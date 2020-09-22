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Появились тизеры австралийского «хотрода-гиперкара» с мотором W16

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Борис Закиров

Пол Холстед, бизнесмен из Австралии, готовит проект «хотрода-гиперкара» под названием Hyperod. Он будет оснащаться двигателем W16, созданным из двух V8 LS7 от Chevrolet. Эскизами автомобиля поделилось издание Caradvice.

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  • Имя Холстеда в Австралии широко известно. В 1980-х он владел автосалоном экзотических авто­мобилей, а на базе Alfa Romeo Sprint создал средне­моторный хэтчбек с V8, названный Giocalotto Group B. Новый проект Холстеда — Giocalotto Hyperod с угле­пластико­вым шасси, 2,7-метровой колёсной базой и W16 посередине.

  • Мощность шестнадцати­цилиндро­вого мотора составит 1400 лошадиных сил. Его соединят с шестиступен­чатой секвентальной коробкой произ­водства Albins. Предпо­лагаемый вес машины – 1250 кило­граммов. О динамике спайдера пока нет данных.

  • Общая высота кузова, не имеющего ни окон, ни дверей, — один метр. Кузов выполнен из карбона и кевлара. На передней оси установ­лены колёсные диски диаметром 20 дюймов, на задней — 21 дюйм.

  • При создании автомобиля Холстед вдохнов­ляется McLaren F1, отсюда у машины трёх­местная компоновка салона с водителем посередине. Благодаря необычной посадке ноги пилота, педальный узел и передняя подвеска будут видны через низкое лобовое стекло. Вместе с Холстедом над машиной работает Барри Лок — инженер, принимав­ший участие в создании суперкара McLaren F1.

  • Собирать автомобиль будут на заводе в Лавертоне, но Холстед хочет открыть ещё один завод в США. Премьера модели состоится на конкурсе элегант­ности в Пеббл-Бич в июле 2022 года. Стоимость и тираж пока не названы.

Смогут австралийцы сделать интересный гиперкар?

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