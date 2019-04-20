Новый Mercedes GLS, лучшие интерьеры и другие новости недели
На автосалоне в Шанхае представлена купеобразная версия кроссовера Volkswagen Teramont. Она называется Teramont X и может быть только пятиместной, а от обычной версии Teramont, помимо кузова, отличается немного другим дизайном салона. В Китае продажи новинки начнутся уже в мае 2019 года, а чуть позже в США стартует производство модификации для глобального рынка.
На сайте АвтоВАЗа появился раздел, в котором все желающие могут оставить свои варианты названий для будущих моделей марки Lada пяти разных классов. Опрос продлится до 29 апреля, так что не откладывайте!
На автосалоне в Нью-Йорке представлено новое поколение большого кроссовера Mercedes-Benz GLS. Он стал крупнее по всем направлениям, обзавёлся новой модификацией с мягким гибридом и «прыгающей» подвеской (как на GLE). Все подробности можно узнать по ссылке выше. А ещё можно посмотреть наш подробный обзор прямиком с премьеры.
Семейный кроссовер переехал на архитектуру TNGA-K (такую же, как у новой Camry), стал просторнее и роскошнее и получил новую гибридную силовую установку, в состав которой входят аж три электромотора.
Издание Wards Auto опубликовало ежегодную десятку лучших автомобильных интерьеров года. Самые крутые салоны были выбраны из 32 претендентов по таким характеристикам, как эргономика, материалы отделки, качество сборки, комфорт и дизайн. Десятка лучших – по ссылке выше.