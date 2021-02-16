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Было неприятно: расскажите нам об известных вам автоподставах

Александр Мирошкин

К сожалению, жизнь автомобилиста — это не только радость от владения машиной и свобода перемещения, но иногда ещё и авто­подставы: истории, которые очень неприятно вспоминать, но полезно рассказывать коллегам.

В комментариях к этой записи напишите нам, о каких автоподставах знаете вы, или поделитесь историями, непосред­ственным участником которых были лично вы. Мы обещаем — никакого шейминга! Только сочувствие и понимание! Самые важные, интересные и значимые инциденты и казусы мы обнародуем для всей аудитории Авто.ру, как делали это с приключе­ниями на бездорожье, вашими лайфхаками и историями про добрых инспекторов ГИБДД.

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