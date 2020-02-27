Три российских автозавода начали год с падения производства
Дмитрий Савостьянчик
В январе 2020 года с конвейеров трёх петербургских автозаводов — Hyundai/Kia, Nissan и Toyota — сошло 27,5 тысячи машин, на 5% меньше, чем в предыдущем году, сообщает «Auto-Dealer-СПб». Это первое за 4 года падение производства по итогам января: лишь в 2016 году выпуск сократился почти вдвое.
«По сравнению с общероссийским объёмом производства, который в январе упал на 16%, петербургский автопром начал год достаточно позитивно», — считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Однако, как будет развиваться ситуация в дальнейшем — пока непонятно: в связи с дефицитом комплектующих из Китая свою работу может приостановить российский завод Nissan.
В то же время доля петербургского автопрома в общероссийском выпуске автомобилей выросла до 29,2% (по итогам 2019 года, она составила 24,8%). Рекорд по этому показателю по итогам января был зафиксирован в 2017 году: доля местного автопрома достигла 32%.
Четыре модели петербургских заводов попали в