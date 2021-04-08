Lexus LS и Toyota Mirai получили автопилот — пока только в Японии
Дмитрий Елизаров
Компания Toyota запустила в Японии продажи седанов Lexus LS и Toyota Mirai с новым комплексом водительских ассистентов Advanced Drive — аналогом системы автономного управления
Система Advanced Drive за счёт датчиков, сенсоров и радаров может освободить водителя от управления при движении по магистрали, в том числе и в транспортном потоке. Как заявили в Toyota, это позволит водителю уделять больше внимания окружающей обстановке, что в итоге повысит дорожную безопасность.
Электроника обеспечит не только прямолинейное движение по полосе с заданной скоростью, но и её изменение в зависимости от ситуации. Система способна пропускать перестраивающийся перед автомобилем транспорт — например, на сужениях дорог, и сохранять безопасную дистанцию как от впереди идущих автомобилей, так и от движущихся параллельным курсом.
Advanced Drive подразумевает и возможность автоматических перестроений и обгонов. Анализируя окружающую обстановку, электроника либо самостоятельно примет решение о безопасном перестроении, либо дождётся команды водителя — она подаётся включением сигнала поворота.
При помощи встроенной в салон камеры автомобиль будет отслеживать уровень внимания водителя. Скажем, обнаружив закрытые глаза или направленный в сторону от дороги взгляд, электроника выдаст предупреждение. При отсутствии реакции автомобиль сам включит аварийные огни, полностью остановится, разблокирует двери и вызовет спасателей.
Обновлять программное обеспечение Advanced Drive будет «по воздуху». В Toyota уже заявили, что с обновлением софта пользователям системы будут открывать доступ к новым функциям, но каким именно, пока не уточняется.
Система на данный момент доступна для Lexus LS 500h с гибридной силовой установкой на базе 3,5-литрового V6 или для Toyota Mirai в топовых комплектациях.
Продажи седана Mirai нового поколения на топливных элементах стартовали в Японии в декабре прошлого года. Модель стала крупнее, перешла на новую платформу (общую с Lexus LS), получила более мощный двигатель и увеличенный на 30% запас хода.