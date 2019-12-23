Автопроизводители Великобритании попросили сохранить беспошлинную торговлю с Европой
Дмитрий Савостьянчик
Представители автомобильной промышленности Великобритании попросили правительство сохранить беспошлинный экспорт автомобилей в европейские страны после выхода из Евросоюза. В случае, если таможенные пошлины всё-таки появятся, это может негативно отразиться на объёмах производства, пишет издание Automotive News Europe.
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Производство автомобилей в Великобритании работает в основном на экспорт, поэтому для заводов важно сохранение беспошлинного режима торговли. По плану, Великобритания покинет Евросоюз 31 января 2020 года, однако действующие торговые договорённости сохранятся ещё на протяжении 12 месяцев. К 2021 году будет заключена новая сделка, в которой британские представители хотят добиться взаимовыгодных условий сотрудничества.
На протяжении 2019 года производство машин в Великобритании показывает отрицательную динамику. В ноябре было выпущено только 107,8 тысячи автомобилей, что на 17% меньше, чем год назад. Всего же по итогам года заводы просели на 15%, выпущено 1,2 миллиона машин. Вместе с этим, спрос на новые автомобили на местном рынке в ноябре тоже оказался хуже прошлогоднего: минус 1,3%, 156,6 тысячи штук. Однако за 11 месяцев динамика благоприятнее: плюс 2,7%, 2,162 миллиона штук.
В Великобритании налажено производство автомобилей Bentley, BMW Jaguar, Honda, Land Rover, Mini, Nissan, Rolls-Royce, Tata, Toyota, Volkswagen и Vauxhall.