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Учёные научили DeLorean круто дрифтить. Без участия водителя

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Николай Андреев

Группа исследователей Стэнфордского универ­ситета дорабо­тала электри­ческий прототип MARTY (Multiple Actuator Research Test bed for Yaw control). Он создан ещё в 2015 году на базе купе DeLorean DMC-12 1980-х годов и назван в честь одного из главных героев кино­трилогии «Назад в будущее» Марти Макфлая.

Stanford engineers have taught MARTY, their driverless DeLorean, to drift through a kilometer-long autocross course with the agility and precision of a human driver. Completing the course, called “MARTYkhana,” has led to mathematical insights that could improve how autonomous software handles hazardous conditions. Behind the scenes of MARTYkhana: https://youtu.be/tradNtWvPS4 Read the story: https://news.stanford.edu/2019/12/20/autonomous-delorean-drives-sideways-move-forward/ Stanford University Channel on YouTube: http://www.youtube.com/stanford Stanford University: http://www.stanford.edu/ SyncID: MB01DV59ZR0CQT0

  • За четыре года учёные научили систему автопилота ездить в управ­ляемом заносе. Теперь DeLorean дрифтит как профес­сионал: на тестовом полигоне он выполнил все испытания без помощи водителя, проехав в непре­рывном заносе более одного километра.

  • Система автопилота DeLorean доработана не только для веселья, но и для обучения навыкам экстремального вождения. Они должны помочь беспилотнику само­стоятельно справляться с аварийными ситуациями на любых дорожных покрытиях. Разработчики надеются, что их автомобиль способен предотвратить любое ДТП, которого можно избежать в рамках законов физики.

  • Прототип MARTY оснащён двумя 272-сильными электро­моторами, располо­женными на задней оси. Все механи­ческие органы управления старого купе заменены на электронные, а также в автомобиль внедрено множество датчиков и сенсоров системы автопилота.

Как можно сделать беспилотный DeLorean ещё круче?

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