Учёные научили DeLorean круто дрифтить. Без участия водителя

За четыре года учёные научили систему автопилота ездить в управ­ляемом заносе. Теперь DeLorean дрифтит как профес­сионал: на тестовом полигоне он выполнил все испытания без помощи водителя, проехав в непре­рывном заносе более одного километра.

Система автопилота DeLorean доработана не только для веселья, но и для обучения навыкам экстремального вождения. Они должны помочь беспилотнику само­стоятельно справляться с аварийными ситуациями на любых дорожных покрытиях. Разработчики надеются, что их автомобиль способен предотвратить любое ДТП, которого можно избежать в рамках законов физики.