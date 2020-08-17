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В Мичигане выделят полосу шоссе для машин с автопилотом

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Кирилл Малышев

Выделенная полоса для машин с автопилотом длиной 40 миль (64,4 километра) свяжет Детройт с его пригородом Энн-Арбор, сообщает портал Michigan Business. Проект реализуют власти штата Мичиган и компания Cavnue, одна из фирм гиганта Google. Участие в его создании и тестировании примут марки Ford, GM, BMW, Honda, Toyota, а также компания Waymo.

  • Маршрут также пройдёт по территории самого Детройта, связав аэропорт, центральный вокзал и университет. Сначала по нему пустят общественный транспорт и «шеринговые» машины. Затем к ним присоединятся грузовики и частные автомобили.

  • Идея проекта состоит не только в возможности тестирования систем автономного вождения, но и в улучшении транспортного сообщения в регионе за счёт быстрого и безопасного движения практически без влияния человеческого фактора.

  • Сейчас начинается первая фаза проекта. Инженерам и IT-специалистам предстоит проработать концепцию инфраструктуры «автоматизированной» полосы, решить, какие датчики и в каком количестве применять, просчитать их жизнеспособность в климатических условиях региона. Наконец, необходимо будет пересмотреть схему движения на трассе. Этот этап займёт около двух лет.

  • Если проект будет реализован, то Мичиган может стать одним из пионеров внедрения автопилотируемых машин в реальной жизни. Правда, это не отменяет законодательных нюансов: официально нигде в мире пока не решён вопрос, кто должен отвечать за аварию, один из участников которой — автопилот.

Готовы передать руль автопилоту?

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