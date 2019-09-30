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Автозаводы Санкт-Петербурга снова ушли в минус

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

В августе 2019 года с конвейеров трёх петербургских автозаводов — Hyundai/Kia, Nissan и Toyota — сошло 30,9 тысячи машин — на 3% меньше, чем годом ранее, сообщает «Auto-Dealer-СПб». Это второе в текущем году падение объёмов производства (минус 9% в мае).

Тем не менее по результатам восьми месяцев предприятия сумели сохранить положительную динамику: с января по август было выпущено 244,5 тысячи машин — на 3% больше, чем годом ранее. Производство автомобилей продолжает заметно опережать спрос: по данным Авто.ру, за этот период было зарегистрировано чуть больше 1 миллиона новых легковых машин — на 1,2% меньше, чем год назад. Доля петербургского автопрома достигла 23,2% (плюс 0,3 пункта).

Михаил Чаплыгин, генеральный директор «Auto-Dealer-СПб», утверждает, что снижение объёмов производства связано с корпоративными отпусками, которые продолжались в августе, а также с паузой на заводе Toyota. Хотя на протяжении года завод показывает лучший рост.

Только три модели петербургских автозаводов попали в топ-10 самых продаваемых иномарок в России по итогам восьми месяцев 2019 года: Kia Rio (61,6 тысячи штук, минус 8,3%), Hyundai Creta (45,6 тысячи, плюс 4%) и Hyundai Solaris (39,9 тысячи, минус 9,4%).

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