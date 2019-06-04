9 автомобильных новинок июня для России

Традиционный рамный пикап Jac T6, который производится в Казахстане, уже прошёл сертификацию в России и готов к продажам. Сборка автомобилей налажена в Казахстане. Начало продаж — первая половина 2019 года.

Привод автомобиля только полный, коробка передач — механическая 6-ступенчатая. Под капотом — либо бензиновый двухлитровый мотор с турбонаддувом (177 л.с., 290 Нм), либо дизель такого же объёма, но мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 320 Нм.