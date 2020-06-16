Исследование: россияне готовы пересесть с общественного транспорта на личные автомобили
В начале июня в России к работе вернулись большинство дилерских центров, которые несколько недель и даже месяцев были вынужденно закрыты
Интерес к автоиндустрии в целом и к покупке машины в частности оживал по мере ослабления коронавирусных ограничений: уже к концу первой недели самоизоляции пользователи Яндекса вновь стали интересоваться автоконтентом, а потенциальные покупатели приступили к реализации отложенного спроса.
Какой вид транспорта предпочтут россияне после пандемии
По данным опроса, в котором приняли участие более двух тысяч человек, даже после окончания эпидемии коронавируса и снятия всех ограничений почти 40% респондентов намерены минимизировать количество поездок на общественном транспорте. Ещё 8% ограничат поездки на автобусах, троллейбусах, трамваях и метро среди членов семьи. 23% опрошенных сказали, что и так не пользуются общественным транспортом.
Почти две трети респондентов в ближайшем будущем планируют передвигаться только на личном автомобиле. Каждый седьмой собирается чаще ездить на такси, 5% отдадут предпочтение служебному автомобилю, а 4% — каршерингу.
Про покупку личного автомобиля
Больше половины респондентов планируют приобрести автомобиль в «ближайшей перспективе». Часть из них намерены дождаться новогодних скидок на машины 2020 года выпуска, а другие готовы купить личное транспортное средство уже в ближайшее время или в следующие 3–4 месяца. Треть респондентов хотят отложить покупку до следующего года. Остальные участники опроса сказали, что не планируют дорогостоящее приобретение.
76 процентов опрошенных автовладельцев намерены сменить свою машину на новую, а ещё 15% интересуются покупкой автомобиля с пробегом.
Почти 88% респондентов собираются купить автомобиль в кредит: в апреле количество поисковых запросов по теме автокредитования росло каждую неделю, и к концу месяца интерес приблизился к уровню начала марта.
Про онлайн-сервисы
После объявления режима самоизоляции пользователи стали чаще совершать покупки онлайн. Автодилеры также расширили ассортимент онлайн-услуг, а некоторые выстроили полный цикл дистанционной продажи с доставкой машины до клиента. При этом больше половины покупателей к такому сервису относятся положительно и готовы им воспользоваться. Правда, 26 процентов из тех, кто не против покупок онлайн, готовы сделать это только при условии хороших скидок, треть клиентов согласны оформить заказ только с частичной предоплатой, и лишь 15 процентов не ставят никаких условий и способны оплатить покупку полностью через интернет.
Ещё больше респондентов — 85 процентов — готовы покупать в онлайне запчасти, комплектующие и аксессуары. Но треть из них намерены делать это лишь при условии существенных скидок.
Наиболее позитивный вывод, который можно сделать из исследования: россияне готовы реализовать свои планы и купить автомобиль в ближайшее время. Поэтому наш совет для ритейлеров: напоминайте клиентам о себе. Важно «присутствовать на радарах» потенциальных покупателей. В этом помогут маркетинговые активности, медийная реклама и релевантный контент. Рассказывайте клиентам о коронавирусных мерах безопасности и работе дилерского центра в период пандемии.
Важным будет также создать для потенциальных клиентов онлайн-инфраструктуру: запись на сервис, получение консультаций, виртуальный шоу-рум и полный цикл дистанционной покупки автомобиля. Всё это может стать ещё одним эффективным каналом привлечения клиентов и продаж дилерского центра.
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