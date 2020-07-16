Названы сроки появления в России беспилотных такси

По словам Семёнова, сроки начала эксперимента опреде­лены исходя из плана реали­зации беспилотной программы, разра­ботанной Минтрансом совместно с МВД и Минпром­торгом.

Тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользо­вания началось в 2018 году. На сегодняш­ний день в Центральном админи­стративном округе, а также в районе Раменки, на дублёре Кутузовского проспекта и на Мичу­ринском проспекте курсируют более 100 автомобилей Toyota Prius и Hyundai Sonata, оснащённых беспи­лотными техно­логиями Яндекса и МАДИ. Однако пока за рулём авто­мобилей обязательно находится водитель-инженер, контроли­рующий действия системы.

Одновременно в Татарстане на заводской территории КамАЗ идёт экспери­мент с беспилотными грузо­виками. В ближайшее время список областей, где будет проходить тести­рование автономных авто­мобилей, может быть расширен: в него войдут Владимир­ская, Ленин­градская, Московская, Ниже­городская, Новгородская, Самарская области и Санкт-Петербург.