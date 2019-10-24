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Автозаводы Санкт-Петербурга резко сократили объём выпуска

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

В сентябре 2019 года с конвейеров трёх петербургских автозаводов — Hyundai/Kia, Nissan и Toyota — сошло 28,8 тысячи машин — на 15% меньше, чем годом ранее, сообщает «Auto-Dealer-СПб». Это второе подряд в текущем году снижение объёмов производства, и к тому же самое сильное падение по итогам одного месяца, начиная с декабря 2016 года!

Михаил Чаплыгин, генеральный директор «Auto-Dealer-СПб», считает, что «серьёзное сокращение производства в сентябре – это не только эффект высокой базы годичной давности, но и реакция на состояние российского авторынка. Например, продолжается сокращение спроса на такие объёмообразующие модели, как KIA Rio и Hyundai Solaris». К тому же, отмечает Михаил, в сентябре больше, чем в два раза, упали продажи Toyota RAV4 — это связано с началом производства нового поколения модели в октябре.

Вместе с тем, количество выпущенных автомобилей в сентябре вполне соответ­ствует объёму выпуска на протяжении 2019 года: ежемесячно с конвейеров автозаводов Санкт-Петербурга сходит в среднем по 25–30 тысяч машин, отмечают аналитики Авто.ру.

Несмотря на резкое падение, по итогам девяти месяцев предприятия сумели сохранить положительную динамику: с января по сентябрь было выпущено 273,3 тысячи машин — на 1% больше, чем годом ранее. Доля петербургского автопрома составляет 24,8% (плюс 0,1 пункта). В то же время спрос на новые автомобили усилил падение: по данным Авто.ру, за этот же период был зареги­стрирован 1 миллион 124 тысячи новых «легковушек» (минус 2,4%).

Только три модели петербургских автозаводов попали в топ-10 самых продаваемых иномарок в России по итогам девяти месяцев 2019 года: Kia Rio (69,3 тысячи штук, минус 7,6%), Hyundai Creta (52 тысячи штук, плюс 4,6%) и Hyundai Solaris (45,3 тысячи штук, минус 10%).

Как считаете, к концу года объёмы выпуска вырастут?

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