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Российские власти заставят автопроизводителей хранить данные о водителях на территории России

Новости

Николай Андреев

Автопроизводителей планируют обязать хранить информацию об автомо­билях и их водителях на терри­тории России. О подготовке такого законо­проекта рассказали агентству РИА «Новости» в рабочей группе Национальной технологи­ческой инициативы «Автонет».

  • Для хранения данных создадут специальную платформу «АвтоДата». На ней будет размещаться информация четырёх типов, включая необра­ботанные сведения, полученные от поставщиков, данные о функциони­ровании бортовых систем автомобилей, взаимо­действии с инфра­структурой и о поведении водителей.

  • Планируется, что платформа «АвтоДата» сформирует массив сведений об автомобилях с момента выпуска до утили­зации. При этом персональные данные владельцев будут защищены согласно законо­дательству. По словам авторов инициативы, в перспективе это позволит создать систему движения беспилот­ников по дорогам общего пользования.

  • Подготовка изменений в российском законодательстве для внедрения платформы «АвтоДата» начнётся осенью текущего года, а соответствующий законо­проект планируется принять в 2020 году.

Платформа «АвтоДата» – это...

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