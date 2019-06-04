9 автомобильных новинок июня для России
Дмитрий Савостьянчик
Первый месяц лета будет богатым на новинки российского рынка — и мы собрали их все. Дата старта продаж некоторых уже объявлена, а какие-то модели мы ждём уже давно, и они могут задержаться ещё немного.
Модели, которые точно появятся в июне
Кроссовер Haval F7 — первая модель китайской автокомпании, произведённая на российском заводе в Тульской области. Новинка уже поступила к некоторым дилерам, но официального старта продаж ещё не было. Моторы на выбор — либо 1,5-литровый атмосферник мощностью 150 л.с., либо двухлитровый турбодвигатель, развивающий 190 сил. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями.
Обновлённый Infiniti QX60 с доработанным бензиновым мотором объёмом 3,5 литра и мощностью 283 л.с. вот-вот появится у дилеров. А для любителей побороться за экологию есть 250-сильная модификация QX60 с гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового атмосферника, электромотора и вариатора. Стартовая цена на премиальный кроссовер — 3 миллиона 145 тысяч рублей.
Старт продаж нового поколения Kia Soul — 3 июня. Автомобиль в базовой версии оснащается 123-сильным двигателем объёмом 1,6 литра. Работать он может в паре с механической либо автоматической коробкой передач — обе шестиступенчатые. Топовая версия — GT Line — оснащается 1,6-литровым 200-сильным турбомотором, работающим в паре с 7-ступенчатым роботом. В России автомобиль предлагается в 11 комплектациях по цене от 1 миллиона 29 тысяч до 1 миллиона 629 тысяч рублей.
В продаже у дилеров Lada Granta Cross появится 12 июня. Традиционно автомобиль отличается от своей «штатной» версии модернизированным шасси — увеличенный до 198 мм (плюс 18 мм) клиренс, иная настройка подвески, а кузов получил пластиковый защитный обвес. Стартовая цена кросс-версии Гранты с 87-сильным 8-клапанным двигателем — 554 900 рублей.
Приём заказов на обновлённые Mercedes-Benz CLA в России был открыт ещё весной, а теперь дилеры ждут первые живые машины. Автомобиль получил новый дизайн в стиле A- и CLS-класса и стартовый ценник в 2,5 миллиона рублей. В России модель будет предлагаться с бензиновыми «турбочетвёрками» объёмом 1,33 или 2 литра и мощностью 163 и 224 л.с. соответственно.
Возвращение Toyota Supra на российский рынок состоялось 3 июня 2019 года. Фанаты спортивного купе, скорее к дилерам! В Россию приедут Супры с 340-сильным трёхлитровым мотором, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. А ещё у них адаптивная подвеска и активный дифференциал. И в этом году их будет всего 22 штуки! Цена на старте продаж немногим превышает 5,5 миллиона рублей.
Citroen C5 Aircross должен был появиться на российском рынке ещё в конце 2018 года, но сроки старта продаж регулярно переносились. И вот теперь дилеры готовы принимать заказы на новинку! Моторов в России будет два — 1,6-турбо мощностью 150 сил (с шестиступенчатым автоматом) и двухлитровый турбодизель мощностью 180 сил (с восьмиступенчатым автоматом). Привод — только передний, зато все машины оснащаются фирменной подвеской «Progressive Hydraulic Cushions» с особыми амортизаторами с гидравлическим демпфером вместо привычного резинового, что повышает плавность хода и комфорт.
Цена — от 1,875 миллиона рублей до 2,365 миллиона.
Пока не подтверждены, но мы их ждём
Традиционный рамный пикап Jac T6, который производится в Казахстане, уже прошёл сертификацию в России и готов к продажам. Сборка автомобилей налажена в Казахстане. Начало продаж — первая половина 2019 года.
Привод автомобиля только полный, коробка передач — механическая 6-ступенчатая. Под капотом — либо бензиновый двухлитровый мотор с турбонаддувом (177 л.с., 290 Нм), либо дизель такого же объёма, но мощностью 136 л.с. и крутящим моментом 320 Нм.
Первые заказы на Renault Arkana начали принимать в конце мая — тогда первая партия из 100 купе-кроссоверов была распродана через интернет за 3 часа! Официально о том, когда автомобили появятся в автосалонах, не объявлялось, но некоторые дилеры говорят, что получат машины уже в конце июня. Предзаказ можно сделать уже сейчас.
Пока что Аркана доступна только в максимальной комплектации Edition One, которая оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором объёмом 1,33 литра и вариатором X-tronic. Цена автомобиля с полным приводом — 1,5 миллиона рублей.