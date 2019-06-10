Если бы «Людей в чёрном» снимали в России
12 июня в российский прокат выходит «Люди в чёрном: Интернэшнл» — новый фильм про суперагентов, которые защищают Землю от недоброжелательных инопланетных существ. На этот раз им предстоит обнаружить шпиона в своих рядах... а мы предположили, как бы это всё выглядело, если бы фильм снимался в России.
В этом видео мы проводим сразу два конкурса! В первом разыгрываются тест-драйв внедорожника Lexus LX, а также классные призы и подарки от Lexus и Авто.ру, а во втором — билеты на закрытый показ фильма «Люди в чёрном: Интернэшнл». Детальные условия участия в конкурсе ищите в конце ролика и в описании под этим роликом на нашем канале в YouTube.
Пойдёте на новых «Людей в чёрном»?
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