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Lexus LS и Toyota Mirai получили автопилот — пока только в Японии

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Дмитрий Елизаров

Компания Toyota запустила в Японии продажи седанов Lexus LS и Toyota Mirai с новым комплексом водительских ассистентов Advanced Drive — аналогом системы автономного управления 2-го уровня. При этом система в состоянии не только управлять автомо­билем, но и контроли­ровать самого водителя. Седан от Lexus уже можно купить, Mirai с новой технологией появится на рынке 12 апреля.

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  • Система Advanced Drive за счёт датчиков, сенсоров и радаров может освободить водителя от управления при движении по магистрали, в том числе и в транспортном потоке. Как заявили в Toyota, это позволит водителю уделять больше внимания окружающей обстановке, что в итоге повысит дорожную безопасность.

  • Электроника обеспечит не только прямолинейное движение по полосе с заданной скоростью, но и её изменение в зависимости от ситуации. Система способна пропускать перестраи­вающийся перед автомобилем транспорт — например, на сужениях дорог, и сохранять безопасную дистанцию как от впереди идущих автомобилей, так и от движущихся параллельным курсом.

  • Advanced Drive подразумевает и возможность автоматических пере­строений и обгонов. Анализируя окружающую обстановку, электроника либо само­стоятельно примет решение о безопасном пере­строении, либо дождётся команды водителя — она подаётся включением сигнала поворота.

  • При помощи встроенной в салон камеры автомобиль будет отслеживать уровень внимания водителя. Скажем, обнаружив закрытые глаза или направленный в сторону от дороги взгляд, электроника выдаст преду­преждение. При отсутствии реакции автомобиль сам включит аварийные огни, полностью остановится, разблокирует двери и вызовет спасателей.

  • Обновлять программное обеспечение Advanced Drive будет «по воздуху». В Toyota уже заявили, что с обновле­нием софта пользова­телям системы будут открывать доступ к новым функциям, но каким именно, пока не уточняется.

  • Система на данный момент доступна для Lexus LS 500h с гибридной силовой установкой на базе 3,5-литрового V6 или для Toyota Mirai в топовых комплектациях.

  • Продажи седана Mirai нового поколения на топливных элементах стартовали в Японии в декабре прошлого года. Модель стала крупнее, перешла на новую платформу (общую с Lexus LS), получила более мощный двигатель и увеличенный на 30% запас хода.

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