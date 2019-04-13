Кто-то попробовал сделать Bugatti Chiron из Hyundai Coupe. Получилось не очень

Шесть крутых пикапов Jeep, кабриолет Aurus и другие новости недели

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Марка Jeep при участии заводского ателье Mopar подготовила шесть шоу-каров на базе новейшего пикапа Gladiator – для 53-го ежегодного пасхального сафари Easter Jeep Safari. Среди них есть даже 700-сильный концепт, стилизованный под военный грузовик 1960-х годов — он на фото. Остальные, впрочем, ничуть не хуже.

Глава компании Tesla Илон Маск в своём твиттере написал, что система автопилотирования Navigate on Autopilot вскоре сможет самостоятельно объезжать выбоины. Эту идею предложил один из владельцев электромобиля марки, а Маск её поддержал.

Продажи нового поколения внедорожника Suzuki Jimny в России стартуют лишь в начале осени 2019 года – на полгода позже, чем планировалось. По словам главы российского офиса марки Юта Такахаси, всё дело в погоде — осеннее бездорожье лучше подходит для демонстрации навыков Джимни.

Заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин заявил, что штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч может вырасти в 6 раз – с 500 до трёх тысяч рублей. Одновременно с этим МВД намерено отменить скидку на оплату штрафов для злостных нарушителей.

Два прототипа Aurus Senat с открытым верхом приступили к репетициям Парада Победы 2019 – очевидцы сняли на видео парадные кабриолеты Aurus на Красной Площади. Машины покрыты толстым слоем камуфляжа, однако силуэт Ауруса легко узнаваем.

Главное событие недели – это...

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