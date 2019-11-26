Объём выпуска машин в Санкт-Петербурге падает третий месяц подряд

В октябре 2019 года с конвейеров трёх петербургских автозаводов — Hyundai/Kia, Nissan и Toyota — сошло 34,4 тысячи машин. Это на 5% меньше, чем годом ранее, сообщает «Auto-Dealer-СПб». Это третье подряд снижение объёмов производства в этом году.

«Такая картина — отражение состояния спроса на новые автомобили в России, — говорит Михаил Чаплыгин, генеральный директор «Auto-Dealer-СПб». — В стране авторынок ещё показывал какие-то положительные признаки в первом квартале, но затем стал падать. Не выручает и экспорт машин петербургской сборки, который уже превысил результат всего 2018 года».

После очередного падения (в августе было минус 3%, а в сентябре минус 15%), суммарный объём выпуска петербургских автопредприятий оказался на 0,1% ниже, чем с января по октябрь 2018 года. За этот период в 2019 году с конвейера сошло 307,7 тысячи автомобилей. Доля петербургского автопрома упала до 23,7% (минус 0,9 пункта).

Только три модели петербургских автозаводов попали в топ-10 самых продаваемых иномарок в России по итогам десяти месяцев 2019 года: Kia Rio (78,1 тысячи штук, минус 5,9%), Hyundai Creta (58,8 тысячи штук, плюс 5,8%) и Hyundai Solaris (49,8 тысячи штук, минус 11,2%).