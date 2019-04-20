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Новый Mercedes GLS, лучшие интерьеры и другие новости недели

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На автосалоне в Шанхае представлена купеобразная версия кроссовера Volkswagen Teramont. Она называется Teramont X и может быть только пятиместной, а от обычной версии Teramont, помимо кузова, отличается немного другим дизайном салона. В Китае продажи новинки начнутся уже в мае 2019 года, а чуть позже в США стартует производство модификации для глобального рынка.

На сайте АвтоВАЗа появился раздел, в котором все желающие могут оставить свои варианты названий для будущих моделей марки Lada пяти разных классов. Опрос продлится до 29 апреля, так что не откладывайте!

На автосалоне в Нью-Йорке представлено новое поколение большого кроссовера Mercedes-Benz GLS. Он стал крупнее по всем направлениям, обзавёлся новой модификацией с мягким гибридом и «прыгающей» подвеской (как на GLE). Все подробности можно узнать по ссылке выше. А ещё можно посмотреть наш подробный обзор прямиком с премьеры.

– Mercedes-Benz GLS на Авто.ру https://autoru.me/FenzM – Первый тест Mercedes-Benz GLE https://youtu.be/jIN8_czSndY На автосалоне в Нью-Йорке показали самый большой и самый роскошный кроссовер Mercedes-Benz – новый GLS. Его называют S-классом среди внедорожников — и теперь он действительно крут, как никогда раньше. Мы посмотрели на новый GLS вживую и рассказыавем о нем во всех подробностях #нью-йорк #mercedesgls

Семейный кроссовер переехал на архитектуру TNGA-K (такую же, как у новой Camry), стал просторнее и роскошнее и получил новую гибридную силовую установку, в состав которой входят аж три электромотора.

– Toyota Highlander на Авто.ру https://autoru.me/Ffaxq – Mercedes-Benz GLS 2019 https://youtu.be/0niSZdVDdRE Некогда очень популярный в России (и всё еще очень популярный в Америке) семейный Toyota Highlander сменил поколение. Теперь он выглядит брутальнее, у него роскошный салон и семи- или восьмиместные версии! Плюс необычная система полного привода и новый гибрид аж с тремя электромоторами! Рассказываем о новом Higlander сразу после его премьеры в Нью-Йорке. #toyota #higlander

Издание Wards Auto опубликовало ежегодную десятку лучших автомобильных интерьеров года. Самые крутые салоны были выбраны из 32 претендентов по таким характеристикам, как эргономика, материалы отделки, качество сборки, комфорт и дизайн. Десятка лучших – по ссылке выше.

Главное событие недели – это...

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