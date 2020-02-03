Автопром Санкт-Петербурга сократил объёмы производства в 2019 году
Дмитрий Савостьянчик
За 12 месяцев 2019 года с конвейеров трёх петербургских автозаводов — Hyundai/Kia, Nissan и Toyota — сошло 372 тысячи машин, что на 1% меньше, чем в 2018 году. Однако последний месяц заводы завершили пятипроцентным ростом: выпущено 34,2 тысячи машин, сообщает «Auto-Dealer-СПб».
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Доля продукции этих заводов в общероссийских объёмах выросла до 24,8% (плюс 1,3 пункта).
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Объёмы продаж автомобилей трёх заводов сократились на 3%.
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Экспорт машин питерской сборки прибавился на 36% — до 30 тысяч штук.
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Две трети объёма выпуска пришлось на производство Hyundai и Kia. Ещё 20% занимает Toyota. Оставшиеся 14% — это Nissan.
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Общая загрузка производств составляет 83%.
Генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин считает: на сегодняшний день заводы находятся на пределе своих возможностей. «Toyota в прошедшем году выпустила рекордное количество автомобилей на петербургском предприятии, а объём производства Hyundai вновь достиг предельной мощности. Есть резерв у Nissan, но спрос на рынке пока не создаёт предпосылок для серьёзного роста выпуска тех моделей, которые сейчас на конвейере». По прогнозам компании, в 2020 году объём производства автомобилей в Санкт-Петербурге останется примерно на текущем уровне. Возможно колебание на 1–2%, как в большую, так и в меньшую стороны.
Только три модели петербургских автозаводов попали в топ-10 самых продаваемых иномарок в России по итогам года: Kia Rio (92,5 тысяч штук, минус 7,7%), Hyundai Creta (71,5 тысяч штук, плюс 5,8%) и Hyundai Solaris (58,7 тысячи штук, минус 10,5%).
Сейчас на заводах Санкт-Петербурга налажен выпуск восьми моделей: Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio (в том числе Rio