Учёные научили DeLorean круто дрифтить. Без участия водителя
Николай Андреев
Группа исследователей Стэнфордского университета доработала электрический прототип MARTY (Multiple Actuator Research Test bed for Yaw control). Он создан ещё в 2015 году на базе купе DeLorean
За четыре года учёные научили систему автопилота ездить в управляемом заносе. Теперь DeLorean дрифтит как профессионал: на тестовом полигоне он выполнил все испытания без помощи водителя, проехав в непрерывном заносе более одного километра.
Система автопилота DeLorean доработана не только для веселья, но и для обучения навыкам экстремального вождения. Они должны помочь беспилотнику самостоятельно справляться с аварийными ситуациями на любых дорожных покрытиях. Разработчики надеются, что их автомобиль способен предотвратить любое ДТП, которого можно избежать в рамках законов физики.
Прототип MARTY оснащён двумя 272-сильными электромоторами, расположенными на задней оси. Все механические органы управления старого купе заменены на электронные, а также в автомобиль внедрено множество датчиков и сенсоров системы автопилота.