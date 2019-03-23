Яндекс и Hyundai сделают беспилотник, купеобразный Porsche Cayenne и другие новости недели
У российского Qashqai отняли 1,6-литровый дизель (теперь – только бензиновые 1,2 турбо и 2,0 атмо), зато оставили десять комплектаций. Самый дорогой Qashqai обойдётся почти в два миллиона рублей.
Два гиганта будут вместе разрабатывать беспилотники четвёртого и пятого уровня автономности на базе моделей Hyundai и Kia. А потом предложат свои технологии другим автопроизводителям.
Скучаете по Skoda Yeti? Радуйтесь! В Россию едет его преемник под названием Karoq. И выпускать его будут в Нижнем Новгороде, на мощностях «Группы ГАЗ» – по соседству с моделями Octavia и Kodiaq.
Вкратце: если вы боитесь угонщиков, Suzuki Jimny лучше не покупать. Кого покупать? Посмотрите этот рейтинг.
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