Появились тизеры австралийского «хотрода-гиперкара» с мотором W16
Борис Закиров
Пол Холстед, бизнесмен из Австралии, готовит проект «хотрода-гиперкара» под названием Hyperod. Он будет оснащаться двигателем W16, созданным из двух V8 LS7 от Chevrolet. Эскизами автомобиля поделилось издание Caradvice.
Имя Холстеда в Австралии широко известно.
В 1980-хон владел автосалоном экзотических автомобилей, а на базе Alfa Romeo Sprint создал среднемоторный хэтчбек с V8, названный Giocalotto Group B. Новый проект Холстеда — Giocalotto Hyperod с углепластиковым шасси, 2,7-метровой колёсной базой и W16 посередине.
Мощность шестнадцатицилиндрового мотора составит 1400 лошадиных сил. Его соединят с шестиступенчатой секвентальной коробкой производства Albins. Предполагаемый вес машины – 1250 килограммов. О динамике спайдера пока нет данных.
Общая высота кузова, не имеющего ни окон, ни дверей, — один метр. Кузов выполнен из карбона и кевлара. На передней оси установлены колёсные диски диаметром 20 дюймов, на задней — 21 дюйм.
При создании автомобиля Холстед вдохновляется McLaren F1, отсюда у машины трёхместная компоновка салона с водителем посередине. Благодаря необычной посадке ноги пилота, педальный узел и передняя подвеска будут видны через низкое лобовое стекло. Вместе с Холстедом над машиной работает Барри Лок — инженер, принимавший участие в создании суперкара McLaren F1.
Собирать автомобиль будут на заводе в Лавертоне, но Холстед хочет открыть ещё один завод в США. Премьера модели состоится на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич в июле 2022 года. Стоимость и тираж пока не названы.