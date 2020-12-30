Льготы по автокредитам продлили на три года
Дмитрий Елизаров
Действие программ льготного автокредитования продлено до конца 2023 года. Как сообщает сайт правительства России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Скидки по кредитам, как и ранее, составят от 10 до 25%.
Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продолжат действовать в России ближайшие три года. На реализацию программ в 2021 году выделено 8,87 миллиарда рублей — эти средства будут потрачены на компенсации выпадающих доходов банков, которые выдают автокредиты.
В рамках программ 10-процентную скидку на приобретение автомобиля в кредит могут получить российские семьи, воспитывающие как минимум одного ребёнка (ранее действие программ распространялось только на многодетные семьи) и жители страны, покупающие автомобиль впервые. Для Дальнего Востока действуют особые условия программ — здесь скидка составляет 25%.
Объект покупки при этом должен удовлетворять ряду условий: к примеру, он не может стоить более полутора миллионов рублей и должен быть произведён на территории страны. Нынешним летом действие программ распространили и на электромобили.
В Правительстве считают продление срока действия льготного автокредитования мерой поддержки не только граждан страны, но и российских автопроизводителей, в течение 2020 года пострадавших от коронавирусных ограничений.
Между тем, ещё в начале осени россияне поставили новый рекорд как по числу оформленных автокредитов, так и по их совокупному объёму.