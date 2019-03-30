Ford ушёл из России, Brabus будет тюнинговать «китайцев» и другие новости недели

Немецкий концерн Daimler объявил о создании совместного предприятия с китайским автогигантом Geely и продал им 50 процентов марки Smart. Китайцы займутся разработкой автомобилей нового поколения и их продажей по всему миру, а немцы помогут с дизайном. Новые Смарты, собранные в Китае, появятся в 2022 году.