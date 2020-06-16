Исследование: россияне готовы пересесть с общественного транспорта на личные автомобили

Какой вид транспорта предпочтут россияне после пандемии

По данным опроса, в котором приняли участие более двух тысяч человек, даже после окончания эпидемии коронавируса и снятия всех ограни­чений почти 40% респондентов намерены миними­зировать количество поездок на обще­ственном транспорте. Ещё 8% ограничат поездки на автобусах, троллей­бусах, трамваях и метро среди членов семьи. 23% опрошенных сказали, что и так не пользуются общественным транспортом.

Почти две трети респондентов в ближайшем будущем планируют пере­двигаться только на личном авто­мобиле. Каждый седьмой собирается чаще ездить на такси, 5% отдадут предпочтение служебному автомобилю, а 4% — каршерингу.

Про покупку личного автомобиля

Больше половины респондентов планируют приобрести автомобиль в «ближайшей перс­пективе». Часть из них намерены дождаться новогодних скидок на машины 2020 года выпуска, а другие готовы купить личное транс­портное средство уже в ближайшее время или в следующие 3–4 месяца. Треть респондентов хотят отложить покупку до следующего года. Остальные участники опроса сказали, что не планируют дорого­стоящее приобретение.