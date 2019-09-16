Datsun 240Z с мотором от Nissan GT-R: 400 сил в купе 1970 года

Британец построил карету в стиле стимпанк с мотором V8

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Николай Андреев

Британский кастомайзер Пол Бэкон представил автомобиль под названием Automatron, который он называет своим самым трудоёмким проектом. Ни на что не похожее четырёхколёсное транспортное средство построено с нуля за четыре года. В его конструкции использовано множество редких деталей: часть рамы от Singer Sport 1924 года, передние колёса от Austin Seven и переключатели от бомбардировщика Ланкастер.

Стилизованный под карету хот-род оснащён 3,5-литровым компрессорным V8 компании Ford, который часто берут под подобные проекты. Он разгоняет машину до 110 миль в час (177 км/ч). Посмотрите, как на Automatron реагируют прохожие.

SUBSCRIBE to Barcroft Cars: https://goo.gl/vbKSU2 INTERNATIONALLY RENOWNED builder of bespoke customer cars, Paul Bacon, has completed his most ambitious project yet – a steampunk hot rod built from scratch. The Automatron is a horse-drawn carriage inspired hot rod, boasting a 3.5L supercharged V8 engine with an estimated top speed of up to 110mph. Beginning with a 1924 Singer Sport base, parts were added from a variety of unlikely sources; including a switch gear from a Lancaster Bomber and the front wheels of an Austin 7. Taking over four years to complete, the build has won the maverick inventor critical acclaim, with Paul highly commended for the hot rod’s distinctive design. Check out Paul's YouTube channel: https://www.youtube.com/user/bacop001 Video Credits: Videographer / director: Bob Callway Producer: Frazer Randalls​, Ruby Coote Editor: Tom Buckman Barcroft TV: https://www.youtube.com/user/barcroftmedia/featured Barcroft Animals: https://www.youtube.com/barcroftanimals/featured Barcroft Cars: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/featured For more of the amazing side of life: For the full story, visit BARCROFT.TV: http://cars.barcroft.tv/ Like BARCROFT CARS on Facebook: https://www.facebook.com/pages/Barcroft-Cars/588082827969567 Follow @BarcroftCars on Twitter: https://twitter.com/BarcroftCars Check out more videos: https://www.youtube.com/user/BarcroftCars/videos Download Barcroft TV on iOS: https://itunes.apple.com/us/app/barcroft-tv/id1287734327?mt=8 Download Barcroft TV on Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recipe.barcroft&hl=en

Крутой проект?

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