Шесть крутых пикапов Jeep, кабриолет Aurus и другие новости недели

Заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин заявил, что штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч может вырасти в 6 раз – с 500 до трёх тысяч рублей. Одновременно с этим МВД намерено отменить скидку на оплату штрафов для злостных нарушителей.