ещё одна категория, которая показывает стабильную сезонность и всплески спроса два раза в год, — это домкраты и подставки. Пик регистрируется в апреле и октябре.
Летом россияне чаще всего покупают в интернете багажные боксы и автомобильные холодильники, необходимые для долгих автомобильных путешествий. В свою очередь, поздней осенью и зимой в онлайне растёт спрос на щётки и стеклоочистители, зарядные устройства для аккумуляторов.
В то же время есть и другие товары, за которыми замечена сезонность, и не всегда это связано с погодой.
В декабре 2019 года количество проданных в интернете автомобильных телевизоров было на 26% больше, чем в ноябре. Аналогичная ситуация у видеорегистраторов: заказы традиционно растут перед Новым годом. Видеорегистраторы особенно популярны в качестве подарков в Северо-Западном федеральном округе: там в декабре 2019 года число проданных гаджетов увеличилось на 72% по сравнению с ноябрём.
Интересная сезонность наблюдается в Сибирском федеральном округе. Там, например, в отличие от других регионов, в марте по отношению к февралю подскакивает спрос на щётки для стеклоочистителей. В этом году — на 70%, а в прошлом — на 151%.
Структура рынка: продажи и аудитория
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Большая часть (85 процентов) онлайн-покупателей автотоваров — это мужчины.
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На аудиторию в возрасте от 25 до 44 лет приходится более 70% потраченных в категории денег.
С января по июль 2020 года в штуках в категории самую большую долю (37 процентов) занимают шины. На втором месте — моторные масла (11 процентов), а на третьем — колёсные диски (9 процентов).
Шины также лидируют в доле оборота категории в онлайне — 55%. Колёсные диски занимают 11%, а автомагнитолы — 6%.
Шины: как устроены онлайн-заказы
Шины можно назвать основным драйвером роста категории «Автотовары». Так, весной
Больше половины (55 процентов) продаж в штуках приходится на зимние шины, 40% — на летние, а 5% — на всесезонные. Зимнюю резину не только чаще покупают, но и больше на неё тратят — в среднем от 8660 до 12 350 рублей. На летнюю — в среднем от 6639 до 8660 рублей.
Также Яндекс.Маркет Аналитика с помощью анализа поисковых запросов умеет выяснять, как именно пользователь выбирал товар: искал ли определённый бренд, конкретную модель или просто по своим параметрам в категории. Так, в поисковых запросах с брендом чаще всего ищут шины Nokian Tyres, а от них немного отстают марки КАМА, Bridgestone, Toyo, Continental, Yokohama, MICHELIN. Пик поисковых запросов по шинам в этом году пришёлся на неделю с 16 по 22 марта, а с начала февраля количество запросов выросло на 117%.
Онлайн-рынок хорош и уникален своей оперативностью. Например, о начале сезона можно судить по всплескам поисковых запросов за несколько дней или недель до пика продаж. Стоит помнить, что категория «Автотовары» — максимально сезонная и сильно привязана к погоде. Чтобы поспевать за динамично развивающимся рынком онлайн-торговли, производителям и продавцам автотоваров нужно регулярно изучать разовые подробные обзоры и вести постоянный мониторинг самых важных для бизнеса показателей. Мы рекомендуем отдельно смотреть статистику по всем регионам продаж, так как ситуация сильно отличается в зависимости от того, где живёт автовладелец: в Новосибирске или Мурманске.