Российские власти заставят автопроизводителей хранить данные о водителях на территории России
Николай Андреев
Автопроизводителей планируют обязать хранить информацию об автомобилях и их водителях на территории России. О подготовке такого законопроекта рассказали агентству РИА «Новости» в рабочей группе Национальной технологической инициативы «Автонет».
Для хранения данных создадут специальную платформу «АвтоДата». На ней будет размещаться информация четырёх типов, включая необработанные сведения, полученные от поставщиков, данные о функционировании бортовых систем автомобилей, взаимодействии с инфраструктурой и о поведении водителей.
Планируется, что платформа «АвтоДата» сформирует массив сведений об автомобилях с момента выпуска до утилизации. При этом персональные данные владельцев будут защищены согласно законодательству. По словам авторов инициативы, в перспективе это позволит создать систему движения беспилотников по дорогам общего пользования.
Подготовка изменений в российском законодательстве для внедрения платформы «АвтоДата» начнётся осенью текущего года, а соответствующий законопроект планируется принять в 2020 году.