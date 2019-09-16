Британец построил карету в стиле стимпанк с мотором V8

Британский кастомайзер Пол Бэкон представил автомобиль под названием Automatron, который он называет своим самым трудоёмким проектом. Ни на что не похожее четырёхколёсное транспортное средство построено с нуля за четыре года. В его конструкции использовано множество редких деталей: часть рамы от Singer Sport 1924 года, передние колёса от Austin Seven и переключатели от бомбардировщика Ланкастер.

Стилизованный под карету хот-род оснащён 3,5-литровым компрессорным V8 компании Ford, который часто берут под подобные проекты. Он разгоняет машину до 110 миль в час (177 км/ч). Посмотрите, как на Automatron реагируют прохожие.

