В России вырос спрос на полноприводные автомобили

Три российских автозавода начали год с падения производства

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

В январе 2020 года с конвейеров трёх петербург­ских автозаводов — Hyundai/Kia, Nissan и Toyota — сошло 27,5 тысячи машин, на 5% меньше, чем в преды­дущем году, сообщает «Auto-Dealer-СПб». Это первое за 4 года падение производ­ства по итогам января: лишь в 2016 году выпуск сократился почти вдвое.

«По сравнению с общероссийским объёмом производства, который в январе упал на 16%, петербург­ский автопром начал год достаточно позитивно», — считает генераль­ный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Однако, как будет разви­ваться ситуация в дальнейшем — пока непонятно: в связи с дефи­цитом комп­лектующих из Китая свою работу может при­остано­вить российский завод Nissan.

В то же время доля петербургского автопрома в обще­российском выпуске автомобилей выросла до 29,2% (по итогам 2019 года, она составила 24,8%). Рекорд по этому показателю по итогам января был зафикси­рован в 2017 году: доля местного авто­прома достигла 32%.

Четыре модели петербургских заводов попали в топ-10 самых прода­ваемых иномарок в России по итогам января: Kia Rio (6,3 тысячи штук, плюс 0,2%), Hyundai Creta (66 тысяч штук, плюс 5,6%) и Solaris (3,4 тысячи штук, минус 10,4%), а также Toyota Rav4 (2,6 тысячи штук, плюс 78,3%). Общий объём продаж петербург­ской авто­продукции вырос на 13%.

Производство продолжит падение? 

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