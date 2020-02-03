Автопром Санкт-Петербурга сократил объёмы производства в 2019 году

За 12 месяцев 2019 года с конвейеров трёх петербург­ских автозаводов — Hyundai/Kia, Nissan и Toyota — сошло 372 тысячи машин, что на 1% меньше, чем в 2018 году. Однако последний месяц заводы завершили пяти­процентным ростом: выпущено 34,2 тысячи машин, сообщает «Auto-Dealer-СПб».

Доля продукции этих заводов в общероссийских объёмах выросла до 24,8% (плюс 1,3 пункта).

Объёмы продаж автомобилей трёх заводов сократились на 3%.

Экспорт машин питерской сборки прибавился на 36% — до 30 тысяч штук.

Две трети объёма выпуска пришлось на производство Hyundai и Kia. Ещё 20% занимает Toyota. Оставшиеся 14% — это Nissan.

Общая загрузка производств составляет 83%.

Генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин считает: на сегодняш­ний день заводы находятся на пределе своих возмож­ностей. «Toyota в прошедшем году выпустила рекордное коли­чество автомо­билей на петер­бургском предприятии, а объём производ­ства Hyundai вновь достиг предельной мощности. Есть резерв у Nissan, но спрос на рынке пока не создаёт пред­посылок для серьёзного роста выпуска тех моделей, которые сейчас на конвейере». По прогнозам компании, в 2020 году объём производ­ства автомобилей в Санкт-Петербурге останется примерно на текущем уровне. Возможно колебание на 1–2%, как в большую, так и в меньшую стороны.

Только три модели петербургских автозаводов попали в топ-10 самых продаваемых иномарок в России по итогам года: Kia Rio (92,5 тысяч штук, минус 7,7%), Hyundai Creta (71,5 тысяч штук, плюс 5,8%) и Hyundai Solaris (58,7 тысячи штук, минус 10,5%).