Если бы «Людей в чёрном» снимали в России

В этом видео мы проводим сразу два конкурса! В первом разыгрываются тест-драйв внедорожника Lexus LX, а также классные призы и подарки от Lexus и Авто.ру, а во втором — билеты на закрытый показ фильма «Люди в чёрном: Интернэшнл». Детальные условия участия в конкурсе ищите в конце ролика и в описании под этим роликом на нашем канале в YouTube.

