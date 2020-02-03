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Автопром Санкт-Петербурга сократил объёмы производства в 2019 году

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

За 12 месяцев 2019 года с конвейеров трёх петербург­ских автозаводов — Hyundai/Kia, Nissan и Toyota — сошло 372 тысячи машин, что на 1% меньше, чем в 2018 году. Однако последний месяц заводы завершили пяти­процентным ростом: выпущено 34,2 тысячи машин, сообщает «Auto-Dealer-СПб».

  • Доля продукции этих заводов в общероссийских объёмах выросла до 24,8% (плюс 1,3 пункта). 

  • Объёмы продаж автомобилей трёх заводов сократились на 3%. 

  • Экспорт машин питерской сборки прибавился на 36% — до 30 тысяч штук.

  • Две трети объёма выпуска пришлось на производство Hyundai и Kia. Ещё 20% занимает Toyota. Оставшиеся 14% — это Nissan. 

  • Общая загрузка производств составляет 83%.

Генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин считает: на сегодняш­ний день заводы находятся на пределе своих возмож­ностей. «Toyota в прошедшем году выпустила рекордное коли­чество автомо­билей на петер­бургском предприятии, а объём производ­ства Hyundai вновь достиг предельной мощности. Есть резерв у Nissan, но спрос на рынке пока не создаёт пред­посылок для серьёзного роста выпуска тех моделей, которые сейчас на конвейере». По прогнозам компании, в 2020 году объём производ­ства автомобилей в Санкт-Петербурге останется примерно на текущем уровне. Возможно колебание на 1–2%, как в большую, так и в меньшую стороны.

Только три модели петербургских автозаводов попали в топ-10 самых продаваемых иномарок в России по итогам года: Kia Rio (92,5 тысяч штук, минус 7,7%), Hyundai Creta (71,5 тысяч штук, плюс 5,8%) и Hyundai Solaris (58,7 тысячи штук, минус 10,5%).

Сейчас на заводах Санкт-Петербурга налажен выпуск восьми моделей: Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio (в том числе Rio X-Line), Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, а также Toyota Camry и Toyota Rav4.

У вас автомобиль питерского производства?

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