Самые известные блогеры Рунета соберутся в Питере на «АвтоБлогерШоу»
Дмитрий Елизаров
В Санкт-Петербурге на площадке выставочного центра «Экспофорум» пройдёт «АвтоБлогерШоу». В программе мероприятия — выставки, мастер-классы и шоу-программа, а среди участников — топовые автомобильные блогеры и эксперты российской автоиндустрии. «АвтоБлогерШоу» пройдёт 7 и 8 ноября. Авто.ру выступает стратегическим информационным партнёром мероприятия.
Свои автомобильные проекты пообещали представить авторы Youtube-каналов AcademeG, Iling Show, «Машинаторы» и ряд других: общее число подписчиков каналов исчисляется миллионами.
В рамках дискуссионных площадок «АвтоБлогерШоу» будут обсуждаться основные тренды мирового автопрома, перспективы развития автомобильного тюнинга и внутреннего туризма, нюансы сертификации доработанных машин в России и другие актуальные отраслевые темы.
Среди выставочных объектов можно будет увидеть не только авторские работы самых известных российских мастеров, но и классические автомобили. Часть из них художники превратят в арт-объекты: это произойдёт как непосредственно на мероприятии, так и за несколько дней до этого в Москве в рамках АвтоАртПати, которое состоится 4 ноября на территории музея «Моторы Октября».
«АвтоБлогерШоу» стало совместным проектом медийной платформы
РК-Медиа,ЭкспоФорум-Интернэшнл, Межрегионального контактного центра и питерского гаража ретроавтомобилей Velgutsgarage. Приобрести билеты на шоу можно на сайте мероприятия по ссылке.