Конференция «Слияние и поглощение: новая экосистема автобизнеса»: о чём расскажут эксперты

4 декабря автомобильная консалтинговая компания «Автобосс» проведёт итоговую конференцию для руково­дителей автобизнеса — «Слияние и поглощение: новая экосистема авто­бизнеса». Главная тема меро­приятия — M&A: слияние и продажа бизнеса в кризис и секреты сделок, которые помогут не потерять деньги. Эксперты расскажут, как понять, что M&A — необходимый шаг для компании, поделятся кейсами о методах оценки бизнеса, а также поговорят о сроках и этапах слияния, юридических нюансах и многом другом.

Один из экспертов встречи — Александр Зверев, руководитель по развитию бизнеса в Авто.ру. Вот основные тезисы его презентации:

место сделок M&A в жизненном цикле компаний;

покупка IT-стартапов для дилеров как конкурентное преимуще­ство в новой реальности;

как разное отношение собственника и инвестора к компании влияет на ход сделки;

объективная и многогранная оценка всех сценариев и событий до и после сделки.

Александр Зверев расскажет о том, почему лишь малая доля сделок M&A успешны, зачем вообще покупают и продают компании, что это значит для владельца бизнеса и что происходит в первый день после сделки. Он также поделится кейсами российских и зарубежных M&A-сделок и советами для дилеров, которые задумались о продаже бизнеса.

В числе других спикеров — представители ведущих российских и международных автодилеров, независимых аналитиче­ских и консалтинговых компаний, сервисов по продаже и покупке автомо­билей, а также ассоциации РОАД и Ассоциации Европейского Бизнеса. Узнать подроб­ности конференции, посмотреть программу выступлений и отправить заявку на участие можно по этой ссылке.