Какие автомобили чаще всего меняют владельцев
Дмитрий Савостьянчик
Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений и составили рейтинг автомобилей, у которых чаще всего меняются владельцы. Для исследования были выбраны машины возрастом 10 и 15 лет. Заодно эксперты узнали, какие модели чаще всего оказываются в собственности у юридических лиц.
Подробную информацию о количестве владельцев и данные о регистрационных действиях с автомобилем можно найти в отчётах «Про Авто» .
Быстрее всего расстаются со своими автомобилями хозяева премиальных моделей. Исключением стали только 10-летние Lada 2113, которые меняют владельцев чуть реже, чем раз в два года, и «заряженный» Volkswagen Golf R — этот хот-хэтч задерживается у владельцев, в среднем, на 1 год и 8 месяцев.
При этом, чем старше становится автомобиль, тем быстрее он начинает менять собственников. Например, 10-летние Mercedes-Benz CL появляются в продаже, в среднем, каждые 2,4 года, а 15-летние — 2,1 года. Land Rover Range Rover Sport за 10 лет находит новых хозяев каждые 2,5 года, а за 15 лет — каждые 2,3 года.
За пределами рейтинга десятилетних моделей (но очень близко к нему) расположились премиальные автомобили: Audi A7, Lexus IS, Mercedes-Benz CLS, С-Класса, Porsche Panamera. Эти машины меняют хозяев примерно каждые 2,5 года.
Среди наиболее бюджетных моделей не задерживаются надолго в одних руках Lada Granta и 2114: их перепродают каждые 2,5 года. Для сравнения, автомобилями Kia Rio и Hyundai Solaris владеют в среднем по 3 года 9 месяцев: за 10 лет в истории этих автомобилей обычно числится не больше трёх хозяев.
Рекордное количество владельцев числится за автомобилем Ока 2006 года выпуска (на тот момент ещё Lada): за 15 лет малолитражка, по документам, сменила 203 хозяина! Хотя, судя по истории регистрационных действий, доступной в отчёте «Про Авто» , машину использовали для того, чтобы «перекидывать» красивые госномера. Среди других рекордсменов по количеству регистраций: Lada 2107 (129 «владельцев»), Daewoo Matiz (60 записей), Ford Focus (44 записи).
Самый популярный автомобиль в корпоративных парках — Audi A8. Он оказался на 9% популярнее, чем BMW 7 серии, и на 15% популярнее Mercedes-Benz S-Класса.
Среди популярных моделей — те, которые обычно используют для пассажирских или грузопассажирских перевозок: например, Volkswagen Caddy, Peugeot Partner и так далее. Близко к рейтингу оказались Citroen Berlingo (30 процентов), Volkswagen Multivan (29 процентов). Самый бюджетный автомобиль — Lada Largus — покупается юридическими лицами лишь в 22% случаев.
Самый популярный «корпоративный» кроссовер — Mercedes-Benz GLE: треть проданных машин оформляется на организации. Очень популярны и другие модели бренда: GLA и GLC (по 30 процентов), GLS (29 процентов), GL и G-Класс (по 27 процентов). Правда, присутствие дорогих кроссоверов здесь, скорее всего, можно объяснить их покупкой по программам корпоративного лизинга.
Наиболее востребованные SUV среди других марок — Cadillac Escalade (28 процентов), Chevrolet Tahoe, Lexus LX и Land Rover Range Rover (по 27 процентов).
Самые популярные у юридических лиц пикапы — это УАЗ Пикап и Volkswagen Amarok, которые попадают на баланс компаний в 28 и 27 процентах случаях соответственно.