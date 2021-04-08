Lexus LS и Toyota Mirai получили автопилот — пока только в Японии

Advanced Drive подразумевает и возможность автоматических пере­строений и обгонов. Анализируя окружающую обстановку, электроника либо само­стоятельно примет решение о безопасном пере­строении, либо дождётся команды водителя — она подаётся включением сигнала поворота.

При помощи встроенной в салон камеры автомобиль будет отслеживать уровень внимания водителя. Скажем, обнаружив закрытые глаза или направленный в сторону от дороги взгляд, электроника выдаст преду­преждение. При отсутствии реакции автомобиль сам включит аварийные огни, полностью остановится, разблокирует двери и вызовет спасателей.

Обновлять программное обеспечение Advanced Drive будет «по воздуху». В Toyota уже заявили, что с обновле­нием софта пользова­телям системы будут открывать доступ к новым функциям, но каким именно, пока не уточняется.

Система на данный момент доступна для Lexus LS 500h с гибридной силовой установкой на базе 3,5-литрового V6 или для Toyota Mirai в топовых комплектациях.