Льготы по автокредитам продлили на три года

Действие программ льготного автокредитования продлено до конца 2023 года. Как сообщает сайт прави­тельства России, соответ­ствующее постанов­ление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Скидки по кредитам, как и ранее, составят от 10 до 25%.

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продолжат действовать в России ближайшие три года. На реализацию программ в 2021 году выделено 8,87 миллиарда рублей — эти средства будут потрачены на компенсации выпадающих доходов банков, которые выдают автокредиты.

В рамках программ 10-процентную скидку на приобретение автомобиля в кредит могут получить российские семьи, воспитыва­ющие как минимум одного ребёнка (ранее действие программ распро­странялось только на много­детные семьи) и жители страны, покупающие авто­мобиль впервые. Для Дальнего Востока действуют особые условия программ — здесь скидка составляет 25%.

Объект покупки при этом должен удовлетворять ряду условий: к примеру, он не может стоить более полутора миллионов рублей и должен быть произведён на территории страны. Нынешним летом действие программ распро­странили и на электромобили.

В Правительстве считают продление срока действия льготного авто­кредито­вания мерой поддержки не только граждан страны, но и российских автопроиз­водителей, в течение 2020 года пострадавших от корона­вирусных ограничений.