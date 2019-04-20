Новый Mercedes GLS, лучшие интерьеры и другие новости недели

На автосалоне в Шанхае представлена купеобразная версия кроссовера Volkswagen Teramont. Она называется Teramont X и может быть только пятиместной, а от обычной версии Teramont, помимо кузова, отличается немного другим дизайном салона. В Китае продажи новинки начнутся уже в мае 2019 года, а чуть позже в США стартует производство модификации для глобального рынка.