Автопром Санкт-Петербурга установил антирекорд объёмов выпуска

В ноябре 2019 года с конвейеров трёх петербургских автомобильных заводов — Hyundai/Kia, Nissan и Toyota — сошло 30,1 тысячи машин — на 17% меньше, чем годом ранее, сообщает «Auto-Dealer-СПб». Это уже четвёртое подряд в текущем году снижение объёмов, и оно стало самым сильным с апреля 2016-го, когда производство просело на 18%.

Михаил Чаплыгин, генеральный директор «Auto-Dealer-СПб», считает, что в нынешней рыночной ситуации, когда спрос на новые машины падает, наращивать объёмы выпуска не имеет смысла. «Последний раз меньше 30 000 авто­мобилей в ноябре произво­дилось в 2016 году – тогда завер­шалось трёхлетнее падение петер­бургского автопрома, которое началось в кризисный 2014 год. Сейчас ситуация другая: автозаводы с нынешним модельным рядом находятся на пике своих возможностей», — подвёл итоги Чаплыгин.

Суммарный объём выпуска с начала года сократился до 2% прошло­годнего результата. За 11 месяцев с конвейеров сошло 337,8 тысячи машин. Вместе с этим сократилась и доля петер­бургского автопрома до 24,1% (минус 0,5 пункта).

Только три модели петербургских автозаводов попали в топ-10 самых прода­ваемых иномарок в России по итогам один­надцати месяцев 2019 года: Kia Rio (85,8 тысячи штук, минус 6,6%), Hyundai Creta (66 тысяч штук, плюс 5,6%) и Hyundai Solaris (54,3 тысячи штук, минус 12,6%).

Сейчас на заводах Санкт-Петербурга налажен выпуск восьми автомобилей: Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio (в том числе Rio X-Line), Nissan Murano, Qashqai и X-Trail, Toyota Camry и Toyota Rav4.