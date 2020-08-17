В Мичигане выделят полосу шоссе для машин с автопилотом
Кирилл Малышев
Выделенная полоса для машин с автопилотом длиной 40 миль (64,4 километра) свяжет Детройт с его пригородом Энн-Арбор, сообщает портал Michigan Business. Проект реализуют власти штата Мичиган и компания Cavnue, одна из фирм гиганта Google. Участие в его создании и тестировании примут марки Ford, GM, BMW, Honda, Toyota, а также компания Waymo.
Маршрут также пройдёт по территории самого Детройта, связав аэропорт, центральный вокзал и университет. Сначала по нему пустят общественный транспорт и «шеринговые» машины. Затем к ним присоединятся грузовики и частные автомобили.
Идея проекта состоит не только в возможности тестирования систем автономного вождения, но и в улучшении транспортного сообщения в регионе за счёт быстрого и безопасного движения практически без влияния человеческого фактора.
Сейчас начинается первая фаза проекта. Инженерам и IT-специалистам предстоит проработать концепцию инфраструктуры «автоматизированной» полосы, решить, какие датчики и в каком количестве применять, просчитать их жизнеспособность в климатических условиях региона. Наконец, необходимо будет пересмотреть схему движения на трассе. Этот этап займёт около двух лет.
Если проект будет реализован, то Мичиган может стать одним из пионеров внедрения автопилотируемых машин в реальной жизни. Правда, это не отменяет законодательных нюансов: официально нигде в мире пока не решён вопрос, кто должен отвечать за аварию, один из участников которой — автопилот.