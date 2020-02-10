В России уменьшился объём выпуска легковых автомобилей
Дмитрий Савостьянчик
С января по декабрь 2019 года в России сократился объём выпуска новых легковых автомобилей до 1 миллиона 523,6 тысячи штук (минус 2,6%), сообщает «АСМ-холдинг». Это чуть хуже, чем итоговые результаты продаж: минус 2,3% (до 1 миллиона 759,5 тысячи единиц).
Выпуск легковых автомобилей отечественных марок уменьшился на один процент, до 410,7 тыс. шт. Однако их доля выросла до 27% (плюс 0,5 пункта). Сборка автомобилей Lada снизилась на 0,9%. Крупнейшие автопроизводства российских марок достигли следующих результатов:
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ЛАДА Тольятти — плюс 0,1%;
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ЛАДА Ижевск — минус 2,2%;
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ЧеченАвто (Lada) — минус 16,4%;
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УАЗ — минус 2,9%.
Российские производители иномарок сократили объёмы выпуска на 3,1% — до 1 миллиона 113 тысяч машин. Среди крупнейших предприятий рост зафиксирован на пяти заводах:
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Автозавод «ГАЗ», Нижний Новгород (контрактная сборка Skoda и Volkswagen) — плюс 13,6%;
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«Автотор», г. Калининград (BMW, Hyundai, Kia) — плюс 4,7%;
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Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус, г. Владивосток — плюс 5,3%;
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ПСМА РУС, г. Калуга (Citroen, Mitsubishi, Peugeot) — плюс 7,5%;
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«Фольксваген Груп Рус», г. Калуга (Volkswagen, Skoda) — плюс 4,3%.
Негативная динамика производства «иномарок» во многом обусловлена уходом с российского рынка легкового подразделения Ford. Однако падение отчасти компенсировалось запуском в первой половине 2019 года новых заводов — «Мерседес-Бенс Мануфэкчуринг Рус» и «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». В 2019 году на этих предприятиях выпущено более 9 тысяч автомобилей. Примерно три четверти из них — продукция китайской марки.
В 2019 году производители отгрузили дилерам на 2,6% меньше автомобилей, чем