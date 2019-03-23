Немецкий художник разрисовал кроссовер Hyundai фломастерами

Яндекс и Hyundai сделают беспилотник, купеобразный Porsche Cayenne и другие новости недели

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У российского Qashqai отняли 1,6-литровый дизель (теперь – только бензиновые 1,2 турбо и 2,0 атмо), зато оставили десять комплектаций. Самый дорогой Qashqai обойдётся почти в два миллиона рублей.

Два гиганта будут вместе разрабатывать беспилотники четвёртого и пятого уровня автономности на базе моделей Hyundai и Kia. А потом предложат свои технологии другим автопроизводителям.

Скучаете по Skoda Yeti? Радуйтесь! В Россию едет его преемник под названием Karoq. И выпускать его будут в Нижнем Новгороде, на мощностях «Группы ГАЗ» – по соседству с моделями Octavia и Kodiaq.

Вкратце: если вы боитесь угонщиков, Suzuki Jimny лучше не покупать. Кого покупать? Посмотрите этот рейтинг.

Кажется, последний бастион пал! Теперь и у Porsche есть пресловутый конкурент BMW X6. Мы рассказываем вам семь главных фактов об этой модели.

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