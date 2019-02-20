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Системы автоматического торможения станут обязательными в 40 странах

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Сорок государств договорились ввести новое техническое требование, согласно которому новые легковые автомобили и лёгкий коммерческий транспорт должны в обязательном порядке оснащаться системами автоматического торможения. Об этом сообщило издание Business Insider.

Законопроект был разработан Европейской экономической комиссией ООН, в числе первых его поддержали Евросоюз и Япония. Согласно законопроекту, система должна срабатывать на скоростях до 60 километров в час, она станет обязательной только на новых автомобилях: дополнительно устанавливать её на машины, выпущенные до введения новых требований, не понадобится.

Речь идёт о сенсорах, которые распознают пешеходов, велосипедистов и другие препятствия перед автомобилем, после чего автоматика самостоятельно активирует тормоза если понимает, что водитель не успевает среагировать.

Страны начнут вводить новое требование с 2019 года. Первой это сделает Япония, страны Евросоюза последуют в 2022 году. США, Китай и Индия тоже поддержали инициативу, но вводить её пока не планируют: им важно, чтобы государственные технические требования сохраняли главенство над требованиями ООН в вопросах, касающихся автомобильной промышленности.

  • Согласно статистике, в 2016 году в крупных городах Евросоюза в результате ДТП погибло 9 500 человек. При этом, по подсчётам еврокомиссии, более тысячи человек выжило бы благодаря системе автоматического торможения. 

  • Аналитики EuroNCAP, в свою очередь, подсчитали, что системы автоматического торможения помогут снизить количество столкновений с двужущимся впереди попутным транспортом на 38%.

  • В 2016 году двадцать автопроизводителей договорились с американскими властями, что к сентябрю 2022 года все продаваемые в США автомобили будут в базе оснащаться системами автоматического торможения. 

  • По состоянию на 2017 год, согласно данным Национальной администрации по безопасности дорожного движения США, четыре из двадцати автопроизводителей (Tesla, Mercedes-Benz, Toyota и Volvo) включили систему автоматического торможения в базовое оснащение на более чем половине своих моделей. 

  • К 2019 году эта система является базовой на 28 процентах моделей, продаваемых на американском рынке. Ещё на 36 процентов моделей эта система предлагается в качестве опции.

 

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