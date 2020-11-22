Что делать, чтобы коробка-«автомат» не сломалась раньше срока
Команда Авто.ру
Продолжаем разбираться с тем, как правильно эксплуатировать автомобильные коробки передач разных типов. В прошлый раз мы выяснили все слабые стороны «механики» и коснулись основных навыков, необходимых для работы с ней, а также разобрали несколько приёмов, способных продлить срок службы МКПП. Теперь посмотрим на автоматические трансмиссии гидромеханического типа — проще говоря, классические «автоматы», или АКПП. Используем именно этот термин, чтобы отличать такие коробки от других «двухпедальных» агрегатов — роботизированных коробок передач и вариаторов.
Как работает «автомат»
С точки зрения пользователя — очень просто. В сравнении с «механикой» АКПП радикально облегчает управление автомобилем, так как от человека вообще не требуется каких-то специальных навыков работы с коробкой. Чтобы начать движение, водителю надо лишь нажать на педаль тормоза и перевести селектор «автомата» в положение Drive (для движения вперёд) или Reverse (для заднего хода). А когда ехать больше никуда не надо, толкнуть рычаг в парковочное положение Р.
Всё остальное умная трансмиссия берёт на себя. Чтобы плавно тронуться, достаточно просто отпустить педаль тормоза и машина поедет. А если автомобиль стоит на подъёме, то придётся слегка нажать на газ. «Автомат» сам мягко «примет» крутящий момент от двигателя, подберёт необходимую передачу, а затем незаметно переключится на следующую скорость, сделав это в наиболее подходящий момент... Мечта водителя, особенно начинающего!
Но с инженерной точки зрения, это сложный агрегат, в корне отличающийся от «механики» и конструкцией, и принципом работы. Подробно об этом мы рассказывали в отдельной статье, а сейчас повторим лишь основные моменты.
Если «входом» механической трансмиссии служит сцепление со смыкающимися и размыкающимися дисками, то на «автомат» вращение коленвала двигателя передаётся через гидротрансформатор – систему колёс с лопатками, между которыми циркулирует несжимаемая жидкость (масло). Именно она передаёт крутящий момент от ведущего колеса гидротрансформатора к ведомому. Потому и называется такая трансмиссия гидромеханической.
В отличие от механического сцепления, в такой схеме нет повышенного тепловыделения из-за трения проскальзывающих дисков. Также гидротрансформатор обеспечивает плавное начало движения и отличное гашение любых крутильных колебаний. А потерь энергии при перекачке масла инженеры научились избегать, жёстко блокируя гидротрансформатор на высокой скорости.
В «автомате» даже крутящий момент от двигателя преобразуется по-своему – не парами шестерён, а планетарными редукторами. Каждый из них состоит из трёх элементов, которые находятся в постоянном зацеплении друг с другом: солнечной шестерни, водила с сателлитными шестерёнками и коронной шестерни. При этом передаточное отношение всей «планетарки» не постоянное, а меняется, в зависимости от относительной скорости вращения её элементов. Например, когда «корона» неподвижна, водило вращается медленнее «солнца». Но если «корона» тоже начнёт вращаться, то по мере роста скорости вращения водило догонит и даже обгонит солнечную шестерню.
Современная АКПП – это набор последовательно соединённых планетарных редукторов, части которых могут соединяться друг с другом или с корпусом через многодисковые сцепления, именуемые также фрикционами. Сжимая определённые фрикционы и одновременно «распуская» другие, можно переходить с одной передачи в коробке на другую. И даже включать задний ход без дополнительной шестерёнки, которая необходима в «механике».
Причём «автомату» для переключений не нужны ни тяги, ни муфты с синхронизаторами. Исполняет команды гидравлическая система – в гидроблоке открываются нужные клапаны, и нужные пакеты фрикционов сжимаются давлением масла. Их плавная блокировка позволяет переключаться АКПП практически незаметно. Управляет клапанами электроника, ориентирующаяся на показания многочисленных датчиков.
Таким образом, глобально конструкция «автомата» состоит из трёх больших частей – механической, гидравлической и электрической.
Что в АКПП может сломаться
Даже из краткого нашего описания понятно, что «автомат» по конструкции сложнее МКПП — и потому всегда дороже. Впрочем, таким «навороченным» он являлся не всегда. Ещё лет тридцать назад в автомобильных гидромеханических коробках имелось всего 3–4 передачи и не было электроники. Управление фрикционами оставалось чисто гидравлическим – система клапанов реагировала на перепады давления, возникающие в зависимости от скорости вращения валов и крутящего момента от двигателя, и управляла фрикционами.
Такие АКПП, как правило, имели большой запас прочности, а алгоритмы их работы были простыми и исключали повышенные нагрузки. Поэтому те, старые коробки снискали славу «неубиваемых». Однако работали они медленно и неэффективно — в прошлом машины с АКПП безоговорочно проигрывали аналогичным автомобилям с «механикой». Проигрывали и в динамике, и в экономичности.
Стремясь нивелировать недостатки автоматической трансмиссии, инженеры постепенно усложняли конструкцию коробки. Появились режимы, ограничивающие переход на повышенные передачи (для этого водителю нужно было перевести рычаг в положение 1, 2 или L — Low), специальная повышающая передача для снижения расхода топлива на большой скорости (O/D или Overdrive), с той же целью дополнительным фрикционом на ходу стали блокировать гидротрансформатор.
Следующим логичным шагом стало внедрение электроники. Это позволило увеличить количество передач — сегодня и 10 ступеней считаются обычным делом. С помощью современной электроники водитель может переключать в «автомате» передачи вручную или выбирать режимы Sport, Eco или Winter, меняющие алгоритмы переключений. Наконец, «мозги» АКПП, работающие в связке с блоком управления двигателем, научились подстраиваться под манеру езды водителя.
С такой трансмиссией езда стала намного удобнее и быстрее, но правило «чем сложнее, тем ненадёжнее» тоже никто не отменял. У современных «автоматов» прибавилось и технических проблем.
Ранняя (для пущей эффективности) блокировка гидротрансформатора приводит к повышенным нагрузкам на фрикционы и планетарные редукторы. Быстрые переключения ведут к повышенному износу муфт, продукты которого загрязняют масло. Гидроблок, управляемый электроникой, ещё более чувствителен к качеству и чистоте масла. Сама электроника может пострадать от перегрева коробки, вызванного повышенными нагрузками или плохой работой системы охлаждения масла.
В общем, если раньше у водителя машины с АКПП вызывала опасения исправность разве что гидроблока и гидротрансформатора, и лишь на действительно больших пробегах, то сегодняшнему автовладельцу проблемы в состоянии создать едва ли не каждый узел коробки – и вполне может сделать это раньше, чем кончится гарантийный срок.
С другой стороны, передовые «автоматы» хороши именно своим интеллектом. Их электроника способна защитить коробку от фатальных нагрузок и перегрева, выбирает для работы самые эффективные и щадящие режимы, мониторит множество рабочих параметров и уже по ним контролирует техническое состояние наиболее ответственных деталей.
Как правильно ездить с АКПП
Это опять же зависит от её «навороченности». Владельцам автомобилей с АКПП устаревшего типа (c режимами 1, 2, L, O/D) надо смириться с врождёнными недостатками таких «автоматов», которые диктуют размеренный, порой неспешный стиль езды. И не пытать его резкими командами акселератора, провоцирующими скачки нагрузки.
Современные многоступенчатые коробки, с быстрыми переключениями и адаптивными алгоритмами работы, дают ощущение езды как на «механике» – с жёсткой, прямой связью мотора с колёсами. Но нужно понимать, что даже в таком «автомате» в передаче крутящего момента участвуют не только шестерни и валы, но и фрикционы — а они не всесильны. Именно пробуксовка муфт считается первопричиной большинства бед, случающихся с АКПП. Поэтому главный враг современного «автомата» — высокая нагрузка, развиваемая двигателем под полным дросселем.
В общем, владельцу любой АКПП стоит соблюдать несколько простых правил.
Не нажимать одновременно на педали тормоза и газа при включённом режиме Drive. Даже если благодаря этому машина быстрее трогается со светофора. Современная электроника обычно не даёт при этом двигателю сильно увеличить обороты – но даже такой холостой нагрузки хватает, чтобы резко нагреть масло в гидротрансформаторе и, как следствие, перегреть «автомат».
Давать автомобилю плавно тронуться. В современных коробках гидротрансформатор блокируется фрикционами уже на первой передаче. Если сильно открыть дроссель буквально на первых метрах дистанции, пробуксовка фрикционов неизбежна.
Избегать езды с заносами и сильной пробуксовкой ведущих колёс. Особенно это вредно на асфальте, где пробуксовка может резко прекратиться – при этом ударные нагрузки неизбежно передаются на детали «автомата», который даже более чувствителен к ним, чем МКПП.
Не переводить рычаг АКПП в P (Parking) на коротких остановках. Лишние переключения и, как следствие, перемещения деталей в коробке, ей не нужны. А вреда от стояния с работающим на холостых оборотах двигателем для «автомата» нет.
Не переключать коробку в N (нейтраль) для движения накатом. Экономия топлива, если и будет, то минимальной. Однако в этом режиме узлы «автомата» хуже смазываются. Нейтраль нужна только для того, чтобы закатить машину на эвакуатор или медленно отбуксировать на небольшое расстояние.
При езде с тяжёлым прицепом стараться двигаться максимально плавно. Резкие разгоны и торможения увеличивают и без того повышенную нагрузку на все детали коробки передач.
Включать Drive, Reverse и Parking только на неподвижном автомобиле. В противном случае валы и шестерни будут испытывать сильные ударные нагрузки, способные даже вывести коробку из строя.
Как продлить жизнь «автомату»
Опытные водители, много поездившие на машинах с АКПП, знают ещё несколько правил и приёмов, способных положительно повлиять на ресурс автоматической трансмиссии. В целом рецепт здесь тот же, что и в случае с «механикой»: для долгой работы «автомата» нужна максимально щадящая его эксплуатация.
Включайте Drive не сразу, а через несколько секунд после запуска двигателя. От двигателя приводится масляный насос коробки, который распространяет масло по всему агрегату. Оно, в свою очередь, одновременно управляет фрикционами, смазывает все детали и служит «рабочим телом» для гидротрансформатора. Поэтому важно, чтобы перед подачей нагрузки насос успел создать необходимое для работы давление масла.
В холодную погоду после запуска на 30–40 секунд включите сначала Drive, потом Reverse, удерживая машину тормозом. Эта процедура также помогает как следует смазать узлы коробки и немного прогреть масло перед началом движения. Как и в случае с МКПП, следует избегать резких ускорений, пока «автомат» как следует не прогреется.
Не злоупотребляйте «кик-дауном» (принудительным включением пониженной передачи при нажатии педали газа в пол). Коробка в этот момент неизбежно испытывает повышенные нагрузки.
Если автомобиль застрял, не стоит использовать «раскачку», быстро переключаясь из D в R. Удары и повышенный износ фрикционов при таких попытках гарантированы. Лучше попробуйте аккуратно выехать «внатяг» – АКПП позволяет очень аккуратно дозировать тягу, а медленное, за счёт пробуксовки гидротрансформатора, вращение колёс ей не вредит.
Как обслуживать АКПП
Таким сложным агрегатам не обойтись без технического обслуживания. И хотя некоторые производители заявляют, что их «автоматы» визитов на сервис вообще не требуют, практика давно доказала: без должного внимания жизнь современных агрегатов оказывается слишком короткой. Вот правила, которыми должен руководствоваться владелец автомобиля с АКПП.
Масло в «автомате» необходимо периодически менять. Большинство автопроизводителей определяют интервалы для его замены в 60–90 тыс. км. В тяжёлых дорожных условиях есть смысл делать это ещё чаще. К таковым можно смело отнести протяжённую зимнюю эксплуатацию, езду по бездорожью, долгие стояния в пробках мегаполисов. Менять масло нужно только на то, которое предписано производителем автомобиля или коробки. В противном случае возможен очень быстрый выход её из строя. Универсального масла для всех «автоматов» не существует.
Масло меняется полностью или частично. Замена масла в АКПП – процедура намного более сложная и дорогая, чем в случае с «механикой».
Из-заособенностей конструкции просто слить его из агрегата не получится – выльется только часть, порой меньшая. Для полной замены требуется специальное оборудование, которое фактически замещает старое масло свежим. Относительно того, насколько полезна или, наоборот, вредна такая процедура, есть разные мнения. Для каждой конкретной модели «автомата» лучше проконсультироваться у специалистов, хорошо с ней знакомых.
Вместе с маслом меняйте фильтр. В процессе работы оно не только теряет свои свойства, но и собирает продукты износа деталей коробки – прежде всего фрикционных дисков. Более-менее крупные частицы задерживает масляный фильтр, установленный внутри АКПП. Иногда вместе с ним приходится менять и другие детали – уплотнительные кольца, прокладки или, например, поддон.
Коробку необходимо периодически осматривать на предмет подтёков масла. Если МКПП ещё худо-бедно может существовать с меньшим количеством масла, то «автомат» при снижении его уровня начинает работать с ошибками, что дополнительно резко ускоряет износ его узлов. Один текущий сальник способен стать причиной очень дорогостоящего ремонта.
При каждом визите на сервис проводите электронную диагностику коробки. Она показывает ошибки в работе АКПП, которые порой незаметны водителю, но могут в будущем привести к более серьёзным последствиям.
Если в работе «автомата» появились рывки или толчки — запишитесь на диагностику. Неважно, когда они проявляются — при включении режимов D и R или на смене передач на ходу — это явный признак проблем с коробкой. Исправная АКПП всё делает плавно — и в прогретом состоянии, и «на холодную». Таким же тревожным сигналом будут заметные «подвисания» коробки на одной передаче.
Классический «автомат» — агрегат намного более нежный и требовательный к режимам эксплуатации, чем МКПП. Чтобы он служил также долго, с ним нужно аккуратно обращаться и внимательно относиться к его состоянию. Порой совсем маленькая, но не «залеченная» вовремя проблема легко провоцирует другую – более серьёзную и дорогостоящую.
Итак, совсем коротко
– Избегайте приёмов управления, запрещённых инструкцией автомобиля: не нажимайте две педали сразу, переводите рычаг в D, R или P только на неподвижной машине и т.д.
– Старайтесь стартовать и ускоряться более плавно, не злоупотребляя кик-дауном.
– Не выключайте Drive на остановках и для движения накатом.
– Откажитесь от тюнинга двигателя – алгоритмы управления коробкой рассчитаны на строго определённые крутящий момент и обороты мотора.
– Регулярно делайте диагностику даже исправного, на ваш взгляд, «автомата». Не игнорируйте мелкие отклонения в его работе, они могут привести к крупным проблемам в будущем.
– Меняйте в коробке масло. Лучше чаще, чем предписывает производитель, особенно если автомобиль много ездит по городу, эксплуатируется в динамичных режимах или на бездорожье.
– Используйте для замены только оригинальные масла и расходники.