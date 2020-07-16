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Названы сроки появления в России беспилотных такси

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Наталья Насонова

Первые автономные такси без водителей могут появиться на дорогах Москвы в 2024 году. Об этом заявил замминистра транспорта Алексей Семёнов во время онлайн-конференции Росконгресса, передаёт ТАСС.

  • По словам Семёнова, сроки начала эксперимента опреде­лены исходя из плана реали­зации беспилотной программы, разра­ботанной Минтрансом совместно с МВД и Минпром­торгом.

  • Тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользо­вания началось в 2018 году. На сегодняш­ний день в Центральном админи­стративном округе, а также в районе Раменки, на дублёре Кутузовского проспекта и на Мичу­ринском проспекте курсируют более 100 автомобилей Toyota Prius и Hyundai Sonata, оснащённых беспи­лотными техно­логиями Яндекса и МАДИ. Однако пока за рулём авто­мобилей обязательно находится водитель-инженер, контроли­рующий действия системы.

  • Одновременно в Татарстане на заводской территории КамАЗ идёт экспери­мент с беспилотными грузо­виками. В ближайшее время список областей, где будет проходить тести­рование автономных авто­мобилей, может быть расширен: в него войдут Владимир­ская, Ленин­градская, Московская, Ниже­городская, Новгородская, Самарская области и Санкт-Петербург.

  • В июне этого года в Москве произошло ДТП с участием беспилотника МосТрансПроекта: в машину врезался седан Audi A6. Водитель Ауди отвлёкся и не заметил, как беспилотник перед ним затормозил. В аварии никто не пострадал.

Сядете в беспилотное такси?

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