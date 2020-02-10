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В России уменьшился объём выпуска легковых автомобилей

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

С января по декабрь 2019 года в России сократился объём выпуска новых легковых авто­мобилей до 1 миллиона 523,6 тысячи штук (минус 2,6%), сообщает «АСМ-холдинг». Это чуть хуже, чем итоговые результаты продаж: минус 2,3% (до 1 миллиона 759,5 тысячи единиц). 

Выпуск легковых автомобилей отече­ственных марок уменьшился на один процент, до 410,7 тыс. шт. Однако их доля выросла до 27% (плюс 0,5 пункта). Сборка авто­мобилей Lada снизилась на 0,9%. Крупнейшие авто­производства российских марок достигли следующих результатов:

  • ЛАДА Тольятти — плюс 0,1%;

  • ЛАДА Ижевск — минус 2,2%;

  • ЧеченАвто (Lada) — минус 16,4%;

  • УАЗ — минус 2,9%.

Российские производители иномарок сократили объёмы выпуска на 3,1% — до 1 миллиона 113 тысяч машин. Среди крупнейших пред­приятий рост зафикси­рован на пяти заводах:

  • Автозавод «ГАЗ», Нижний Новгород (контрактная сборка Skoda и Volkswagen) — плюс 13,6%;

  • «Автотор», г. Калинин­град (BMW, Hyundai, Kia) — плюс 4,7%;

  • Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус, г. Влади­восток — плюс 5,3%;

  • ПСМА РУС, г. Калуга (Citroen, Mitsubishi, Peugeot) — плюс 7,5%;

  • «Фольксваген Груп Рус», г. Калуга (Volkswagen, Skoda) — плюс 4,3%.

Негативная динамика производства «иномарок» во многом обусловлена уходом с россий­ского рынка легкового под­разде­ления Ford. Однако падение отчасти компенси­ровалось запуском в первой половине 2019 года новых заводов — «Мерседес-Бенс Мануфэк­чуринг Рус» и «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». В 2019 году на этих пред­приятиях выпущено более 9 тысяч автомобилей. Примерно три четверти из них — продукция китайской марки.

В 2019 году производители отгрузили дилерам на 2,6% меньше авто­мобилей, чем в 2018-м — 1 миллион 495,6 тысячи штук. По данным Авто.ру, в ГИБДД за 12 месяцев зареги­стрировали 1 миллион 593 тысячи новых легковых машин — на 2,5% меньше, чем годом ранее.

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