Самые известные блогеры Рунета соберутся в Питере на «АвтоБлогерШоу»

Среди выставочных объектов можно будет увидеть не только автор­ские работы самых известных россий­ских мастеров, но и класси­ческие автомо­били. Часть из них художники превратят в арт-объекты: это произойдёт как непосред­ственно на меро­приятии, так и за несколько дней до этого в Москве в рамках АвтоАрт­Пати, которое состоится 4 ноября на терри­тории музея «Моторы Октября».