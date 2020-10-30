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Самые известные блогеры Рунета соберутся в Питере на «АвтоБлогерШоу»

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Дмитрий Елизаров

В Санкт-Петербурге на площадке выставочного центра «Экспо­форум» пройдёт «Авто­Блогер­Шоу». В программе меро­приятия — выставки, мастер-классы и шоу-программа, а среди участников — топовые автомо­бильные блогеры и эксперты россий­ской авто­индустрии. «Авто­Блогер­Шоу» пройдёт 7 и 8 ноября. Авто.ру выступает стратеги­ческим информаци­онным партнёром мероприятия.

  • Свои автомобильные проекты пообещали пред­ставить авторы Youtube-каналов AcademeG, Iling Show, «Машина­торы» и ряд других: общее число подпис­чиков каналов исчисля­ется миллионами.

  • В рамках дискуссионных площадок «Авто­Блогер­Шоу» будут обсуждаться основные тренды миро­вого автопрома, перс­пективы развития автомо­бильного тюнинга и внутреннего туризма, нюансы серти­фикации дора­ботанных машин в России и другие актуальные отраслевые темы.

  • Среди выставочных объектов можно будет увидеть не только автор­ские работы самых известных россий­ских мастеров, но и класси­ческие автомо­били. Часть из них художники превратят в арт-объекты: это произойдёт как непосред­ственно на меро­приятии, так и за несколько дней до этого в Москве в рамках АвтоАрт­Пати, которое состоится 4 ноября на терри­тории музея «Моторы Октября».

  • «АвтоБлогерШоу» стало совместным проектом медийной платформы РК-Медиа, Экспо­Форум-Интернэшнл, Межрегиональ­ного контактного центра и питерского гаража ретро­автомо­билей Velgutsgarage. Приобрести билеты на шоу можно на сайте меро­приятия по ссылке.

Планируете посетить мероприятие?

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