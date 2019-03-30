Минивэн Lexus показали на тизере

Ford ушёл из России, Brabus будет тюнинговать «китайцев» и другие новости недели

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Компания Ford официально объявила об уходе с российского рынка. К июню 2019 года будет свёрнуто производство шести моделей на трёх заводах, продажи легковых моделей прекратятся, а на территории России останется только сборка коммерческого транспорта в рамках СП с компанией Sollers.

Немецкое ателье Brabus поможет китайскому концерну Great Wall Motor в доработке его моделей. Согласно подписанному соглашению о сотрудничестве, тюнеры поправят внешность и двигатели моделей премиального бренда Wey.

Спорткар Ferrari P80/C создан в единственном экземпляре на базе гоночного 488 GT3. Проект был начат ещё в 2015 году – ни один другой индивидуальный заказ итальянцы не выполняли так долго.

Немецкий концерн Daimler объявил о создании совместного предприятия с китайским автогигантом Geely и продал им 50 процентов марки Smart. Китайцы займутся разработкой автомобилей нового поколения и их продажей по всему миру, а немцы помогут с дизайном. Новые Смарты, собранные в Китае, появятся в 2022 году.

Внедорожник Chevrolet Niva получил две новые комплектации – LEM и GLC Multimedia. Главная особенность – появление мультимедийки с семидюймовым сенсорным экраном, которая умеет воспроизводить музыку, фото и видео.

Главное событие недели – это...

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