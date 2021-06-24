Какие автомобили чаще всего меняют владельцев

Быстрее всего расстаются со своими автомобилями хозяева премиальных моделей. Исключением стали только 10-летние Lada 2113, которые меняют владельцев чуть реже, чем раз в два года, и «заряженный» Volkswagen Golf R — этот хот-хэтч задерживается у владельцев, в среднем, на 1 год и 8 месяцев.

При этом, чем старше становится автомобиль, тем быстрее он начинает менять собственников. Например, 10-летние Mercedes-Benz CL появляются в продаже, в среднем, каждые 2,4 года, а 15-летние — 2,1 года. Land Rover Range Rover Sport за 10 лет находит новых хозяев каждые 2,5 года, а за 15 лет — каждые 2,3 года.

За пределами рейтинга десятилетних моделей (но очень близко к нему) расположились премиальные автомобили: Audi A7, Lexus IS, Mercedes-Benz CLS, С-Класса, Porsche Panamera. Эти машины меняют хозяев примерно каждые 2,5 года.

Среди наиболее бюджетных моделей не задерживаются надолго в одних руках Lada Granta и 2114: их перепродают каждые 2,5 года. Для сравнения, автомобилями Kia Rio и Hyundai Solaris владеют в среднем по 3 года 9 месяцев: за 10 лет в истории этих автомобилей обычно числится не больше трёх хозяев.

Рекордное количество владельцев числится за автомобилем Ока 2006 года выпуска (на тот момент ещё Lada): за 15 лет малолитражка, по документам, сменила 203 хозяина! Хотя, судя по истории регистрационных действий, доступной в отчёте «Про Авто» , машину использовали для того, чтобы «перекидывать» красивые госномера. Среди других рекордсменов по количеству регистраций: Lada 2107 (129 «владельцев»), Daewoo Matiz (60 записей), Ford Focus (44 записи).