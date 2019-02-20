Системы автоматического торможения станут обязательными в 40 странах

Сорок государств договорились ввести новое техническое требование, согласно которому новые легковые автомобили и лёгкий коммерческий транспорт должны в обязательном порядке оснащаться системами автоматического торможения. Об этом сообщило издание Business Insider.

Законопроект был разработан Европейской экономической комиссией ООН, в числе первых его поддержали Евросоюз и Япония. Согласно законопроекту, система должна срабатывать на скоростях до 60 километров в час, она станет обязательной только на новых автомобилях: дополнительно устанавливать её на машины, выпущенные до введения новых требований, не понадобится.

Речь идёт о сенсорах, которые распознают пешеходов, велосипедистов и другие препятствия перед автомобилем, после чего автоматика самостоятельно активирует тормоза если понимает, что водитель не успевает среагировать.

Страны начнут вводить новое требование с 2019 года. Первой это сделает Япония, страны Евросоюза последуют в 2022 году. США, Китай и Индия тоже поддержали инициативу, но вводить её пока не планируют: им важно, чтобы государственные технические требования сохраняли главенство над требованиями ООН в вопросах, касающихся автомобильной промышленности.