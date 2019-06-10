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Если бы «Людей в чёрном» снимали в России

Видео

12 июня в российский прокат выходит «Люди в чёрном: Интернэшнл» — новый фильм про суперагентов, которые защищают Землю от недоброжелательных инопланетных существ. На этот раз им предстоит обнаружить шпиона в своих рядах... а мы предположили, как бы это всё выглядело, если бы фильм снимался в России.

ИТОГИ КОНКУРСА! Harter Kerl из Ленинградской области получает сувенирную продукцию от Lexus и Авто.ру 32167Mops из Нижнего Новгорода получает сувенирную продукцию от Авто.ру в подарок _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. Наименование Конкурсов – «Автомобили Людей в чёрном». 2. Организатором Конкурсов является ООО «Яндекс.Вертикали». 3. Цель проведения Конкурсов: Популяризация автомобильных видеообзоров. 4. Сроки проведения Конкурсов, этапы: - 4.1. объявление о начале Конкурса - «10» июня 2019 г. - 4.2. Подведение итогов, объявление Победителей - «13-14» июня 2019 г. - 4.3. Вручение Приза - в период с «14» июня по «15» июля 2019 г. 5. Механика Конкурсов: 5.1. Конкурс 1: чтобы стать участником первого конкурса, ответьте на первый комментарий к видео, расположенному по адресу https://www.youtube.com/watch?v=4OgC-70edOw, и напишите, какие автомобили Вы хотели бы видеть в следующей части «Людей в чёрном» и почему. Участник из Москвы, занявший 1-е место, сможет целую неделю кататься на Lexus LX или Lexus RX. Участник, занявший 2-е место, получит сувенирную продукцию от Авто.ру и Lexus! Внимание: · Тест-драйв проводится на Lexus LX или Lexus RX. · К участию в Конкурсе допускаются жители Москвы и Московской области, достигшие возраста 18 лет и имеющие действующее водительское удостоверение категории B и водительский стаж не менее 3-х лет. Если Победитель не из Москвы, то он получает сувенирную продукцию от Авто.ру. · Тест-драйв выдается только по доверенности между ООО «Яндекс Вертикали» и Победителем. · Дату тест-драйва Lexus LX или Lexus RX Победитель согласовывает путем направления электронного письма на Test-drive@lexus.ru 5.2. Конкурс 2: найдите объявление о продаже Ford LTD Crown Victoria из ролика на Авто.ру, внимательно изучите его и найдите подсказку, которая поможет выиграть второй конкурс. Первые 70 самых сообразительных участников получат по два билета на показ нового фильма о деятельности двух сотрудников секретного надправительственного агентства 18 июня 2019 года в «КАРО Октябрь», в Москве. 6. Место проведения Конкурса: https://www.youtube.com/channel/UCKwjp5A6RMV3vdgJutYJTNA 7. Принимая участие в Конкурсе Участник выражает согласие с Общими условиями Конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу: https://yandex.ru/legal/competition_generalterms/ и с индивидуальными условиями Конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу: https://www.youtube.com/channel/UCKwjp5A6RMV3vdgJutYJTNA 8. Чтобы получить Призы Участник должен подписаться на Youtube канал (https://www.youtube.com/channel/UCKwjp5A6RMV3vdgJutYJTNA), поставить лайк к видео, в описании которого размещены настоящие правила. 9. Победителями Конкурса №1 станут два Участника, которые предложат самые интересные и креативные варианты. Определят Победителей члены Конкурсной комиссии. 10. Победителями Конкурса №2 станут 70 Участников, которые первыми нашли все подсказки и выполнили все задания из подсказок. 11. Призы, предоставляемые Организатором: · Конкурс 1: 1 место - тест-драйв на одного человека на Lexus LX или Lexus RX (в Москве)/сувениры от Авто.ру (если победитель не из Москвы). 2-е место - сувенирная продукция от Авто.ру и Lexus · Конкурс 2: 70 комплектов билетов для 70 Победителей на показ фильма «Люди в чёрном» в КАРО «Октябрь» 18 июня 2019 года. 12. Организатор вручает приглашения на киносеанс Победителям конкурса №2 путем внесения Победителей в список приглашенных на киносеанс «Люди в чёрном» в «КАРО Октябрь» 18 июня 2019 года.

В этом видео мы проводим сразу два конкурса! В первом разыгрываются тест-драйв внедорожника Lexus LX, а также классные призы и подарки от Lexus и Авто.ру, а во втором — билеты на закрытый показ фильма «Люди в чёрном: Интернэшнл». Детальные условия участия в конкурсе ищите в конце ролика и в описании под этим роликом на нашем канале в YouTube.

Пойдёте на новых «Людей в чёрном»?

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