Российские власти заставят автопроизводителей хранить данные о водителях на территории России

Автопроизводителей планируют обязать хранить информацию об автомо­билях и их водителях на терри­тории России. О подготовке такого законо­проекта рассказали агентству РИА «Новости» в рабочей группе Национальной технологи­ческой инициативы «Автонет».

Для хранения данных создадут специальную платформу «АвтоДата». На ней будет размещаться информация четырёх типов, включая необра­ботанные сведения, полученные от поставщиков, данные о функциони­ровании бортовых систем автомобилей, взаимо­действии с инфра­структурой и о поведении водителей.

Планируется, что платформа «АвтоДата» сформирует массив сведений об автомобилях с момента выпуска до утили­зации. При этом персональные данные владельцев будут защищены согласно законо­дательству. По словам авторов инициативы, в перспективе это позволит создать систему движения беспилот­ников по дорогам общего пользования.