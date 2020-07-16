Названы сроки появления в России беспилотных такси
Наталья Насонова
Первые автономные такси без водителей могут появиться на дорогах Москвы в 2024 году. Об этом заявил замминистра транспорта Алексей Семёнов во время онлайн-конференции Росконгресса, передаёт ТАСС.
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По словам Семёнова, сроки начала эксперимента определены исходя из плана реализации беспилотной программы, разработанной Минтрансом совместно с МВД и Минпромторгом.
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Тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования началось в 2018 году. На сегодняшний день в Центральном административном округе, а также в районе Раменки, на дублёре Кутузовского проспекта и на Мичуринском проспекте курсируют более 100 автомобилей Toyota Prius и Hyundai Sonata, оснащённых беспилотными технологиями Яндекса и МАДИ. Однако пока за рулём автомобилей обязательно находится водитель-инженер, контролирующий действия системы.
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Одновременно в Татарстане на заводской территории КамАЗ идёт эксперимент с беспилотными грузовиками. В ближайшее время список областей, где будет проходить тестирование автономных автомобилей, может быть расширен: в него войдут Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Самарская области и Санкт-Петербург.
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В июне этого года в Москве произошло ДТП с участием беспилотника МосТрансПроекта: в машину врезался седан Audi A6. Водитель Ауди отвлёкся и не заметил, как беспилотник перед ним затормозил. В аварии никто не пострадал.