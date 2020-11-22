Что делать, чтобы коробка-«автомат» не сломалась раньше срока

Как работает «автомат»

С точки зрения пользователя — очень просто. В срав­нении с «механикой» АКПП радикально облегчает управление автомо­билем, так как от человека вообще не требуется каких-то специальных навыков работы с коробкой. Чтобы начать движение, водителю надо лишь нажать на педаль тормоза и перевести селектор «автомата» в положение Drive (для движения вперёд) или Reverse (для заднего хода). А когда ехать больше никуда не надо, толкнуть рычаг в парковочное положение Р.

Всё остальное умная трансмиссия берёт на себя. Чтобы плавно тронуться, достаточно просто отпустить педаль тормоза и машина поедет. А если автомобиль стоит на подъёме, то придётся слегка нажать на газ. «Автомат» сам мягко «примет» крутящий момент от двигателя, подберёт необходимую передачу, а затем незаметно пере­ключится на следующую скорость, сделав это в наиболее подходящий момент... Мечта водителя, особенно начинающего!

Но с инженерной точки зрения, это сложный агрегат, в корне отличающийся от «механики» и конструкцией, и принципом работы. Подробно об этом мы рассказывали в отдельной статье, а сейчас повторим лишь основные моменты.

Если «входом» механической трансмиссии служит сцепление со смыка­ющимися и размыкающи­мися дисками, то на «автомат» вращение коленвала двигателя пере­даётся через гидро­транс­форматор – систему колёс с лопатками, между которыми циркули­рует несжимаемая жидкость (масло). Именно она передаёт крутящий момент от ведущего колеса гидро­транс­форматора к ведомому. Потому и назы­вается такая трансмиссия гидро­механической.