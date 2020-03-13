Российские автозаводы начали год с падения производства

В январе 2020 года российские автозаводы сократили объёмы выпуска легковых автомобилей на 16,6%. С конвейеров сошло 94 тысячи легковых автомобилей, сообщает «АСМ-холдинг».

Среди них — 23,8 тысячи машин российских марок, производство которых упало ещё сильнее, на 18,3%. Доля российских моделей снизилась на 0,5 пункта — до 25,3%.

Выпуск автомобилей Lada просел на 18,4%:

завод ЛАДА в Тольятти — минус 16,6%;

завод ЛАДА в Ижевске — минус 21,7%;

ЧеченАвто — минус 31,4%;

дочернее предприятие АвтоВАЗа Lada Sport нарастило производство на 3,7% за счёт модели Lada Granta Drive Active;

бывшее СП GM-АвтоВАЗ, которое в конце 2019 года было выкуплено АвтоВАЗом, увеличило производство на 17,6%.

Объём выпуска легковых иномарок на российских предприятиях упал на 16%, до 70,2 тысячи штук. Однако их доля выросла до 74,7%. Среди крупнейших предприятий рост зафиксирован только на двух заводах:

автозавод «ГАЗ», Нижний Новгород (контрактная сборка Skoda и Volkswagen) — на 300%;

Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус, г. Владивосток – на 9,1%.

Кроме того, на заводах «Мерседес-Бенс» в Московской области и «Хавейл» в Тульской области в январе 2020 года суммарно выпустили 900 автомобилей. Оба завода были запущены весной 2019 года.

Производители отгрузили авторитейлерам 84,9 тысячи машин — на 13,4% меньше, чем в прошлом году. В январе реализовано 102 тысячи автомобилей — на 1,8% больше, чем в январе-2019.

Снижение объёмов выпуска обусловлено длительными корпоративными отпусками на некоторых предприятиях и последовавшими затем кратко­временными простоями производства. Кроме того, несмотря на небольшой рост продаж в январе, уже в феврале авторынок России вернулся к падению (минус 2,2%). Вероятнее всего, негативный тренд сохранится, и наращивать объёмы выпуска пока нет необходимости, даже несмотря на возможный кратко­временный рост спроса на фоне скачка курсов доллара и евро.