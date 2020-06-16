Мировой авторынок начал оживать: продажи в мае упали всего на треть

Исследование: россияне готовы пересесть с общественного транспорта на личные автомобили

Про бизнес

В начале июня в России к работе вернулись большин­ство дилерских центров, которые несколько недель и даже месяцев были вынужденно закрыты из-за режима само­изоляции. Команда Яндекса изучила, как менялся интерес россиян к авто­мобилям за последние три месяца.

Интерес к автоиндустрии в целом и к покупке машины в частности оживал по мере ослаб­ления коронавирусных ограни­чений: уже к концу первой недели самоизоляции пользователи Яндекса вновь стали интересоваться авто­контентом, а потенциальные покупатели приступили к реализации отложенного спроса.

Какой вид транспорта предпочтут россияне после пандемии

По данным опроса, в котором приняли участие более двух тысяч человек, даже после окончания эпидемии коронавируса и снятия всех ограни­чений почти 40% респондентов намерены миними­зировать количество поездок на обще­ственном транспорте. Ещё 8% ограничат поездки на автобусах, троллей­бусах, трамваях и метро среди членов семьи. 23% опрошенных сказали, что и так не пользуются общественным транспортом.

Почти две трети респондентов в ближайшем будущем планируют пере­двигаться только на личном авто­мобиле. Каждый седьмой собирается чаще ездить на такси, 5% отдадут предпочтение служебному автомобилю, а 4% — каршерингу.

Про покупку личного автомобиля

Больше половины респондентов планируют приобрести автомобиль в «ближайшей перс­пективе». Часть из них намерены дождаться новогодних скидок на машины 2020 года выпуска, а другие готовы купить личное транс­портное средство уже в ближайшее время или в следующие 3–4 месяца. Треть респондентов хотят отложить покупку до следующего года. Остальные участники опроса сказали, что не планируют дорого­стоящее приобретение.

76 процентов опрошенных автовладельцев намерены сменить свою машину на новую, а ещё 15% интересуются покупкой автомобиля с пробегом.

Почти 88% респондентов собираются купить автомобиль в кредит: в апреле количество поисковых запросов по теме авто­кредито­вания росло каждую неделю, и к концу месяца интерес приблизился к уровню начала марта. 

Про онлайн-сервисы

После объявления режима самоизоляции пользо­ватели стали чаще совершать покупки онлайн. Автодилеры также расширили ассорти­мент онлайн-услуг, а некоторые выстроили полный цикл дистанци­онной продажи с доставкой машины до клиента. При этом больше половины покупателей к такому сервису относятся положи­тельно и готовы им восполь­зоваться. Правда, 26 процентов из тех, кто не против покупок онлайн, готовы сделать это только при условии хороших скидок, треть клиентов согласны оформить заказ только с частичной предоплатой, и лишь 15 процентов не ставят никаких условий и способны оплатить покупку полностью через интернет.


Ещё больше респондентов — 85 процентов — готовы покупать в онлайне запчасти, комплектующие и аксессуары. Но треть из них намерены делать это лишь при условии существенных скидок.

Наиболее позитивный вывод, который можно сделать из исследо­вания: россияне готовы реализовать свои планы и купить авто­мобиль в ближайшее время. Поэтому наш совет для ритейлеров: напоминайте клиентам о себе. Важно «присут­ствовать на радарах» потенциальных покупателей. В этом помогут маркетинговые актив­ности, медийная реклама и релевантный контент. Рассказы­вайте клиентам о корона­вирусных мерах безопас­ности и работе дилерского центра в период пандемии.

Важным будет также создать для потенциальных клиентов онлайн-инфра­структуру: запись на сервис, получение консультаций, виртуальный шоу-рум и полный цикл дистанци­онной покупки авто­мобиля. Всё это может стать ещё одним эффективным каналом привлечения клиентов и продаж дилерского центра.

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Применяйте услуги для продвижения в мобильных приложениях, а не только в десктопных. По статистике, количество запросов на автомобильную тематику со смартфонов уже вдвое превысило число запросов с компьютера или ноутбука. Мобильный канал актуален в любой день недели.

Планируете покупку автомобиля в ближайшее время?

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