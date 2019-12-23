Автопроизводители Великобритании попросили сохранить беспошлинную торговлю с Европой

Производство автомобилей в Великобритании работает в основном на экспорт, поэтому для заводов важно сохранение беспошлинного режима торговли. По плану, Велико­британия покинет Евросоюз 31 января 2020 года, однако действующие торговые договорён­ности сохранятся ещё на протяжении 12 месяцев. К 2021 году будет заключена новая сделка, в которой британские пред­ставители хотят добиться взаимовыгодных условий сотрудничества.

На протяжении 2019 года производство машин в Велико­британии показывает отрица­тельную динамику. В ноябре было выпущено только 107,8 тысячи автомобилей, что на 17% меньше, чем год назад. Всего же по итогам года заводы просели на 15%, выпущено 1,2 миллиона машин. Вместе с этим, спрос на новые автомо­били на местном рынке в ноябре тоже оказался хуже прошло­годнего: минус 1,3%, 156,6 тысячи штук. Однако за 11 месяцев динамика благоприятнее: плюс 2,7%, 2,162 миллиона штук.