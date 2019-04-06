Беспощадная битва: водители почти два часа боролись за парковку, ничего не делая

Конкурент LC Prado от УАЗа, гоночный Aurus и другие новости недели

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УАЗ планирует в 2020 году представить первую модель, построенную на новой платформе. Внедорожник станет конкурентом Toyota Land Cruiser Prado и будет стоить примерно 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказал глава компании Sollers (ей принадлежит УАЗ) Вадим Швецов.

Российский бренд Aurus стал титульным партнёром команды G-Drive Racing, участвующей в гонках на выносливость в европейской серии ELMS и чемпионате мира WEC. Теперь гоночный болид класса LMP2 называется Aurus 01.

На специальной презентации в Амстердаме представлен кроссовер Ford Kuga третьего поколения. У него новая платформа, новые модификации (включая «мягкий» гибрид) и роскошное исполнение Vignale. Но в России новую Кугу мы не увидим...

Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до тех пор, пока машину не найдут. Прежде для этого приходилось ежегодно подтверждать факт угона документом от МВД.

Bugatti готовит 1000-сильный трёхдверный кроссовер. Он позаимствует двигатель 4.0 V8 от Lamborghini Urus и получит несколько электромоторов общей мощностью более 350 л.с. Если проект утвердят, кроссовер Bugatti поступит в производство в 2023 году.

Главное событие недели – это...

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